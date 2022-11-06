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В истории русского народа периодов резкого сокращения населения никогда не было. Даже за почти 250 лет монголо-татарского ига и власти Золотой Орды количество жителей России оставалось достаточным. Возможно, это объясняется размерами территорий и общей численностью населения Руси в XIII – XV веках. Именно по этой причине для русских характерны большое генетическое разнообразие и подверженность крайне малому количеству генетических заболеваний. Однако некоторые болезни у русских всё-таки встречаются чаще, чем у других народов.

Уникальным заболеванием русских считается гиперэластичность кожи — синдром Элерса - Данлоса.Эта болезнь выражается в гиперподвижности суставов, излишней эластичности кожи и сосудов, низкой плотности костей. Люди с синдромом Элерса - Данлоса более других страдают от травм, переломов и вывихов. Вызвано это заболевание дефектом синтеза коллагена. Серьезность заболевания может варьироваться от умеренной (легкие кровоподтёки, быстрая утомляемость) до серьезной угрозы жизни. Заболевание трудно диагностируется и не лечится, но существует терапия, смягчающая последствия.

Среди русских центральной части России также распространена врожденная глухота, муковисцидоз – тяжелое нарушение функции органов из-за изменения структуры белка, и фенилкетонурия – нарушение метаболизма.

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По условиям второго Парижского мирного договора, подписанного 20 ноября 1815 года, Французское королевство должно было уплатить четырём союзникам – Великобритании, Австрии, Пруссии и России – 700 миллионов франков. Кроме того, во Франции до 1818 года оставались оккупационные войска четырёх держав, содержание которых также было возложено на французский бюджет.Контрибуцию с Франции союзники разделили поровну, хотя их вклад в победу над Наполеоном и ущерб, нанесённый им войной, были различными. Россия пострадала сильнее всех союзников и больше всех пролила крови для победы, но получала тоже 175 миллионов франков, которые вряд ли могли компенсировать даже грабёж Наполеоном сокровищ Московского Кремля.

Нередко говорится, что российский император Александр I отказался от российской доли контрибуции. Однако Россия и не платила потом за крупные займы, полученные ею от Англии во время войны. Таким образом, здесь произошёл не отказ, а взаимозачёт, точные суммы которого держатся в секрете уже третье столетие. Впрочем, Пруссия и Австрия тоже должны были возвращать кредиты «туманному Альбиону», так что почти все 700 миллионов контрибуции оказались в итоге в британской казне.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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