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Как удалось великому ловеласу и полководцу Кутузову сохранить добрые отношения с женой

В прошлые века жёны великих полководцев в России были ничуть не менее известны, чем их легендарные мужья. Супруги старались сопровождать полководцев во время военных походов, служили надёжной опорой в случае опалы, да и помощь их в восхождении по служебной лестнице часто бывала неоценима. 

Но семья Михаила Кутузова несколько отличалась по своему укладу, хотя брак был, несомненно, счастливым. И даже многочисленные увлечения супруга не смогли разрушить мир в этой удивительной семье.

Как удалось великому ловеласу и полководцу Кутузову сохранить добрые отношения с женой

Полководец и первая красавица

Михаил Кутузов. / Фото: www.vverh-dm.ru

Михаил Кутузов. 

Михаил Кутузов был знаком с Катей Бибиковой много лет, впервые увидел её он, когда девочке было всего 13. Но любовь пришла к нему гораздо позже. Он тогда проходил лечение за границей, где и встретился с повзрослевшей и похорошевшей Екатериной. К тому времени слава Михаила Кутузова гремела на всю Россию, а от отсутствия внимания со стороны представительниц прекрасного пола он никогда не страдал.

Он вовсе не был красавцем, но был очень обаятельным, имел славу военачальника и одного из лучших и красноречивых рассказчиков того времени. Он остроумно шутил, был невероятно интересным собеседником. Катя Бибикова ответила на чувства Михаила Кутузова, и 27 апреля 1778 года в соборе Св.

Исаакия Далматского влюблённые обвенчались.

Екатерина Кутузова. / Фото: www.yandex.net

Екатерина Кутузова. 

В самом начале семейной жизни Екатерина сопровождала супруга в походах, но после на свет появились шестеро детей, и жене пришлось отказаться от кочевой жизни. Единственный сын Кутузовых Николай скончался в младенчестве, и супруги воспитывали пятерых дочерей.

Екатерина Ильинична ждала супруга в Петербурге, с нетерпением распечатывала его письма и радовалась, когда он появлялся в доме во время отпуска. Супруги вместе посещали приёмы, которые, к слову, сам Михаил Илларионович не любил. Однако он понимал, что жена в его отсутствие не слишком часто покидает дом и старался порадовать её вниманием и выходами в свет.

Михаил Кутузов. / Фото: www.twimg.com

Михаил Кутузов. 

Самым страшным было время, когда Кутузов получил тяжелейшее ранение в левый висок, и его жизнь оказалась под угрозой. Спасение тогда даже врачи называли чудом. Едва оправившись от ранения, он снова отправился на поле боя. Отечественная война 1812 года, победа над Наполеоном и многие другие военные достижения Михаила Кутузова широко известны.

Во время экспедиций и походов он постоянно писал письма домой, справлялся о здоровье детей, беспокоился о любимой супруге, высылал жалование. Екатерина Ильинична в ответ посылала подробные ответы, признавалась в любви, отправляла Михаилу Илларионовичу всякие приятные ему мелочи. Конечно, супруга догадывалась о наличии у мужа «боевых подруг», но ей хватало душевной мудрости не акцентировать на этом своё внимание.

Удивительный брак

Екатерина Кутузова. / Фото: www.pinimg.com

Екатерина Кутузова. 

Кутузовы жили крайне небогато, а дом и маленькие дети требовали значительных расходов. Михаил Илларионович пытался получать доход с торговли лесом, выбивал денежное вознаграждение от начальства, стараясь прокормить семью. При всех своих достоинствах Екатерина Ильинична не была слишком экономной хозяйкой, зато она способствовала становлению карьеры мужа.

Будучи близкой подругой фаворитки Александра I Марии Нарышкиной, Екатерина Кутузова через неё влияла на решения императора, откровенно недолюбливавшего полководца. Благодаря участию супруги и стал Михаил Кутузов главнокомандующим в 1805 году, затем в 1811 и в 1812-м.

Михаил Кутузов. / Фото: www.wikimedia.org

Михаил Кутузов. 

В семье царили самые добрые отношения, а супругов объединяло схожее отношение ко многим вопросам. По мнению заместителя редактора журнала «Историк» Арсения Замостьянова, Кутузовы придерживались весьма вольных воззрений на институт брака. При условии, что виделись они, в лучшем случае, месяц в году, наличие прекрасных дам в окружении полководца было вполне естественным. К тому же он часто использовал боевых подруг в качестве шпионок.

Екатерина Ильинична была натурой утончённой и экстравагантной, она увлекалась литературой и театром, держала в Петербурге свой салон, куда попасть всем желающим бывало весьма непросто, переписывалась с госпожой де Сталь и оказывала поддержку актёрам. Но главное место в её жизни занимал всё же супруг, которого она нежно любила. Михаил Илларионович, несмотря на множество увлечений на стороне, никогда не переставал испытывать чувств к жене, и упрекал её только лишь в неразумном расходовании средств, в которых семья была ограничена.

Михаил Кутузов. / Фото: www.wikimedia.org

Михаил Кутузов. 

Супруги Кутузовы никогда не докучали друг другу, не устраивали сцен ревности и постоянно обменивались очень тёплыми письмами, полными нежности и любви. Михаил Илларионович был к тому же весьма заботливым отцом, он всегда интересовался делами дочерей, переписывался со всеми своими девочками.

В начале 1813 года генерал-фельдмаршала не стало. После его смерти вдова Михаила Кутузова стала получать содержание мужа, а в 1814 году император дал указание оплатить все долги семьи военачальника, составившие больше трёхсот тысяч рублей. Екатерина Ильинична пережила супруга на 11 лет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Что касается множества увлечений Михаила Илларионовича Кутузова  на стороне, то об этом надо сказать отдельно, поскольку знаменитый полководец был сексуальным  маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршала предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова  прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…                                                                                                                                                                         

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова  судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. Вот, как это описывает генерал граф Александр Федорович Ланжерон: «Первым делом Кутузова, по приезде в Бухарест, было отыскать себе владычицу; сделать это было совсем нетрудно, но его выбор поразил нас. Он пал на 14-летнюю девочку, племянницу Ворлама и бывшую уже замужем за одним молодым боярином Гунианом. Она очень понравилась Кутузову и он, хорошо зная валахские нравы, приказал ее мужу привезти ее к нему, что тот и исполнил.На следующий день Кутузов представил нам свою возлюбленную и ввел ее в общество, но, к несчастью, этот ребенок (как и все женщины, кто бы они ни были) скоро начал иметь большое влияние на старика и пользовался им исключительно для себя и для своих родных». … (Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспоминания. М., 1995, с. 332).                                                                                                                                       

Таковы были нравы православного аристократа, прах которого покоится в Казанском соборе. Это я еще не ввожу в оборот сведения, сообщенные известным турецким историком 1930-х гг. Ахмедом Алтынаем, которые в последнее время стали просачиваться в Россию через Интернет. Среди прочего он рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Нам и без турка кошмарной информации хватает!

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом.

В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости.                                                                                                                                                       

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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