Почему же настолько много советских солдат погибло во Второй мировой войне?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению , автор этой статьи так и не ответил на поставленный им вопрос ! Кроме того, Советский Союз потерял не 20, а более 40 миллионов советских людей! Однозначно главной причиной столь больших потерь в первую очередь является амбициозная и бездарная политика палача народов Сталина !

Несмотря на то, что Сталин считается выдающимся государственным деятелем, которого до сих пор благотворят его одурманенные почитатели во всем мире, однако для прогрессивного человечества он является величайшим злодеем и авантюристом современности, руки которого запятнаны кровью миллионов людей. В этом ему, действительно, нет равных среди самых кровожадных преступников и диктаторов в истории человечества. Ведь именно его фанатизм довольно трагично отразился на судьбе многих людей, которых он истребил благодаря своей навязчивой и виртуальной идеи торжества мировой революции, из-за которой он готов был уничтожить большую часть населения страны, близких ему людей , соратников и т.д. !

Именно из-за этой виртуальной и утопической идеи победы мировой революции государственный преступник и душегуб Сталин подписал план операции «Гроза»,согласно которому именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха и рано или поздно придется признать позорный факт , что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ,начав вместе с немцами кровопролитную ВОВ в 1939 г , вторгшись в Польшу!

Именно из-за бездарной и агрессивной политики Сталина погибло более 40 миллионов советских людей, а немцев погибло всего 9 миллионов ? Разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!

В этом отношении заслуживает также внимания книга историка А.Л. Ивановского «Утерянные победы Красной Армии», в которой он убедительно доказал, что, если бы Сталин вместо Сталинградской оборонительной операции «Уран» с самого начала одобрил бы план операции «Сатурн» – блокировки коммуникаций немецких войск на Волге и Кавказе, то это привело бы к неминуемому полному разгрому двух немецких армий! В этом случае последствия для вермахта были бы еще более катастрофическими и стали бы настоящим коренным переломом в войне и не было бы последующих после Сталинградской битвы чудовищных поражений Красной Армии – особенно под Харьковом ! Именно поэтому фельдмаршал Манштейн писал в своих мемуарах: «Как бы ни велик был выигрыш советских войск, все же им не удалось достичь решающей победы – уничтожения всего южного фланга, что мы уже ничем не могли бы компенсировать»!

Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда! Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину.

Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных» соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку среди них было много жителей областей Украины. Количество павших в боях этих обреченных пехотинцев не поддается подсчету. Одновременно с этим Сталин не жалел красноармейцев , когда речь шла о том, чтобы по случаю очередной «красной даты» взять тот или иной город ради показухи, которая , к сожалению, часто оборачивалась трагическими последствиями и многочисленными жертвами. Именно поэтому солдаты во время Великой Отечественной войны ненавидели праздники (https://otari.mirtesen.ru/blog/43811178581/)!

И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных!

Сегодня уже документально подтверждено, что во время этой войны имели место случаи, когда войска гнали в безнадежные атаки , заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления , эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайдом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков. Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже , по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику !

Всем известно, что война практически завершилась, когда советские воины взяли Рейхстаг и водрузили на него знамя Победы. Но на самом деле здание Рейхстага не играло никакой стратегической роли, только символическую. В нем некогда заседал германский парламент, который был разогнан Гитлером после прихода к власти. А все нацистские бонзы во главе с Гитлером восседали в Рейхсканцелярии.

Почему же советская армия так стремилась захватить стоявшее заколоченным здание Рейхстага? Да просто 7 ноября 1944 года, в очередную годовщину Октябрьской революции, Сталин произнес праздничную речь, в которой были такие слова: «Скоро наше знамя будет развиваться над Рейхстагом». Когда Красная армия дошла до Берлина, командующие поспешили исполнить пожелание вождя и отдали приказ о взятии Рейхстага…

Кроме того, не надо также забывать, что жестокое и безнравственное советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин явно перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !

Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Мало кто знает, что, опасаясь за судьбу войск Ленинградского фронта, Сталин готов был сдать Ленинград вермахту – но уже полностью в разрушенном виде(«План «Д»).Причем, судьба гражданского населения Ленинграда представлялась властям второстепенной. Планов всеобщей эвакуации не составлялось, и часть жителей была обречена на то, чтобы быть погребенной в руинах разрушенного города как это произошло после сдачи Киева, когда древний Крещатик взлетел на воздух вместе с оставшимися там коренными жителями !

Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!

Исходя из всего вышесказанного, о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Во время Великой Отечественной войны немецкие пулемётчики, очередь за очередью выкашивая тысячами бойцов Красной Армии, порой сходили с ума от такого зрелища.Например, по оценке немецкого генерала Хорста Гроссмана,только в боях подо Ржевом русские потеряли убитыми 2,5 миллиона человек(«ржевская мясорубка»).Наступать красноармейцам приходилось буквально по разлагающимся трупам, которые не успевали хоронить из-за непрекращающейся стрельбы.

Разве можно без сожаления слушать рассказ офицера противотанкового расчета Готтлоба Бидермана, воевавший в Крыму в ноябре 1941 года, о потерявшем контроль над собой немецким пулемётчиком . Однажды ранним утром в окрестностях Севастополя русские предприняли мощную контратаку на Маккензиевы горы. Через некоторое время в грохоте снарядов Бидерман услышал вопль пулемётчика: «Я просто не могу все время убивать!» Помимо психического сказалось и физическое напряжение – пальцы рук стрелка, крепко вцепившегося в пулемёт, буквально перестали разгибаться. Примечательно, что в немецком расчёте в тот день никто не был убит. Счёт же погибших русских шёл на тысяча !

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Как не парадоксально , но Сталин лично запретил даже песню на музыку Матвея Блатнера и слова Михаила Исаковского «Вpaги coжгли poдную хaту», которую в 1946 г впервые спел певец Владимир Нечаев ! Фopмулиpoвка, пo кoтopой ee зaпpeтили, ceгoдня пoкaжетcя дикой и даже смешной и звучала тaк: «Зa пoтaкaниe нapoднoму гopю».Согласитесь, что подобное мог сделать только величайший авантюрист в истории человечества!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами ! Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами историка Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

Полагаю, прочитав эту информацию, которую так усердно и бессовестно срывала лживая советская пропаганда, автор этой статьи и многие облапошенные лживой советской пропагандой коммуняки поймут ,почему на самом деле так много советских солдат погибло во Второй мировой войны?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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