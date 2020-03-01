Величайший злодей современности?

«Во все времена негодяи стремились маскировать свои гнусные

поступки преданностью интересам религии, нравственности и

любви к отечеству» — Геннрих Гейне

Несмотря на то, что Сталин считается выдающимся государственным деятелем которого до сих пор благотворят его одурманенные почитатели во всем мире, однако для прогрессивного человечества он является величайшим злодеем и авантюристом современности, руки которого запятнаны кровью миллионов людей. В этом ему, действительно, нет равных среди самых кровожадных преступников и диктаторов в истории человечества. Ведь именно его фанатизм довольно трагично отразился на судьбе многих людей, которых он истребил благодаря своей навязчивой и виртуальной идеи торжества мировой революции, из-за которой он готов был уничтожить большую часть населения страны, близких ему людей , соратников и т.д. !

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем, большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!

Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте!

Чего только стоит исход Второй мировой войны , когда из-за бездарной и агрессивной политики Сталина по некоторым данным погибло более 40 миллионов советских людей (немцев погибло всего 9 миллионов )? Разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

В этом отношении разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку «Все умерли. Осталась одна Таня», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Санкт-Петербурге. Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

Что касается Сталинграда, то в 1965 году Министр обороны СССР Малиновский в интервью заявил, что, по его мнению, «Сталинград вообще не было смысла оборонять (операция «Уран»), поскольку, когда немецкие войска вышли к берегу Волги, Сталинград перестал быть транспортным и промышленным центром. По мнению Малиновского, если бы Красная Армия тогда отошла бы на Восточный берег, ситуация Паулюса в Сталинграде могла оказаться очень похожей на положение Наполеона в завоеванной Москве и даже хуже». К сожалению, честолюбивый Сталин принципиально не хотел сдавать город своего имени , за что и заплатили своими жизнями сотни тысяч советских людей !

В этом отношении заслуживает также внимания книга историка А.Л. Ивановского «Утерянные победы Красной Армии», в которой он убедительно доказал, что, если бы Сталин вместо Сталинградской оборонительной операции «Уран» с самого начала одобрил бы план операции «Сатурн» – блокировки коммуникаций немецких войск на Волге и Кавказе, то это привело бы к неминуемому полному разгрому двух немецких армий! В этом случае последствия для вермахта были бы еще более катастрофическими и стали бы настоящим коренным переломом в войне и не было бы последующих после Сталинградской битвы чудовищных поражений Красной Армии – особенно под Харьковом ! Именно поэтому фельдмаршал Манштейн писал в своих мемуарах: «Как бы ни велик был выигрыш советских войск, все же им не удалось достичь решающей победы – уничтожения всего южного фланга, что мы уже ничем не могли бы компенсировать»!

Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда! Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!

Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина о воинах Красной Армии, когда он посылал в бой сначала «черную пехоту», потом штрафбат и уже за ними красноармейцев! Чёрной пехотой или «одноразовыми бойцами товарища Сталина» назывались беспомощные и больные люди, не представляющие никакой ценности для тирана и которых бросали в бой часто без оружия для живого прикрытия более «ценных» соотечественников – бойцов Красной Армии. Этих несчастных людей называли также «черносвитниками», поскольку среди них было много жителей областей Украины. Количество павших в боях этих обреченных пехотинцев не поддается подсчету. Одновременно с этим Сталин не жалел красноармейцев , когда речь шла о том, чтобы по случаю очередной «красной даты» взять тот или иной город ради показухи, которая , к сожалению, часто оборачивалась трагическими последствиями и многочисленными жертвами. Именно поэтому солдаты во время Великой Отечественной войны ненавидели праздники !

Сегодня уже документально подтверждено, что во время этой войны имели место случаи, когда войска гнали в безнадежные атаки , заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления , эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайдом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков. Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже , по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику !

Мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными! По убеждению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат. Не надо также забывать, что если бы не это варварское постановление Сталина, то многие немцы, противостоящие идеологии Гитлера, перешли бы воевать против ненавистного им фашистского режима. Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза!

Кроме того, не надо также забывать, что жестокое и безнравственное советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин явно перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !

Вместе с тем после летней кампании 1941 года Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Кроме того, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал», новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он , обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился , насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист- недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Кроме того, для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей. Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми! Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине! Именно из-за лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты – порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры. Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины ! Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!

Разве не Сталин устроил геноцид многим народам СССР, выселяя их в казахские степи? Разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах, когда 700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено .Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, женщин и стариков хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить почитателям Сталина исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало более 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности .Остальные это украинцы (250 тыс.), жители стран Прибалтики (200 тыс.), выходцы из Средней Азии (180 тыс.), беларусы (70 тыс.) , представители народов Северного Кавказа (28 тыс.) , крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста , внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!

Как ни странно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков! А может напомнить «сердобольным» сталинистам, оправдывающим злодейские депортации их кумиром ,например, чеченцев и ингушей, предательство целой армии Власова? Любопытно, что в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы , приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен , специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !Таким образом, операция «Измена Родине» воздействовала психологически как на колеблющихся красноармейцев, так и на фашистов.

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976, подписанный Сталиным. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

Нетрудно догадаться ,что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и поэтому многие воевали не против СССР, а фактически против сталинского кровавого режима. Причем, в этом противостоянии они воевали, символически держа в руках национальный государственный флаг Российской империи – бело-сине-красный триколор! Вместе с тем, когда немцы приблизились к Москве, многие советские люди избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись). Член Союза писателей Николай Вержбицкий с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы.. Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»

И разве , например, чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры, борясь с сталинской диктатурой и произволом? Ведь именно поэтому многие чеченцы и ингуши , которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество , были вынуждены противостоять сталинской диктатуре! И разве народ, который вырастил и воспитал такого героя , как «сын эскадрона» 14-летней Ваха Алиев , героически сражавшегося на войне, может быть предательским ? Ведь именно он в этом возрасте отважился и не побоялся мести палача народов Сталина и написал ему дерзкое письмо, в котором утверждал , что пока чеченцы и ингуши проливали кровь за родину, вождь расправился с их матерями, сестрами, детьми, стариками, оставшимися дома! «Мой народ никогда не простит Вам этого!» – пообещал Алиев (только смерть тирана спасла малолетнего героя, отбывающегося длительное наказание в Магадане) !

Не надо также забывать, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны представитель именно депортируемого народа – адыгский поэт Хусейн Андрухаев!Однозначно в истории России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев, беларусов и т.д., однако Сталин почему-то массово не депортировал эти народы в Сибирь!

Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году, когда он сказал: «Украинцы, беларусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль». Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности , который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться? Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации!

Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе , безусловно, значительно преувеличиваются. Ведь, когда мы , например, говорим о победе над Наполеоном , мы в первую очередь упоминаем Кутузова, Багратиона, партизанское движение и т.д., но только не императора Александра I. В данном же случае война – одна из главных идеологических и психологических источников исторического культа Сталина , хотя в этом отношении не надо забывать слова русского генерала Деникина, эмигрировавшего в США ,« Начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!Кроме того , в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить , сравнивая собственные потери с потерями врага

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав!

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажется неправдоподобной версия о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили в баржах. В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

В этом отношении насколько наивны и слабоумны люди, которые верили и ,как ни странно, даже сегодня верят в бред, что Сталин якобы не догадывался о готовящем нападении Германии! Как не парадоксально, но Сталин был прекрасно осведомлен об этом и даже об совместном военном плане «Восточный вопрос» вторжения Польши и Германии в СССР, который разработали генеральные штабы этих стран ещё к концу 1938 года. Однако эта операция не состоялась, поскольку Берлин и Варшава так и не смогли договориться о «справедливом» дележе еще не захваченных территорий. Таким образом, полагаю, смехотворно считать, что советское руководство не готовилось к войне с Германией!Сегодня только слабоумные люди не верят в то,что именно Сталин вместе с Гитлером фактически развязали Вторую мировую войну, напав в 1939 году на Польшу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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