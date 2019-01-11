Пропавшая экспедиция Франклина

В 1845 году британский исследователь сэр Джон Франклин отправился в Канадскую Арктику в поисках легендарного Северо-Западного прохода. Путешествие, которое привлекло к себе огромное внимание средств массовой информации, имело под собой хорошую научную базу, и было обеспечено всем необходимым. Тем не менее, после входа в Арктические воды об этой экспедиции больше ничего не было слышно. Два корабля и 129 человек просто исчезли в неизведанных северных водах.

За все прошедшие годы их исчезновения, ученым удалось найти лишь несколько зацепок, свидетельствующих об ужасной судьбе экспедиции. Спасательная миссия, отправленная в 1859 году, нашла две записки, спрятанные под пирамидами из камней, на острове Кинг-Уильям. В жизнерадостном первом послании говорилось, что корабли застряли во льдах и экипаж решил перезимовать на острове. Вторая записка, нацарапанная на полях первой, сообщала, что корабли оставались в ловушке в течение года, а среди членов команды наблюдался загадочно высокий уровень смертности. Франклин умер и оставшиеся в живых решили идти на юг в поисках спасения, но им это не удалось. Охотники-эскимосы сообщили о том, что нашли кости со следами ножевых ранений. «Белые люди ели друг друга», - рассказали они.

Эта территория полностью перешла под канадский контроль в 1880 году, когда Лондон, разочарованный отсутствием каких-либо следов аварии, приостановил какие-либо оперативно-розыскные мероприятия. Однако в сентябре 2014 года премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что один из кораблей наконец-то был обнаружен с помощью подводного аппарата.. В настоящее время продолжаются активные поиски второго корабля, после чего ученые надеются, что смогут раскрыть тайну гибели экспедиции и высокую смертность , унесшую жизнь Франклина и членов его команды