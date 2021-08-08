Что Ленин хотел сделать с царской семьей на самом деле

До сих пор неизвестно, было ли убийство императорской семьи совершено по приказу Ленина. Но все же многое говорит в пользу того, что Владимир Ильич не собирался их убивать. Более того, быстрая расправа шокировала «вождя пролетариата».

«Взять под охрану!»

Как утверждает Петр Мультатули, автор книги «Император Николай II. Мученик», задержание царя Владимир Ильич воспринял как нечто само собой разумеющееся. По крайней мере, протокол заседания Совета народных комиссаров под председательством Ленина от 2 мая 1918 года свидетельствует о том, что незадолго до этого Николая II решено было перевезти в более надежное место, а именно в Екатеринбург. Ленин же в этот момент находился в Москве. По столице ползли упорные слухи, подогреваемые прессой, о том, что на самом деле Николай уже убит. Поэтому по распоряжению вождя Бонч-Бруевич отправил в Екатеринбург телеграмму с просьбой подтвердить или опровергнуть упомянутые слухи.

Так и не дождавшись ответа, Ленин направил в Ипатьевский дом командующего Уральским Северо-Восточным фронтом Р. И. Берзина для соответствующей проверки. Берзин отрапортовал, что по состоянию на 21 июня все члены семьи Романовых и сам царь живы, а различные домыслы по поводу их убийства он считает провокациями. Как пишет Юрий Жук в своей книге «Гибель Романовых: по следам неразгаданных тайн», в свою очередь Ленин велел Берзину «взять под свою охрану всю царскую семью и не допустить каких бы то ни было насилий над ней». А напоследок Владимир Ильич добавил, что отвечать за выполнение этого приказа Берзин будет собственной жизнью.

Планы Ленина

С какой же целью Ленин так пекся о Николае II? Виктор Кожемяко в своей книге «Деза. Четвертая власть против СССР» приводит слова Михаила Медведева-Кудрина, одного из участников расстрела царской семьи, который утверждал, что революционер Филипп Голощекин ездил в Москву к Якову Свердлову. Однако добиться разрешения Всероссийского центрального исполнительного комитета на убийство царя и его родственников ему не удалось. Якобы Свердлов заверил Голощекина в том, что он советовался по этому поводу с Лениным, который настоял на том, что Николая II и его супругу необходимо перевезти в Москву для того, чтобы совершить над указанными лицами открытый суд. Его ход и результаты должны были освящаться в прессе.

В качестве еще одного доказательства того, что Ленин действительно собирался организовать судебный процесс над царем, можно привести и тот факт, что в марте 1917 года, то есть чуть ли не на следующий день после отречения Николая II от престола, по инициативе Владимира Ильича была создана Верховная Чрезвычайная Следственная Комиссия, в обязанности которой входило расследование деятельности верховных представителей прежнего режима. Как пишут Е. Громова и Л. Громов в издании «Уральский эшафот» со ссылкой на Керенского, к работе комиссии был привлечен «талантливый и энергичный» следователь Руднев. Перед Рудневым была поставлена конкретная цель – обнаружить в действиях царя и его жены признаки государственной измены.

Доказательства намерений вождя

В пользу того, что такой суд Ленин действительно планировал, говорит и телеграмма, в которой вождь пролетариата заверяет одну из копенгагенских газет в том, что царь жив, а слухи о его гибели являются ничем иным как происками капиталистической прессы. И в самом деле, Владимиру Ильичу был больше выгоден судебный процесс, чем убийство. Ведь, как замечает А. Г. Латышев на страницах своей книги «Рассекреченный Ленин», мать Николая Романова, Мария Федоровна была датской принцессой. А дочери монарха и его супруга Александра Федоровна так и вовсе считались германскими принцессами. Обострять же отношения с Германией Ленину было абсолютно ни к чему.

А вот слух о том, что именно Ленин распорядился расстрелять царя и его родственников, пустил Троцкий. По крайней мере, именно такая версия фигурирует в книге Елены Прудниковой «Последняя тайна Романовых». В 1930-х годах Троцкий написал в своем дневнике о том, что он узнал о расстреле, приехав с фронта. Якобы Троцкий спросил у Свердлова, кто все-таки принял такое решение, а тот в свою очередь ответил: «Ленин». Однако в действительности на заседании, во время которого и было объявлено о расстреле Романовых, Троцкий тоже присутствовал. Поэтому, скорее всего, он сочинил эту историю в тех же 1930-х годах, коими и датируется дневниковая запись.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Автор статьи или слабоумный придурок или просто провокатор, стремящий развести одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян, которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой россиянам!Неужели можно поверить в то, что без ведома и приказа садиста и палача Ленина была расстреляна царская семья?

Разве можно простить кровожадным большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции?

Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

Вместе с тем существует версия, что якобы царь и его семья не были расстреляны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/).Подобная тактика выглядит вполне логичной, особенно если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка армии. Многие большевики ,в принципе, не питали к Николаю II особой ненависти, поскольку он фактически не отличался особой жестокостью к ним.

Например, Ленин в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе)! Кроме того, после отречения царь ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.

Однако самым весомым аргументом является то , что неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?Неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны?

В этом отношении любопытен факт, согласно которому во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II.

Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!

Одновременно с этим исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали в 1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», в которой они приводят сведения, полученные ими, после рассекречивания грифа секретности архива Брестского мирного договора в 1918 году. Первое, что они обнаружили,– это телеграмма английского посла, в которой сообщалось об эвакуации большевиками царской семьи через Пермь сначала в Москву, а затем в Брест. Продолжение а моей статье "Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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