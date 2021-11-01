«У нас длинные руки!»: как чекисты первый раз ликвидировали за границей врага СССР

Казачий атаман А. И. Дутов погиб вследствие неблагонадежности своей контрразведки – охраняли одного из лидеров Белого движения крайне плохо. Чекисты смогли переиграть охрану и пристрелить Дутова практически внаглую, открыто.



Почему это случилось Это была одна из первых успешно завершившихся большевистских централизованных акций по устранению лидеров Белого движения зарубежом. Большевики подходили к этому процессу обстоятельно, каждый раз тщательно разрабатывали сценарии. Непременно необходимо было сыграть на ожиданиях белогвардейцев – помощи, поддержки. На эти клавиши в тот роковой раз и надавили. Александр Дутов был одним из объединителей казачьих масс, оказавшихся в 20-х годах за рубежом – таков был его статус, весьма весомый на то время. Дутова застрелили в феврале 1921 года в китайском Суйдуне, и, по несчастью, никто не смог в данный момент его защитить.

Кем он был

Александр Дутов был войсковым атаманом Оренбургского казачьего войска, выступающего против большевиков. Потомственный казак, окончивший кадетский корпус и кавалерийское училище – этого послужного списка было достаточно для того, чтобы этот человек занялся организаторской, объединяющей работой в смутную постреволюционную эпоху. Дулов пытался взять власть над крупным, стратегически важным российским регионом, неподконтрольным большевикам – Сибирью. Когда он понял, что это ему не удастся, атаман предпринял последнюю попытку объединить казачьи соединения в эмиграции – в Западном Китае. Поддержка Антанты Дутову в этом укрепляла его позиции, с чем советская Россия, понятное дело, не могла смириться.



Похитить нельзя убить

Большевики были заинтересованы прилюдно казнить Дутова – выкрасть атамана, привезти в Россию, судить там и убить. Председатель ВЧК Э. Дзержинский настаивал на подобной концовке Опыт в этом плане имелся, советская контрразведка работала эффективно. Но в данном случае именно таким образом закрыть тему не получилось.

К Дутову подослали его давнего знакомца. Чекисты предварительно обработали некоего уйгура Махмуда Ходжамьярова, который в результате и застрелил атамана из револьвера (а потом и его адьютанта, кинувшегося на помощь Дутову). Террористическая акция по устранению казачьего атамана прошла успешно, все члены диверсионной группы сумели вернуться на родину невредимыми.

Впоследствии уйгур Ходжамьяров за удачно реализованный теракт получил от Феликса Эдмундовича Дзержинского именной маузер, и золотые часы. Потом, во время сталинских репрессий, его расстреляли за «вредительство». Практически всех участников устранения Дутова при Сталине пересажали или сослали в Сибирь – туда, где прежде Дутов пытался возродить российское казачество.

Николай Сыромятников



Источник : https://russian7.ru/post/u-nas-dlinnye-ruki-kak-chekisty-per...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Особенно жестоким и многочисленным преследование и убийство перебежчиков за границей было во времена правления палача народов Сталина!Исходя из своего бандитского прошлого, Сталин был крайне мстительным и поэтому многих советских чиновников, бежавших на Запад и осмелившихся сказать там слово против Иосифа Сталина, ждала незавидная участь.

Специально для физической ликвидации перебежчиков в НКВД была создана особая группа профессиональных убийц. Зачастую убийство маскировалось под несчастный случай настолько квалифицированно, что до наших дней остаются сомнения в преднамеренном убийстве перебежчика. Например, в 1939 году беглый дипломат, заместитель Льва Троцкого Федор Раскольников, после написанного им знаменитого разоблачительного «Открытого письма Сталину» , помутился рассудком и попал в психбольницу, где по неизвестной до сих пор причине умер в расцвете сил – ему не было и 50-ти.

В этом отношении поистине «уникальна» судьба личного секретаря Сталина Бориса Бажанова, после бегства которого во Францию его мемуары «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» моментально превратились в бестселлер. Впервые европейские обыватели узнали о чудовищных злодеяниях сталинского режима и истинных масштабах репрессий, в результате чего европейцев охватил ужас и шок! Бажанову же рукоплескали и его имя неслось по устам. Именно поэтому в 1929 году в Париж для организации покушения прибыл «штатный» сталинский убийца – чекист Яков Блюмкин, который по ошибке выбросил из разогнавшегося поезда не Бажанова, а совершенно другого человека . Как не парадоксально, но когда «враги» Сталина уничтожались со скоростью конвейера, когда белогвардейских генералов похищали среди бела дня в центре Парижа, Бажанов каким-то чудом уцелел и не просто уцелел, а пережил не только Сталина, но и Никиту Хрущева, и даже Леонида Брежнева!

Заслуживает также внимания история разведчика-невозвращенца Александра Орлова (Лев Фельдбин), сумевшего сохранить жизнь не только себе и своей семье, но и оставшимся в СССР родителям! После того как Орлов , хорошо знавший подробности сотрудничества Сталина с царской охраной и историю конфискации вождем испанского золота , сбежал в США, зловещий диктатор приказал своим «штатным» душегубам убить перебежчика. Однако опытный разведчик Орлов послал предупредительное письмо Сталину, в котором грозился, в случае его смерти, компромат на вождя и адреса советской резидентуры в загранице предать огласке ! Испугавшись своего разоблачения, продажный предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких! Правда, и Орлов не нарушил своего обещания и только после смерти злодея Сталина опубликовал свою книгу «Тайная история сталинских преступлений», в которой убедительно доказал сотрудничество Сталина с царской охраной .

Следует отметить, что Сталин жестоко карал своих «штатных убийц» за невыполнение смертных приговоров. Именно из-за этого распрощался с жизнью «невнимательный» Яков Блюмкин !Еще более трагична судьба личного «инквизитора» Сталина Сергея Шпигельгласа (оперативный псевдоним «Дуглас»). Именно он был причастен к похищению генерала Миллера, убийству Скоблина, Коновальца и Клемента. Но несмотря на все его «заслуги» перед властью, в 1941 году Дугласа из-за сорвавшегося убийства Льва Троцкого приговорили к смертной казни! Однако это не спасло Троцкого , поскольку ровно через десять дней после публикации его статьи в журнале «Либерти» об отравлении Сталиным Ленина, он был убит агентом НКВД Рамоном Меркадером ! Не пощадил кровавый и мстительный тиран и сына Троцкого, загадочно скончавшегося в парижской клинике после операции по удалению аппендицита. !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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