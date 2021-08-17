Собирались ли американцы применить против инопланетян атомную бомбу в Антарктиде?

Антарктида всегда была полна загадок. Из-за сложности изучения она о сих пор является исполинским белым пятном на картах. Отсюда – масса легенд. Одна из них – это любимое детище конспирологов – послевоенная антарктическая экспедиция знаменитого полярного исследователя контр- адмирала Ричарда Берда. По непонятным причинам прекрасно оснащенная по последнему слову техники эскадра, в состав которой входил даже авианосец, досрочно свернула все исследования и в буквальном смысле бежала, поджав хвост.

По одной из версий – со ссылкой на тайный доклад Берда – американцы были атакованы неопознанными летающими объектами дискообразной формы, которые по скорости и вооружению превосходили все самые новейшие самолеты США. Понеся большие потери в истребителях, кораблях и личном составе, эскадра вынуждена была отступить. Тогда же и закрепился термин – НЛО. И отчаявшись победить инопланетян стандартными способами, армия США решали применить ядерное оружие… Что же там могло случится на самом деле мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская правда» с историком Ярославом Листовым.

- Итак, Ярослав, что модно сказать о самой неистребимой легенде, что Антарктида – это секретная база НЛО. Потому что НЛО там периодически вроде как видят.

- Видят. Точнее – думают, что видят. На самом деле легенда родилась из двух частей. Первая часть. Над Антарктидой совершенно иное небо, чем мы привыкли видеть, в нем большое количество иных световых объектов, мы их называем северное сияние, а на самом деле здесь может возникнуть, например, эффект двух солнц, когда на небе одновременно возникают два светила из-за отражения туманов и т.д. Встречается масса других световых эффектов, которые не сразу объясняются, их можно по-разному интерпретировать. Вот все это и принимают за НЛО.

Второй фактор заключается в том, что Антарктида – материк, который не очень поддается исследованиям. И здесь вступает особенность американской культуры. Дело в том, что в 1946-1947 году американцы приступили к исследованию Антарктиды, и подошли к нему с точно таким же подходом, как и немцы, то есть на предмет создания военной базы. Вообще изоляция Соединенных Штатов и особенность образования Соединенных Штатов приводит к тому, что там на высших уровнях находятся люди, которые легко верят в НЛО, которые верят в какие-то тайны.

После войны американцы на полном серьезе рассчитывали найти там секретную немецкую базу, поэтому предприняли военные исследования той самой Новой Швабии. Но при всем при этом уровень развития американских технологий совершенно не готовил их к исследованию Антарктиды. Они не предусмотрели климатические особенности, особенность розы ветров и т.д. И когда экспедиция была рассчитана на бумаге, а столкнулась она с реальными погодными условиями, что произошло? В декабре 46-го американцы теряют самолет, у них гибнут люди из-за урагана над Антарктидой. Потом начинаются массовые обморожения.

Они понимают, что не выдержат эту погоду, и в феврале досрочно, за 6 месяцев до предполагаемого окончания, экспедиция сворачивается. Но рассказать об этом, что они оказались не готовы, что вся мощь США оказалась бессильна против реальной природы, не очень-то хочется. Поэтому легче пустить подспудно мифы о том, что там столкнулись с чем-то загадочным и более сильным. Но сказать, что толкнулись, например, с немцами разгромленными – это смешно. Рассказать, что с Советским Союзом…

- Это признание превосходства Советского Союза.

- Да. А главное, это прямой путь к дипломатическому конфликту. Потому что это 46-47-й год, начало нового этапа холодной войны. А вот рассказать миф об НЛО, о каких-то пришельцах, которые настолько развиты, что мы им сопротивляться не можем, это заложено вообще в американскую культуру. Там очень многие вопросы объясняются вопросами НЛО. Это тоже результат, с одной стороны, нации без истории. Потому что говорить реальную правду о том, что Америка произошла как такой выкидыш Европы на новых территориях, не очень хочется, это иже демонстрация своей вторичност. Говорить об индейцах, которых уничтожили, и об их культуре тоже нехорошо, потому что надо рассказать, что случилось с индейцами, дать им права и т.д.

Поэтому очень хочется переключить направление внимания общества на какие-то иные проблемы молодой нации. Это некие тайны, некие инопланетяне и т.д. Ведь именно в США уфология стала, как сейчас называют, наукой. В старой Европе, в Советском Союзе, в России это всегда считалось чем-то далеким от научных вещей, потому что легко опровергалось научными данными. А в США, где большое количество людей с низким уровнем образования или вообще без образования… Смотрите, до 60-х годов около 50% жителей США вообще писать не умели. То есть они ставили крестики, где нужно было подписаться, а полноценное масштабное образование началось только как следствие холодной войны, когда они выяснили после нашего полета в космос, что они очень сильно отстают. И именно следствие успехов Советского Союза родило всеобщее образование в США, до этого они даже не считали это нужным делать.

- Но как же все-таки быть с признаниями самого Бёрда - боевого адмирала, серьезного полярного исследователя, человека, который летал и над Северным и над Южным полюсами? Остались документы, в которых адмирал докладывал, что на него напали странные летательные аппараты. Там же была эскадра – авианосец, крейсер, несколько кораблей, на которых было оборудование. По идее, огромное количество людей, не могли же они врать все?

- Дело в том, что как раз в этом и загвоздка, что всё, что мы знаем о нападении, мы знаем по этому докладу, приписываемому адмиралу Бёрду.

- Разве нет доказательств, что это его доклад?

- Да, это еще не доказано. Как любят американцы публиковать, с черными маркерами и т.д. Туда большая часть вещей вписана, чтобы люди якобы догадались, что там изъято. Но сам доклад не выдерживает критики. Вот там подробно описывается, как один из крейсеров, «Мёрдок», вспыхнул от атаки летающих тарелок и утонул. Но такого крейсера вообще не было в реестре военных кораблей Соединенных Штатов. То есть либо настолько мощная секретная операция, где скрыли гибель почти 4 тысяч человек, как там написано, потери 5 крейсеров… Насколько это реально, и насколько это возможно? Более того, во всех экспедициях Соединенных Штатов (это вам не Советский Союз с его уровнем секретности) было право отправлять почту. Каждый имел конверт, который он запечатывал, и он никем не проверялся и не вскрывался. Просто ставился штемпель экспедиции и отправлялся в Соединенные Штаты. Кроме того в экспедиции были несколько журналистов. Они стали бы молчать, имея в руках такую сенсацию?

- То есть если бы действительно летающие тарелки атаковали американский флот у Антарктиды, мы бы знали точно?

- Да, и, как минимум, не из одного источника.

- Как быть с историей, что американцы хотели применить против инопланетян атомную бомбу? Тоже неправда?

- Не совсем. Дело в том, что американцы одни из первых, кто начал испытывать ядерное оружие в реальных условиях у себя на территории. Вспомните ситуацию, когда они загнали 60 тысяч военных, просто посмотрели, как будет реагировать живой человек на то, что произойдет рядом взрыв. Следующий этап это взрывы в океане, когда они атоллы взрывали. Для американцев ограничений не было. Они бурили шахты, проводили подземные испытания. И поэтому одним из таких больших полигонов с открытой позицией и т.д., плюс похожий на Советский Союз, покрытый снегом, тут можно показать, как этот взрыв произойдет в Сибири. Почему бы не попытаться промоделировать этот взрыв на территории Антарктиды. Но инопланетяне здесь ни при чем.

- В итоге взрыва не было?

- На первом этапе их останавливало то, что слишком большое количество государств претендовали на континент. А в 50-е годы Советский Союз начал большую международную кампанию против ядерных испытаний, которая закончилась сначала запретом ядерных испытаний на воде, а в 1959 году был подписан договор о Антарктиде, о том, что это демилитаризированная зона, на которую ни один военный ни одной страны мира не может ступить, это только база для научных исследовательских работ. На этом идея американцев проводить там ядерные испытания закончилась. Хотя существуют легенды, что все-таки ряд этих взрывов там произошел, и это открыло там какие-то бактерии. Они рождаются немножко из другой вещи.

Дело в том, что полномасштабные научные исследования Антарктиды действительно показали, что жизнь у нас существует везде, в том числе и в непригодной с точки зрения человека жизни в Антарктиде. Под массой льда Антарктиды текут реки, и в этих реках есть жизнь. Понятно, что там не живут млекопитающие, какие-то люди тайные, динозавры. Как правило, это ракообразные, это земноводные, которые приспособились к жизни на этом континенте.

Частично использован источник : https://www.kp.ru/daily/26550.7/3566497/

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