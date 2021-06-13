Жены детей Адама и Евы: откуда они взялись

«Адам познал Еву, жену свою, и она зачала» — Книга Бытия, глава 4. У первого человека на земле и его жены родилось трое сыновей — Каин, Авель и Сиф. Как гласит Священное Писание, позже эти сыновья тоже взяли себе жен. Но откуда появились эти самые жены — книга умалчивает, ведь в Библии говорится, что Адам и Ева были единственными людьми на земле. Кем на самом деле были девушки, ставшие женами сыновей Адама?

Патриарх-долгожитель

Читая «Книгу Бытия», внимательный читатель может подсчитать, что Адам в общей сложности прожил около 900 лет. Большую часть этого времени он прожил с Евой. Известный античный философ и толкователь Священного писания Иосиф Флавий писал, что за все время Ева родила 33 сына и 22 дочери. В отсутствие иных возможностей и ограничений на кровнородственные связи, братья и сестры могли беспрепятственно заключать браки. Учитывая, что внуки и правнуки первых людей тоже имели колоссальный срок жизни, то и потомство у них было крайне многочисленным.

Каин

Старший из сыновей Адама и Евы, согласно Книге Бытия, после убийства своего брата Авеля, переселился в земли Нод, находящиеся к востоку от Эдема, где и «познал жену свою». В Библии имя женщины, родившей Каину сына Еноха и других детей, не указано, но в постбиблейской традиции существует несколько вариантов: сестры Каина Аван, Сава, Калмана и Клима. Более того, согласно Мидрашу (разделу Торы) одной из возможных причин раздора между Каином и Авелем могла быть сестра-близнец Авеля, на которой Каин желал жениться. Учитывая возраст, в котором Ева рождала детей, также можно предположить, что женой Каина стала его внучатая племянница, дочь или внучка кого-то из детей Адама и Евы, переселившихся в другие земли.

Авель

Что касается жены среднего сына Адама и Евы, то, согласно толкованию Танаха (еврейского варианта Библии), сделанного средневековым ученым Ицхаком бен-Иегудой Абрабанелем, женой Авеля стала его сестра-близнец Белевира (Делвора). Армянский богослов XI века Вардан Аревелци сообщает, что ее звали Абелухи. Также некоторые исследователи Библии утверждают, Всевышний повелел Авелю жениться на старшей сестре Климе, т.к. она была близнецом Каина, и не могла быть его женой.

Сиф

Рожденный после убийства Каином Авеля, третий сын прародителей Адама и Евы, Сиф, был женат на своей единоутробной сестре Азуре (в других толкованиях Азоре или Орсе). Абу-ль Фадль Аллами, визирь империи Великих Моголов, изучавший Святое Писание и сделавший его первый перевод на фарси (персидский язык), упоминал Климу, сестру Каина.

Мифическое и реальное

Древнееврейские авторы взяли возможность иметь здоровых детей от повторяющихся родственных браков не из собственных фантазий. Помимо Ветхого Завета, незначительность проблемы вырождения в древнем мире подтверждается и историей династий древнеегипетских фараонов. Считаясь «богами во плоти», они не могли брать иных партнеров, кроме родственников, и отдельные династии правили в течение многих столетий. В результате инцеста родились и правили такие великие деятели, как Хеопс и Джосер. Таким образом, христианское утверждение о том, что все люди – братья и сестры, приобретает вполне практический характер.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/160023-zheny-detey-adama-i-evy-ot...

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