Почему в 1966 году советские моряки оказались в африканской тюрьме

Задолго до прославившихся в 2000-х сомалийских пиратов российские корабли не раз подвергались абордажам. Один из самых вопиющих случаев советской эпохи остался в истории «Ганским инцидентом».

В 1966-м захваченные граждане СССР провели в ганской тюрьме тяжелых полгода. Попытки советского правительства договориться по-хорошему ни к каким результатам не приводили. Тогда пришел черед решительных действий, и спасать пленных отправилась вооруженная до зубов морская армада.

Дружба с СССР

Друг Москвы и президент Ганы Кваме Нкрума.

Африканская экс-колония Британии первой получила свободу в 1957 году. В следующем году Гана установила с СССР дипломатические отношения. В 1960-м страну провозгласили республикой, а Кваме Нкрума - президентом. В рамках соглашения о сотрудничестве Советский Союз выделял ганцам кредиты на покупки первой гражданской необходимости. Через время дошло дело и до оборонной сферы. Когда из ганской армии уволили англичан, составлявших офицерское большинство, Кваме Нкрума пожелал готовить новых офицеров в Москве. Наладились и поставки советского вооружения с боеприпасами.

В 1966-м СССР начал строительство базы ВВС в Гане. Вот только прозападные военные, все еще остававшиеся в африканской республике, рады этому не были.

Началось обострение внутри страны. Так сложилось, что ганский флот все еще пребывал под английским влиянием. И военно-морские экипажи, прошедшие стажировку в СССР, в состав ВМФ не входили. Ганскому президенту подчинялась только морская пограничная охрана.

Советские торговые суда активно обучали ганцев современным методикам рыбной ловли в их же водной акватории. Советский Союз фактически создавал в Гане рыболовный флот. Африканским «братьям» передали современные траулеры, рыболовные морозилки, транспортные рефрижераторы. Взамен же экономическая зона свободно использовалась советскими рыбаками, а в тамошних портах отдыхали экипажи.

Военный переворот и разрыв отношений с Москвой

Гана в 1960-е.

Тем временем, экономическое положение республики не дотягивало до желаемого уровня. Получив приглашение вьетнамского лидера Хо Ши Мина, Кваме Нкрума отправился в дальнюю иностранную командировку. Воспользовавшись отсутствием президента, прозападные активисты из числа военных устроили в Гане переворот. Вошедшие в столицу полтысячи солдат-мятежников за несколько часов взяли город под контроль. Верные президенту граждане арестовывались. Очень быстро новая власть свернула все договоренности, а советским специалистам настоятельно порекомендовали покинуть страну. Следом выслали дипломатов и журналистов - представителей всех без исключения социалистических государств.

Советские рыбаки, вопреки настроениям, продолжили добывать морепродукты у ганских берегов и инструктировать рыбаков местных. Тогда новые ганские власти 28 января 1967-го захватили стоявший на рейде советский теплоход «Ристна». Экипаж обвиняли в снабжении террористов оружием. Но тогда ситуация сложилась позитивно: старпом «Ристны» оказался сокурсником и товарищем командира ганских пограничников. Кампания ареста судна плавно переросла в дружественное застолье, после чего претензий к советскому судну не осталось.

Захват советских траулеров и дипломатические потуги

Участники антикоммунистического мятежа в Гане.

Но уже в октябре 1968-го ситуация дошла до критической отметки. Ганскими ВМС в Гвинейском заливе были схвачены два траулера промысловой экспедиции Севастополя – «Холод» и «Ветер». Экипажи без разъяснений бросили в ганскую тюрьму. Впоследствии, поясняя свои действия московскому МИДу, африканцы упрекали траулеры в нарушениях границ территориальных вод. Во время задержания советские рыбаки пытались уйти от преследования корвета. Радист в ответ на сообщение о попытке захвата получил четкое указание держаться и решать конфликт в море, не заходя в порт. Но когда ганцы открыли огонь, траулеры были вынуждены подчиниться выдвинутым требованиям.

В тюрьме советские моряки голодали, а оба капитана были переведены в одиночные камеры. Первым выдвинутым обвинением назывались контрабандные поставки оружия. Вскоре добавилось участие в заговоре против новой власти с целью военного переворота в стране в интересах свергнутого Кваме Нкрума. Советский Союз всеми способами пытался не поднимать шумиху и уладить неприятный инцидент дипломатически. Видя несговорчивость ганцев, Москва пошла на следующий шаг, прекратив поставки нефти. Не сработало и это. Оставалось лишь ответить ганцам их же оружием.

Отправка военных к Гане и спасение экипажей

Боевой корабль «Неуловимый».

Разрешать проблемную ситуацию с пленниками поручили адмиралу Горшкову. Главнокомандующий ВМФ приказал выделить для освобождения рыбаков отряд кораблей из Средиземноморской эскадры. В спасательное подразделение вошли передовые боевые корабли: ракетный «Бойкий», танкер «Олекма», подлодка «Ярославский комсомолец» и БРК «Неуловимый». Как только угрожающая боевой мощью армада приблизилась к ганскому берегу, власти республики получили первое предупреждение о готовности идти на крайние меры. После этого советские военнослужащие навели на сушу все пусковые установки. И надо сказать, со стороны противокорабельный ракетный комплекс «Щука», который легко поражал и наземные цели, смотрелся более чем внушительно.

Процесс приготовления ракеты к пуску был длительным и шумным, что изрядно потрепало нервы ганцам. Правительство воинствующей Ганы пребывало в растерянности. Ведь подошедший отряд своим потенциалом значительно превышал весь ВМФ африканской республики. Ганскому лидеру не оставалось ничего другого, как отпустить пленных, но он хотел сохранить лицо. Пришли к тому, что Гана в ускоренном режиме осуществит все обязательные процедуры. Суд приговорил советских капитанов к формальному штрафу, после чего и экипажи, и траулеры оказались на свободе. А спустя 2 года СССР получил право на размещение собственной военно-морской базы на западноафриканском побережье.

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