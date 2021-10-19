Ночь нежна: о чем говорят ваши эротические сны?

Эти сюжеты не расскажешь первому встречному: в сексуальных снах не бывает табу. Нет, из-за них вовсе не нужно краснеть и тревожиться — но как их расшифровать?

Видеть во сне приятные или странные сцены, насыщенные нежными или возбуждающими эмоциями, — это совершенно нормально. Ночная перезагрузка нашего мозга проходит периодами, каждый из которых длится в среднем по 90 минут и включает в себя фазы «медленного» и «парадоксального» сна — во время последнего и возникают сновидения. Иногда они окрашены в мягкие эротические или яркие сексуальные тона: дело в том, что вместе с сознанием отключается самоцензура, которая отвечает за соблюдение приличий, управляя нашими мыслями и поступками в течение дня. В результате мы видим то, о чем в обычной жизни не решаемся и подумать. О чем же говорят эти сюжеты и образы?

Правила чтения

Чтобы расшифровать свои эротические сны, стоит запомнить несколько важных моментов.

Наши сновидения нельзя понимать буквально. Они никогда не говорят с нами напрямую: образы, которые мы видим во сне, — это всегда метафоры.

Сексуальные сцены во сне совсем не обязательно говорят о сексе. И наоборот: самые нейтральные детали сновидения могут нести в себе мощный эротический заряд.

Чем больше человек сдерживает свою сексуальность в обычной жизни, тем ярче могут быть его сны, и тем чаще они могут его посещать. Сны могут работать как «предохранительный клапан», который дает выход сдерживаемой энергии и тем самым разгружает психику, снижая напряжение.

Некоторые психоаналитики делят эротические сны на две большие категории. Первая содержит в себе полноценный секс с проникновением — так может о себе заявить реальный сексуальный дефицит, который мозг спящего стремится компенсировать. Вторая — это сны с поцелуями, ласками, объятиями: часто такие сцены говорят об отношениях не с партнером, а с самим собой, о гармонии мужского и женского в психике самого человека.

Мы не можем управлять содержанием собственных снов и никак за него не отвечаем. Но, проявляя внимание к деталям, прислушиваясь к своему бессознательному, можно гораздо больше узнать о себе, чтобы лучше раскрыть свою сексуальность.

Психоаналитики советуют для начала записать свой сон: в словах могут себя проявить неожиданные созвучия, воспоминания, ассоциации, которые затем помогут найти истинный смысл сновидения.

В «азбуке» наших снов могут встречаться универсальные образы или сюжеты: определенные места и предметы, обнаженное тело, свидание с незнакомцем… Но верно истолковать послание можете только вы сами — ведь в нем всегда заключен именно ваш уникальный опыт, ваши самые интимные чувства, желания и эмоции.

Эротический словарь

Для примера рассмотрим несколько образов и ситуаций, которые могут встречаться в эротических снах.

Автомобиль. Иногда этот образ может обозначать тело любимого человека. Или партнера, с которым уже были сексуальные отношения — того, с кем вы вместе двигались по пути наслаждения. Если во сне мотор заводится с пол-оборота, то образ говорит сам за себя. Если вам снится, что вашу машину угнали, вас может беспокоить страх о том, чтобы любимого «не увели».

Лифт. Восходящее движение лифта может символизировать подъем сексуальной энергии, вашу внутреннюю силу. Соответственно, поломки и препятствия могут говорить о внутренних зажимах, а падающий лифт — о неосознанном страхе, который может вызывать мощная и неуправляемая сила сексуальности.

Лодка, корабль, яхта. Заниматься сексом на палубе посреди ласковых волн — очень хороший образ, который говорит о том, что ваши отношения с партнером наполнены гармонией.

Поезд. Если во сне вы занимаетесь любовью в поезде со своим партнером, это может означать, что ваши отношения «на верном пути». Но если в ходе такого сюжета вагон неожиданно сходит с рельсов, то же самое может относиться и к жизни пары наяву.

Камин. Само присутствие согревающего, яркого огня в эротической сцене может говорить о том, что ваши отношения активны, наполнены страстью. Ваше либидо в отличной форме!

Волосы, прическа. Если в эротических снах ваши волосы стянуты в тугой узел, это может говорить о том, что вашу сексуальную энергию сдерживают какие-то страхи и психологические ограничения. И наоборот, если вы занимаетесь любовью с распущенными волосами, значит, в этих отношениях вы ощущаете полную внутреннюю свободу и раскрепощение.

Кошка. Эти домашние животные могут одновременно вызывать нежные чувства — и неожиданно проявить характер, когда выпускают когти, чтобы отстоять свою независимость… Очень похоже на те эмоции, которые возникают в начальный период отношений с партнером: может быть, вас волнует вопрос о том, как установить верный баланс?

Собака. Если во сне она дружелюбно машет хвостом, символ может означать верность и преданность, на которой строятся отношения в паре. Напротив, если собака скалит клыки, бессознательное может намекать на измену одного из партнеров и агрессию, которую порождает подобная ситуация.

Змея. Это один из символов, наиболее почитаемых среди психоаналитиков: по их мнению, появление змеи недвусмысленно переводит сон в разряд сексуальных. Для большинства из нас этот образ таит в себе опасность: если сексуальные порывы не связаны с любовными чувствами, их скрытая сила может нас ужасать.

Нагота. Прекрасно, если собственное тело во сне вызывает у вас только приятные эмоции и ощущения. Если же вы его стесняетесь, возможно, вам трудно осознать и принять что-то в себе, внутренняя гармония нарушена. Если вам снится, что вы оказались в обнаженном виде в публичных местах, это может говорить о скрытых желаниях, которые вы не осмеливаетесь проявить перед окружающими.

Футбол. Нет ничего удивительного, такое приснится после матча, когда внутри все кипит от эмоций и впечатлений. Однако психоаналитики видят в этой игре и явные сексуальные символы: круглый, как яйцеклетка, мяч в окружении сперматозоидов! В любом случае решать только вам, стоит ли воспринимать этот сон как прямое руководство к действию.

Секс с незнакомцем. Очень волнующий сюжет, который также является самой популярной темой женских фантазий. В таких снах партнер может быть очень брутальным, ему невозможно оказать сопротивление — и это вовсе не означает, что в реальной жизни женщина готова согласиться с насилием. Сон говорит лишь о том, что она мечтает стать объектом всепоглощающей страсти и ощутить безусловную мужественность своего партнера.

Секс с любимым. Это очень позитивный сюжет, который говорит сам за себя: ваше бессознательное полностью согласно с происходящим; вы целиком принимаете ваши желания.

Оргазм во сне. Такой сон может посылать сигнал о скрытом дефиците — возможно, в реальности вы недостаточно задействуете свою сексуальность. Есть смысл подумать о причинах происходящего: это могут быть чувства одиночества, страха, вины или какие-то неосознанные запреты…

Оральные ласки. Такие сны чаще говорят об отношениях с женской составляющей нашей собственной психики (снится кунилингус) или с мужской (снится фелляция). Карл Густав Юнг называл две важнейшие части нашей души «Анима» и «Анимус». Если между ними существует баланс, человек внутренне уравновешен, и ему легче поддерживать гармоничные отношения с внешним миром. Таким образом, подобные эротические сны очень позитивны: они свидетельствуют о внутренней цельности, о готовности себя принять, о согласии с собой. А если наяву вы еще никогда не пробовали эти практики, такие сны, особенно повторяющиеся, также могут говорить о готовности преодолеть барьер и перейти к действию.

Секс с начальником. В этой роли может выступать и любая другая известная, влиятельная фигура — например, политический лидер или президент. На самом деле такой сон может говорить не о влечении к реальному человеку, а о вашем стремлении к силе и власти, о желании жить более яркой и насыщенной жизнью.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2326048955574520250/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

13 самых красивых и сексуальных мужчин современности( https://otari.mirtesen.ru/blog/43893046957 )

Удивительная история самого неудачливого в мире выдающегося математика Эвариста Галуа( https://otari.mirtesen.ru/blog/43988622059 )