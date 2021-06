Почему алкоголь повышает риск заражения коронавирусом

Археологи считают, что люди начали употреблять алкогольные напитки очень давно — например, пиво было придумано за 7 тысяч лет до нашей эры. Пристрастие людей к опьяняющим напиткам не исчезает до сих пор, поэтому исследователи со всего мира постоянно занимаются изучением влияния алкоголя на человеческий организм.

О том, что он вредит здоровью и является причиной развития сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, ученым известно уже давно. Но вот как именно он влияет на наше поведение — это уже совершенно другой вопрос. Само собой разумеется, что при алкогольном опьянении человек становится агрессивным и совершает неадекватные действия. Но при этом под воздействием алкоголя люди легче знакомятся друг с другом и спокойно себя чувствуют даже с незнакомцами. Недавно ученые провели эксперимент, который доказал, что из-за алкогольного опьянения людям тяжелее соблюдать между собой социальную дистанцию. Это кажется очень банальным открытием, но все же, давайте углубимся в подробности.

Влияние алкоголя на поведение

Результаты проведенного эксперимента были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Профессор Лаура Гурриери (Laura Gurrieri) и ее коллеги собрали группу добровольцев из 212 человек и разделили их на пары.

Группы отличались друг от друга тем, что в них входили либо знакомые, либо незнакомые люди. Одним парам были предложены алкогольные напитки, а другим — обычные, вроде газировок и так далее. Участники эксперимента были приглашены в просторное помещение и все, что им нужно было делать — проводить друг с другом время. Всего испытание длилось 36 минут, а действия людей записывались на камеру.



Записанное видео было отдано на изучение компьютерному алгоритму, который определил положение головы каждого человека в каждые 10 секунд эксперимента. В результате ученые получили информацию о 20 тысячах актах взаимодействия между людьми. Вот что интересного узнали исследователи:

пары, которые употребляли алкоголь, каждую минуту сближались друг с другом на 0,29 сантиметра;

пары, которые пили безалкогольные напитки, каждую минуту становились ближе только на 0,06 сантиметра.

Исходя из этого, ученые предположили, что опьяненные люди ощущали меньший дискомфорт с незнакомыми людьми, чем трезвые. Пары, которые состояли из знакомых людей, тоже сближались, но это происходило более естественно, в ходе обычного разговора. Результаты этого эксперимента хорошо согласуются с опытами, во время которых люди в незнакомой компании ощущали больший прилив хорошего настроения чем те, кто находился в кругу друзей. Также новое открытие дополняет результаты экспериментов, в ходе которых было доказано, что алкоголь значительно уменьшает уровень осторожности с незнакомцами.

Важность социальной дистанции

Стоит отметить, что эксперимент проводился до пандемии коронавируса, в период с декабря 2018 по март 2020 года. Тогда никаких требований по соблюдению социальной дистанции не существовало. Так что вполне может быть, что в период ограничений люди начали вести себя по-другому и даже в пьяном состоянии пытаются держаться друг от друга на как можно большем расстоянии. Хотя, учитывая нелюбовь многих людей к ношению масок и другим мерам предосторожности, в это верится с большим трудом. Было бы неплохо, если ученые решат учесть нынешние условия жизни и проведут дополнительный эксперимент для уточнения результатов.





При всем этом соблюдение социальной дистанции является чуть ли не главным способом обезопасить себя от смертельно опасного вируса. Некоторые ученые сомневаются в эффективности некоторых видов медицинских масок, но удержание дистанции многократно снижает риск заражения. Во времена чумы некоторые люди таким образом даже спасали себе жизни.

Но все это совершенно не означает, что алкоголь полезен. Да, некоторым людям он помогает раскрепоститься, но за это каждый человек платит своим драгоценным здоровьем.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2227012137012169447/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160

Мужчины какого роста самые лучшие любовники: исследования ученых https://otari.mirtesen.ru/blog/43689603015

Почему Петра I не хоронили 6 лет https://otari.mirtesen.ru/blog/43251977623/