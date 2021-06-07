Животворящая сила молитвы

Эта статья о том, что напрямую соприкасается с нашим Высшим Я, и затрагивает сокровенную суть нашего существования – о МОЛИТВЕ.

«Человек, творящий молитву, перестает быть человеком, он становится ангелом, ибо у него вырастают крылья».

Николай Панчишин «Прикосновение к свету».

Современный человек живет разумом. С самого рождения ребенок знакомится с множеством обучающих систем. Игрушки, книжки, детские электронные устройства, азбука с картинками… разум нуждается в схемах и инструкциях, только тогда он чувствует себя комфортно.

Если по какому-то вопросу инструкции нет, либо разум ее не понимает, этот вопрос для разума не разрешим. Человек, живущий только разумом, останавливается всякий раз, когда инструкции кончаются.

Таким человеком легко управлять. Ему просто нужно выдать достаточное количество инструкций, на все случаи жизни. Тогда он не будет думать и применять свои творческие возможности, а значит, никогда не коснется высоты собственного Духа и никогда не узнает себя настоящего, и не поманит его чувство полета широко расправленных крыльев.

Нам же объяснили в школе, что люди летают только на самолетах. Большинство в это верит. А в детстве каждый мечтал о ковре самолете, волшебных туфлях, или на драконе полетать…

Когда ребенку читают сказку, он представляет образы и события, творит свой мир, живет в нем и изменяет его так, как хочет его сердце. Современные дети, при всем изобилии наглядных пособий теряют способность мечтать, потому что на любой вопрос есть иллюстрированный ответ.

Готовыми схемами удовлетворяется разум, мозг, но не Душа, и поэтому многие люди приходят к внутреннему конфликту. Не важно, как живет человек, неудовлетворенность тем, что есть, и стремление, а порой жгучее желание получить то, чего нет, свойственны сейчас очень многим. Не буду говорить, что это особенность нашего времени, это было всегда, просто в наш электронный век это усугубилось. От этой «неудовлетворённости» жизнь становится трудной и тяжелой, полной страданий и претензий к миру, а это не то наполнение, которое сделает человека счастливым.

Большинство людей живет в постоянной суете. Они заняты бесконечными важными и нужными делами. Эти дела полностью занимают сознание и кажутся настолько важными, что все остальное становится второстепенным. Большинство этих дел касаются физического существования, и заботы о его комфортности. Что при этом происходит с Душой и как реализуется цель ее воплощения, в суете не заметно.

Неудовлетворенность растет, а люди снова ее приписывают недостаточности комфорта и делают еще больше, чтобы не слышать Душу… Не слышать истинный голос самих себя.

И только когда происходит что-то такое…, с чем мозг не может справиться, когда произошедшее не вписывается в рамки комфортного существования, человек вспоминает о том, что он – часть Вселенной и в этой Вселенной есть Сила, гораздо могущественнее его, и что без нее существование человека бессмысленно и очень уязвимо. И тогда человек поднимает глаза к небу и из глубины сердца кричит: «Господи, помоги!»

– Жизнь Есть.

– Есть ли ей дело до образов, до иллюзий? Знает ли Она об их существовании?

– Нет!

– Если Жизнь Есть, значит ли это, что Она знает только саму себя?

– Да!

– Знает ли Она о звездах? Знает ли Она начало и конец? – спросил я. – Пространство и время?

– Жизнь Есть. Во веки веков. Нет.

– Знает ли Жизнь Дикки Баха? Долгое молчание. – Она не знает мое тело.

– Знает ли Она… твой адрес? твою планету? твое имя? Он засмеялся. – Нет!

– Знает ли Жизнь тебя?

– Она знает… мою жизнь, – сказал он. – Она знает мою душу. Ричард Бах «Бегство от безопасности»

В момент, когда схемы и инструкции не работают, с нас слетает величественный налет нашего эгоистического «Я» и открывается то, что истинно и бессмертно – наша вечная Суть, и эта Суть говорит с Богом.

Обращаясь к Вселенскому Сознанию мы приобщаемся ко Всему, Что Есть, и становимся могущественны, потому что в этот момент мы становимся настоящими. Молитва – это разговор с Богом. Беседа, в которой происходит обмен энергией и информацией, обмен потоками жизни, потому что Бог всегда отвечает и Душа слышит эти ответы! Когда человек молится, он тянется к Богу своей Сутью и это движение и есть истинная жизнь.

«Это связь между Небом и Землей, запечатленная произнесенным словом, это порыв сердца, открывающий врата к Вечному, это слияние со своим Высшим Я, это ощущение пульсации Космоса, это поток Благодати, льющийся через нас на Землю. Молитва – это самый верный друг и самый мудрый советчик, это признание в любви, это шепот Вечности, это прикосновение к тайне Бытия»… Николай Панчишин «Прикосновение к Свету»

Для многих людей молитва – это атрибут религии, и она подчинена принятой в этой конфессии схеме, а все, что схематизировано, как правило, уже не имеет в себе жизни. Если читать молитву, не понимая ее сути, искажая слова и мысленно отвлекаясь, думая о чем-то другом, то такая молитва никому не нужна. Чтение канонизированных текстов и совершение общепринятых ритуалов также далеко от Истины, как и жизнь в суете. По сути, молитва без сердца, это и есть суета, только словесная.

В молитве, которая сердцем предназначена Богу, каждое слово – музыка сфер, и музыка эта рождается из глубины чувств. Поэтому молитва, произнесенная своими словами, искренняя и передающая чувства Тому, к Кому она обращена, всегда ценна и действенна. Не важно, какой религии Вы отдаете предпочтение, на каком языке Вы молитесь, произносите ли Вы собственный текст, или это молитва, которую используют уже давно. Важно то, с каким посылом и насколько искренне Вы это делаете.

Обычно принято в молитве просить Бога о чем-либо. Ведь многие обращаются к Нему по своей крайней нужде, а без нужды и не обращаются. И мало кто вспоминает о благодарности, а благодарность – это бриллиант человеческого сердца. Благодарственная молитва наполняет человека любовью и делает его живым, настоящим. Истинно богат тот, кто умеет Благо-Дарить.

Как бы то ни было, попав в пространство-время, – сказал я, – мы вольны верить, что мы существуем независимо и сами по себе, и утверждать, что Принцип Чисел – нонсенс.

Он кивнул, собирая все вместе. – Принцип не замечает пространства-времени, – сказал я, потому что пространство-время не существует. Для него не существует таких вещей, как святотатство или ересь, или богохульство, или безбожие, или непочтительность, или отвращение. Принцип не строит храмов, не нанимает миссионеров и не затевает войн.

– Ему все равно, – неохотно повторил он.

– Он не замечает игр, которые так важны для нас – сказал я. – Можешь проверить. Повернись так, чтобы стоять спиной к Бесконечному Принципу Чисел, Бессмертной Реальности Числового Бытия. Он переместился, немного повернувшись влево. – Громко скажи: Я ненавижу Принцип Чисел!

– Я ненавижу Принцип Чисел, – произнес он без особой убежденности. Ничего не случилось. – Значит, мы можем игнорировать Принцип, можем его ненавидеть, бранить, восставать против него, – сказал я, – и даже издеваться над ним. В ответ – ни малейшего признака Грома Небесного. В чем же дело? Он надолго задумался над этим. – Почему Принцип проявляет безразличие? – спросил я.

– Потому что он не прислушивается, – сказал он наконец.

– То есть мы можем проклинать его безнаказанно?

– Да, – сказал он.

– Неправильно.

– Почему? Он ведь не слушает!

– Он не слушает, Дикки, – сказал я, – но слушаем мы! Когда мы поворачиваемся к нему спиной, что происходит с нашей арифметикой?

– Ничего не складывается?

– Ничего. Каждый раз ответы получаются разными, бизнес и наука гибнут в путанице. Стоит нам отбросить Принцип, как от этого начинаем страдать мы сами, вовсе не Он. Но вернись к Принципу, и в тот же миг все заработает опять. Никому не посылается никаких испытаний, нет никакой кары, нет Грома Небесного. Возвращение к Принципу внезапно вносит порядок во все наши подсчеты, ибо даже в играх иллюзорного мира он сохраняет свою реальность. Ричард Бах «Бегство от безопасности» Молитва – это обращение к Сердцу Бога. А сердце не слышит слов, но чувствует живую энергию, то чувство, которое мы вложили в свое обращение. И на то, что мы посылаем и идет отклик. Если это искренняя мольба о помощи, то приходит помощь, если это искренняя благодарность, то Благо приходит в ответ, а если это откровение, то откровение в ответ и приходит. Сердце Бога общается с нами всегда и отвечает на наше послание, если оно искреннее. А если нет нашего обращения, то и адресного послания нет.

Некоторые люди думают, что их жизнь трудна, оттого что Бог забыл их. Но все обстоит с точностью до наоборот. Когда человек погружается в суету, не слышит свою Душу и и не обращается к Богу в своем сердце, то он сам забывает Бога и его жизнь становится трудна, тяжела и беспросветна.

Бог не может забыть или вспомнить нас, потому что это не персоналия, а живое сознание, пронизывающая все Сущее. Он не обладает памятью, а лишь отвечает на тот посыл, который получает от нас. Он не может любить нас больше или меньше, Его любовь абсолютна и всеобъемлюща. Вопрос, принимаем ли мы ее и впускаем ли мы эту любовь в свою жизнь? Наша вера, стремление к Богу, наша искренность и потребность в общении с Ним нужны не Ему, а нам.

Невозможно быть одиноким и несчастным, находиться в страхе или в депрессии, если знаешь, что Бог с тобой и его присутствием наполнена жизнь. Но для того, чтобы так было, нужно впустить Его в свою жизнь, в свое сердце! Позволить Ему произвести те изменения в нашей жизни, о которых мы мечтаем и просим Его.

Один мой клиент, бывший наркозависимый, долго не мог понять, что значит «впустить Бога в свою жизнь». Он пытался ходить в церковь, соблюдать церковные ритуалы, изводил себя длительными молениями, даже в паломники податься хотел. Но ничего не происходило.

Однажды он пришел очень взволнованный и рассказал:

«Я вдруг понял, что Бог круче правительства, бандитов, мафиози и супергероев. Он круче всех и Он ничего и никого не боится и у него все есть, и Он меня любит! И если я призову Его в свое сердце, буду всегда с Ним, то меня никто не сможет тронуть и мне нечего бояться и не о чем беспокоиться, ОН уже меня любит, прямо сейчас. Он не ждет, что я стану лучше, чем есть, что я стану другим. Он уже сейчас меня любит, такого, какой я есть.

Кто-то считает меня отморозком, пропащим человеком, не достойным, а Он меня любит и не ждет от меня ничего. И мне больше ничего не надо! Не надо доказывать, что я изменился, не надо бежать от себя или винить себя за прошлое.

Добиваться чьего-либо признания или уважения, потому что меня любит Бог! Он со мной! Уже сейчас со мной! И это круто, очень круто, круче всего, что может быть!».

После этого его жизнь изменилась. Он нашел себя и понял свое предназначение. Сейчас занимается любимым делом и вполне счастлив.

Когда мы просим Бога о чем-то, это еще не значит, что мы впускаем Его в свою жизнь. Мы допускаем Его присутствие в силу надобности. Важно помнить о Нем, обращаться к Нему и быть с Ним не только в момент нужды, а каждый день, каждое мгновение своей жизни.

Любовь к Богу – это не посещение церкви или мечети, не страх перед наказанием или жертвоприношения в его честь, это не посты и самобичевание, это принятие всего, что Он создал и радость от сопричастности к этому. Самый тяжкий грех – это уныние, то есть недовольство собой и миром и отсутствие радости от жизни.

Я не призываю вас радоваться всему подряд, но без радости Душа жить не может. И когда человек ищет радость и стремится наполнить ею жизнь не только свою, но и тех, кто рядом, жизнь становится прекрасной и удивительной.

Обычно люди молятся о каких-то благах, о здоровье, о счастье, об исполнении желаний. Но ведь о радости тоже можно молиться и о том, чтобы Вы смогли впустить Бога в свою жизнь и осознали, как это. Я знаю многих людей, в жизни которых молитва сыграла ключевую роль. Она поднимала больных с постели, возвращала людям работу, смысл жизни, любовь и наполняла жизнь радостью.

Я сама – не исключение. Я каждый день признаюсь Богу в любви и каждый вечер, перед тем, как уснуть благодарю Его за все, что в этот день произошло, независимо от того, приятные это события или нет. Я делаю это, потому что жизнь – это дар. И в жизни происходят разные события. Да, бывают такие ситуации, что трудно найти в себе силы, чтобы поблагодарить Бога за них. Но когда я все-таки говорю слова благодарности, находя ее в своем сердце, я благодарю Его за то, что во всех ситуациях Он со мной и прошу Его никогда не оставлять меня без его присутствия и водительства. И тогда все выстраивается и я понимаю смысл происходящего.

Прежде чем закончить эту статью, хочу подарить всем читателям две молитвы. Первая – молитва Томаса Мора, с которой он прожил всю жизнь. В свое время она потрясла меня своей искренностью и бескорыстием.

”Даруй мне, всеблагой Господь страстное желание быть с Тобою! Не для того, чтобы избегнуть превратностей этого нечестивого мира, не для того, чтобы избегнуть страданий чистилища, не для того, чтобы избегнуть Ада, не для того, чтобы достичь услад небесных в награду за труды мои, но ради одной лишь любви к тебе”.

А другая – пришла мне свыше, как часть одной из молитвенных практик.

Молитва о Дарах Земных:

Душа моя открыта пред Тобой,

О, мой Отец Единый, Нерожденный!

Молю Тебя, даруй ты мне Любовь,

И Свет ее, в миру запечатленный.

Пусть все, что есть отныне у меня

Наполнится теплом ее чудесным

Пусть все сокровища в моих руках

Горят ее огнем негаснущим, небесным!

Молю Тебя, Ты радость мне даруй

Пусть каждый день мне сердце согревает

И Солнца луч, и ветра поцелуй

Сияние ее пусть умножает!

Даруй мне счастье лицезреть Тебя

В глазах любого из Твоих Творений

Даруй мне Путь, где я найду Тебя

Во множестве и блеске проявлений

Даруй мне чувства, что раскрасят мир

В чудесные божественные краски

Даруй мне мудрость, чтобы видеть Жизнь

Вкушая истину, отбрасывая маски

Даруй мне мудрость суть твою постичь

Во всем, что встречу я дорогой длинной

Даруй мне щедрость, чтобы одарить

Весь мир сияньем Духа негасимым

В сияньи Духа обретают плоть

Все радостные мысли и надежды

И Благодарностью сияет Сердце вновь

И сердца свет искрится сквозь одежды.

Любви вам, счастья и искренней радости. И пусть каждый найдет свою молитву!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2229225588832602362/

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