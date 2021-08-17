Только 3 % людей имеют на ладонях крест, означающий что-то важное

Ученые не могут разгадать загадку, почему у некоторых землян на ладонях есть кресты, но большинство людей уверены, что кресты – это кое-что важное для них. Они считают, что землянам, которые имеют на ладонях линии, сложенные в виде буквы «Х», как показано на фотоснимке, удастся стать великими личностями, после которых обычно остается духовное наследие.

Считается, что такими личностями, по мимо их желания, оказывается огромное влияние на остальных людей. Установлено, что такие люди, продвигающие общество вперед, на Земле в меньшинстве – их не более 3-х процентов.

С помощью древней системы гадания, хиромантии, можно определить по линиям, имеющимся на ладонях человека, какой у него характер и что его ожидает в будущем. Ученые предполагают, что хиромантия зародилась в древних странах: Индии, Египте и Греции.

Один из известных личностей, Александр Македонский, имел на ладони каждой руки отчетливо прочерченные кресты, расположенные между линией «головы» и линией «сердца». Авраам Линкольн, Фидель Кастро, Владимир Путин и многие другие мировые лидеры также имели или имеют на ладонях отметки в виде крестов. Не все перечисленные выше лидеры заслужили положительную славу, однако, ими оказано большое влияние на всю нашу историю.

Конечно, не каждому человеку, имеющему такие «отметины», удается добиться больших успехов и стать значимыми личностями. Возможно, чтобы это произошло, необходимо еще что-то, что есть не у всех, но успешные люди встречаются больше всего среди таких индивидуумов.

По утверждению хиромантов, у таких личностей сильный характер, железные принципы, выдающиеся таланты, острый ум и фантастическая интуиция. Им удается быстро принимать решения, которые всегда бывают правильными. Они умеют разбираться в людях, не приемлют самокопания. Такая черта, как умение разбираться в людях, позволяет им не общаться с потенциальными изменниками, которые любят обманывать и легко предадут при первой возможности.

Человек, имеющий литеру Х на ладонях, не подвержен беспочвенным фантазиям и не занимаются планированием свой жизни, поскольку он выстраивает ее, стремится к поставленным целям и высотам, и добивается всего, чего захочет. Такой человек легко меняет жизни всех, кто его окружает. Он является

прирожденным лидером и четким руководителем. К тому же, такие личности имеют крепкое здоровье.

Конечно, любому человеку хотелось бы стать такой личностью. Российскими специалистами было проведено масштабное расследование, в котором приняли участие два миллиона человек. Исследование показало, что всего 3 % из них имеют на ладонях такие кресты. Многие из них многого достигли в жизни, занимаясь политикой, бизнесом, культурой, наукой, спортом и другими видами деятельности. Значит, хироманты правы в своих утверждениях.

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