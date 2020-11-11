Цена предательства Армении

9 ноября 2020 года Ереван и Баку при участии РФ подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, а также заключили соглашение о вводе в регион российских миротворцев и передачи части армянских территорий Баку. Таким образом,Россия в данном контексте закрепляет победу Азербайджана, заставляя Армению передать Азербайджану ещё даже не завоёванные территории.Тем самым Путин всех обставил, «продав официального союзника столь прямолинейно и подло, что такой откровенности от Него никто не мог ожидать»!Ничего не скажешь — это "триумф российской дипломатии", который несомненно на века "прославит" нынешнее руководство России!

Скорей всего, в Кремле поняли, что лучше отсидеться в сторонке, изображая мудрую обезьяну из китайской притчи, которую могут упрекнуть в недальновидности и даже в трусости — но зато не заподозрят в слабости, тем более что существовал немалый шанс, что в случае непослушания Матушку-Россию строго накажут !

Но что особенно кощунственно так это то, что, выступая на саммите ШОС, Путин отметил, что подобное урегулирование конфликта в регионе послужит выстраиванию добрососедских отношений между армянским и азербайджанским народами. Ничего не скажешь, "мудрое" заявление,после которого проигравшая и крайне пострадавшая армянская сторона в порыве экстаза "обязательно" подаст руку "азербайджанскими братьями" и они заживут мирно, забыв о многочисленных погибших соотечественниках! Ничего не скажешь, "мудрое" заявление,после которого проигравшая и крайне пострадавшая армянская сторона в порыве экстаза "обязательно" подаст руку "азербайджанскими братьями" и они заживут мирно, забыв о многочисленных погибших соотечественниках!

Видимо из-за этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично назвал победой народов Азербайджана и Армении подписание соглашения о прекращении военных действий и даже позитивно оценил признание Азербайджаном вины,видите ли, случайном трагическом инциденте со сбитым российским вертолетом,причем, на территории Армении, а не Карабаха !Боже мой, какое "самопожертвование" и "благородство"!

Кстати, сбитый российский вертолет стал своего рода оправдательным поводом для ввода российских войск в Карабах и последующего усиления своей гегемонии в этом стратегически важном районе! Причем очень искусно использованный Путиным, поскольку этим он дал всем понять — кто здесь хозяин! Армяне в этом случае,безусловно, были вынуждены согласиться с миротворческой деятельностью россиян!Если же турко-азеры не были бы согласны с этим и решили бы продолжить наступление, то их легко можно было бы наказать,поскольку в этом случае, согласно уставу ОДКБ, Россия должна была вмешаться непосредственно в военные действия против Азербайджана,объявив ей войну! Именно поэтому Алиев рабски поклонился Путину,извинившись за якобы сбитый ими вертолет! Да именно "якобы", поскольку этот инцидент вызывает много вопросов с точки зрения преднамеренного сговора, особенно после того, как по факту сбитого российского самолета на территории Армении, российское руководство привлекло к ответственности не взявшую на себя эту трагедию азербайджанскую сторону, а просто возбудило уголовное дело по статье нарушения правил полета или подготовки к ним.Таким образом,складывается впечатление, что Москва фактически обвинила в этой трагедии собственных военных! Тот же факт, что россияне таким образом раньше не остановили чудовищное кровопролитие и позволили турко-азерам дойти до Шуши, ворот НКР,лишний раз говорит о том, что имел место обыкновенный сговор Путина с Эрдоганом и Алиевым , которые ,видимо, предложили ему то, от чего он не мог просто отказаться, продав своих исторических союзников! Несомненно, эта тайна скоро будет полностью раскрыта в зависимости от того, чего в итоге добьется Путин этим сговором!Однако сегодня однозначно можно заявить, что,несмотря на союзнический статус Армении в рамках ОДКБ, Москва делала для Еревана лишь то, что соответствует ее интересам! В этом отношении ,конечно, можно понять беспредельное ликование "триумфального победителя"президента Алиева, который правда не сам(силенок явно не хватило бы!), а с помощью верных союзников — России и Турции наказал древний и гордый армянский народ, который в одном из своих выступлений цинично назвал "собаками"!

Особой же гордостью "триумфального победителя" является то, что в утвержденном документе нет ни одной фразы по поводу дальнейшего статуса региона. Кроме того, не сдерживая своей запредельной эйфории, он направил несколько фраз премьер-министру Армении Николу Пашиняну, откровенно высмеяв своего побежденного противника, заявив ему, что "Статус НКР ушел в ад"!

Однако наиболее циничным и дешевым действием диктатора Алиева оказалось его стремление через суд добиваться возмещения Ереваном ущерба от действий Армении в Нагорном Карабахе.И об этом ,как ни странно, заявляет сторона, незаконно использующая в регионе конфликта наемников-террористов и совершающая множество кровавых преступлений, за которые она вместе со своим кровавым союзником Турцией, сама заслуживает самые жесткие международные санкции — вплоть до международного суда!

Безусловно, после всего этого надо благодарить "миротворца" Путина за то, что именно он благодаря своему вмешательству так крепко "сблизил эти народы"!Вместе с тем следует также отметить, что в этой ситуации президент Алиев прекрасно раскусил Путина, поняв, что после антироссийских выступлений Россия не поддержит Армению и на фоне ослабления экономики многих стран из-за коронавируса ему ничего не помешает захватить Карабах!

Теперь поговорим о подосланном западном агенте и враге армянского народа Пашиняне , которого в народе прозвали "армянским Горбачёвым" и которого надо публично судить за потерю территорий и за все жертвы и беды,который этот продажный деятель устроил своему народу!Пока же Баку празднует победу, в Ереване идут погромы и выступления с требованием сместить Пашиняна, на что он ,как ни странно, заявил: «Я многое могу сказать, но буду молчать»! Действительно, он многое может сказать, тем более что эта довольно "странная война" оставила много вопросов.В первую очередь вызывает массу вопросов сама подготовка к этой войне.Кроме того, абсолютно не известно, почему в этой войне не принимала фактически участия регулярная армия Армении, а в окопы направлялись необстрелянные новобранцы 18-20 лет? По разным оценкам, армия воевавшая в Карабахе могла насчитывать 40 - 45 тыс. солдат, при необходимых 80 - 100 тыс. Почему армянская сторона практически не применяла попыток контратак и окружения войск противника, даже при самых благоприятных условиях, в ущельях, была возможность нанести большие потери азербайджанской пехоте, но почти всю войну армяне действовали пассивно. Даже не проводилось нормальное минирование, или обвалы взрывами, что задержало бы продвижение техники. Вызывает много вопросов сдача Шуши — крепости, укрепленной самой природой. Город стоит на возвышенном плато, с трех сторон почти отвесная стена, в город ведет одна дорога, которую можно наглухо перекрыть. Защитники проявляли стойкость и мужество, но ,почему-то, было принято решение оставить город почти без боя. Кто принял это решение, для чего? Ведь если бы не сдали город, результат переговоров был бы иной. Существует также версия, что азеро-турки получали ценные сведения непосредственно из армянского Генштаба, в результате чего враги Армении были хорошо осведомлены секретными сведениями и успешно использовали их в наступательной операции!

Вместе с тем прозападная лживая пропаганда Пашиняна внесла раскол во взаимоотношение со своим историческим союзником Россией, которая с самого начала ,безусловно, легко могла не допустить кровавую бойню в Карабахе, однако решила отомстить Пашиняну за антироссийские выступления! Именно поэтому, если бы азеро-турки напали бы непосредственно на Армению, а не на Арцах, то даже в этом случае Путин на вряд ли вмешался бы, поскольку уже тогда судьба Армении была решена врагами армянского народа!Об этом ,например, свидетельствует тот факт, что российское руководство, невзирая на устав ОДКБ, никак не отреагировало на сбитый непосредственно на территории Армении российский вертолет, а также уничтоженные на этой территории ракетные установки!

Правда эта месть Путина кучке соросовских продажных предателей вылилась страшной трагедией для всего армянского народа ,большая часть которого исторически была за дружбу и сотрудничество с российским братьями.Теперь же из-за необдуманной и неадекватной политики российского руководства у России на Кавказе появился еще один недоброжелатель и враг в лице армянского народа,который никогда не простит ему этого ,по сути, предательства!

Безусловно,мое отношение к армянскому народу как к древней нации с многотысячелетней историей государственности было резко изменено после антироссийских митингов,поскольку до этого мне всегда казалось, что мудрые армяне понимают чем рискуют и никогда не позволят себе потрясений в духе украинцев или грузин.Однако не надо забывать,что в Армении всего лишь 21 процент населения поддерживают антироссийскую политику прозападного Пашиняна, который пришел к власти благодаря госперевороту и цветной революции, устроенной его западными покровителями! Как тут не вспомнить знаменательное событие из истории, когда один из величайших правителей Руси, царь Иван Грозный в свое время за геройство армянских воинов, проявленное при штурме Казани, распорядился наградить весь живший на Руси армянский народ и отказался облагать налогом живших на русской земле армянских купцов и ремесленников. Любопытно также, что в 1710 г. в Санкт-Петербурге обосновалась небольшая колония армянских купцов, которые занимались выстраиванием новых торговых путей, выводя Россию на европейский рынок, а европейские товары – на российский. Понимая важность армянского присутствия в Петербурге, в 1711 г. Петр I дал Сенату указ: «Армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда»! Так армяне объединились в общину и стали неотъемлемой частью истории Северной столицы. Разве можно забыть бесценный вклад героического армянского народа в победе над фашизмом? Армяне, начиная с рядового, генералов и кончая маршалами Иваном Баграмяном и Амазасп Бабаджаняном, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов! За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза.Причем маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя! Говоря о мужестве и доблести армян, хотелось бы также напомнить слова Юлия Цезаря про армян «Когда эти люди, эти Армяне, хватают друг друга за руки и плечом к плечу топчут землю, под звук своих барабанов и абрикосовых инструментов, скорее колонны моего дворца превратятся в пылинки, чем их возможно будет остановить»! Однозначно сегодня вод российских "миротворцев" в Армению равносилен проигрышу армян в этой войне неверным!И это на фоне того, что Путин якобы не хотел обидеть и натравить на себя ни одну из конфликтующих сторон!Уверен, если Путин на самом деле хотел бы этого, то он с самого начала не довел бы дело до кровопролития и не допустил бы эту бойню!

И не надо думать,что он этого не смог бы сделать, поскольку сегодня только неадекватные люди могут верить в то, что трусливые диктаторы Эрдоган и Алиев посмели без согласия Путина напасть на Армению!Но что особенно кощунственно и непонятно, так это за чем или ,вернее, за что ,казалось бы, Великая российская держава разрешила туркам оккупировать Южный Кавказ,позволив им вести туда якобы миротворческие силы! Вместе с тем разве не кощунство и предательство, когда стороне конфликта — агрессивной Турции, осужденной во всем мире за геноцид армянского народа, доверили миротворческую функцию для якобы защиты армян?Видимо поэтому, стыдясь подобного факта, российское руководство всячески скрывает этот позорный для России факт,оправдываясь тем, что якобы с Турцией согласовано лишь создание мониторингового центра на территории Азербайджана.Однако президент Алиев нескрываемым восторгом и с гордостью опровергает эту ложную ,по его мнению, информацию МИД России, громогласно заявляя на весь мир, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные!Еще более утвердительно заявил об этом Эрдоган, сказав, что направляет собственные войска на территорию Карабаха для контроля обстановки в регионе, поскольку у Анкары имеются такие же аналогичные основания для этого, как и у России. Мало того командующим российских миротворцев в зоне карабахского конфликта назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который родился в дагестанском селе с преимущественно азербайджанским населением. Ничего не скажешь — за державу обидно— до чего же она докатилась!

Таким образом Эрдоган с помощью Алиева сделал очередной шаг к созданию «Великого Турана»! Ай да Реджеп, ай да Турецкий султан — добился все-таки своего и пробился в мягкое подбрюшье России на Южном Кавказе, а точнее сам господин Путин, любезно поклонившись,открыл ему ворота в этот стратегический регион, тем самым приблизив неминуемую Третью мировую войну! Нельзя также с уверенностью регламентировать, что ситуация не перевернется с ног на голову и вообще не скатится в гражданское противостояние.Единственное же, что можно однозначно сказать в оправдание Пашиняна, исходя из сегодняшней ситуации,так это то, что он ,видимо, не зря насаждал антироссийские настроения!

Господа россияне!Что происходит? Неужели вы хотите повторить ошибку большевиков,которых первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел как обыкновенных лохов, пообещав им за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк, разместив этих бедолаг в трюме старого судна!

Неужели вмешательство в этот конфликт для прекращения военных действий и гибели представителей соседних народов можно было расценивать как вмешательство во внутренние дела этих стран или одностороннюю поддержку одной из воюющих сторон? Неужели российское руководство решило оправдаться тем, что решило строго наказать малочисленную группу армянских деятелей прозападной ориентации,выступающих за разрыв отношений с Россией, количеством трупов армян, убитых неверными?

Неужели можно сомневаться в том, что подобная тактика равносильна окончательной потери доверия и имиджа России как в бывших постсоветских республиках, так и на мировой арене в целом!Разве можно сомневаться в том, что, если бы Россия ,наоборот, не допустила бы с самого начала кровавую Карабахскую войну, то это ,несомненно, был бы поучительный пример для руководителей многих постсоветских стран, которые с потрохами продались Западу, надеясь на его помощь в решении конфликтных ситуаций!

В этом отношении поучителен конфликт в Южной Осетии между Грузией и Россией в 2008 году, когда США пообещали защитить и помочь Грузии, однако кроме гуманитарной помощи памперсами (видимо для слабонервных) ничем не помогли! Кстати, и в этом противостоянии Россия ,на мой взгляд, также повела себя не совсем адекватно, поскольку в Южной Осетии была разыграна фактически кровавая инсценировка войны для перераспределения сфер влияний между США и Россией!

Об этом наглядно свидетельствуют дружелюбные переговоры соратников Саакашвили с русскими генералами и самое главное, что русские войска не вошли в уже незащищенный Тбилиси, где их ,кстати, с цветами ждали многие мои соотечественники,чтобы освободиться от западной колониальной экспансии!Кроме того, неужели можно верить в то,что Саакашвили, хоть и был неадекватным руководителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну России, тем более что американцы публично предупредили его этого не делать!Кстати,ни один руководитель нынешних постсоветских стран не был так предан Путину, как Саакашвили, который уступил своему потенциальному врагу большую часть энергообъектов Грузии!

И наконец-то самое главное!Неужели вы не догадываетесь, что взятие Карабаха даёт Азербайджану статус страны с урегулированными территориальными вопросами, что в первую очередь снимает все ограничения на вступление в НАТО,для которого крайне важен выход к Каспийскому морю.А Азербайджан — идеальный кандидат на берегу Каспия для вступления в НАТО, тем более что самый близкий международный партнер Азербайджана Турция — давний участник блока НАТО с самой крупной сухопутной армией!

То, что в Азербайджане сегодня не просматривается никакой явной политической оппозиции Алиеву, не значит, что эта оппозиция не ждёт своего часа для совершения "бархатной цветной революция"!И когда она ,несомненно, произойдет, Азербайджан, к недоумению Путина, обязательно подпишет план присоединения к НАТО!Ведь именно поэтому многие политики считают США одним из главных организаторов Карабахской войны!

Возникает риторический вопрос :"Неужели российское руководство не думает об этом?"?Конечно думает, как и при организации Западом цветных революций в других постсоветских странах, однако опять не рискует противостоять Западу,который используя российское и турецкое руководство в этой войне как марионеток, а народ Армении и Азербайджана как пушечное мясо!

В этом отношении прав был политик Семен Багдасаров, который давно говорил, что Запад специально привел к власти Пашиняна, чтобы тот «сдал Арцах»!О заговоре против Армении свидетельствует и тот факт, что Пашиняну однозначно приказали не разрушать «Искандерами» нефтегазовые терминалы в Баку и Сумгаите, трубопроводы Баку-Джейхан и т.д.! Значит, никто и не собирался выводить из строя нефтегазовые структуры потенциального врага, что нонсенс в условиях подобной разрушительной войне!

В этом отношении понятно также,почему армяне не уничтожили Мингечаурскую плотину, разрушение которой повлекло бы затопление половины Азербайджана! Безусловно, они побоялись угрозы Алиева, который заранее предупредил их об разрушении в этом случае Армянской АЭС с вытекающими отсюда последствиями экологической катастрофы!

Конечно, Россия могла легко предотвратить это столкновение или значительно раньше вести своих миротворцев, что ,безусловно, снизило бы потери с обеих сторон! Однако, Путин,с честью выполнил свое обещание Эрдогану и Алиеву вмешаться в конфликт только во время военных действий именно в Шуше, поскольку азеро-турки в гористой местности не смогли полностью захватить Карабах!Причем для России не было вызовом даже заявление Эрдогана стереть Армению с лица земли? Таким образом,Россия в данном контексте закрепила победу Азербайджана, заставляя Армению передать Азербайджану ещё даже не завоёванные территории.После того же, как Путин на "блюдце преподнес" неверным Шушу, фактически ключь от ворот Нагорного Карабаха, он стал отрезанным от Армении, поэтому взятие азеро-турками Степанакерта лишь вопрос времени!Информационная компания вокруг города Шуша свидетельствовала о том, что контроль над ним был ключевой точкой войны и означал то, на каких условиях будут подписаны соглашения! Сегодня однозначно можно заявить, что пресловутый русский мир — объединение многих постсоветских народов — в последние месяцы явно трещит по швам. И самое яркое свидетельство этой агонии — капитуляция Армении в Карабахской войне.В этом отношении понятны душераздирающие вопли многих россиян о недопущении гибели русских солдат в этой войне!

Дорогие мои россияне!Никто вас за это не упрекает, хотя в этом случае русские воины воевали бы в первую очередь за стратегические цели России в Южном Кавказе! К сожалению, многие россияне до сих пор верят в миф, усердно пропагандируемый бездарными коммуняками, о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогает другим странам только из-за сострадания и жалости?Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов!

Нынешняя ситуация — явно не конец для армянского народа, а всего лишь передышка, которая позволит пересмотреть свои взгляды на действующих политических игроков и продажных союзников, консолидироваться, объединиться и подготовиться к новой схватке с неверными! Кроме того, на мой взгляд, господину Алиеву особо нечего радоваться, поскольку Азербайджан фактически настигла чудовищная катастрофа с точки зрения потери государственности и суверенитета. Любой военный и политический эксперт подтвердит,что, учитывая баланс сил в регионе , это фактически оккупация Азербайджана, который полностью, с потрохами, перешел под контроль России! Таким образом, Алиев оказался в ловушке, поскольку сохранение с кровью присоединенных им территорий,полностью зависит от России, которая этим может его шантажировать,тем более что Азербайджан главный конкурент россиян на энерготическом рынке не только в постсоветских странах, но и в Европе.Поэтому, если возникнут какие-то проблемы в этом плане, Россия может пригрозить Алиеву помощью его "заклятому врагу" и возвращением присоединенных территорий Карабаха опять Армении! Выходит, что Россия решила усилить свое влияние в этом взрывоопасном регионе.В этом отношении примечательна версия многих политологов, которые считают что Путин с Эрдоганом ,используя Алиева как наживку, в очередной раз поделились сферами своего влияния! Для этого Эрдоган кинул наживку Алиеву, которому для сохранения власти обязательно нужна была «победа в священной войне за возвращение Карабаха и семи районов». Ильхам, заранее зная что без помощи Турции ему никогда не одолеть героический армянский народ, воодушевленный клятвами Эрдогана в абсолютной военной помощи, сломя голову кинулся в бой. Эрдоган, используя весь свой военный арсенал и сирийских наемников, помогает взять Арцах, после чего с потрохами сдает Азербайджан России.Россия же в случае всяческого неповиновения грозит Алиеву полным разгромом Азербайджана и возвращением Карабаха армянам!Алиев оказывается в ловушке и вынужден согласиться на нахождение российской военной базы на своей территории, тем самым лишившись своего суверенитета.Выполняя свою договоренность, Россия сдает Турции часть Сирии вместе с тренировочными лагерями для террористов. Основным же приобретением Турции в этой авантюре называют транспортный коридор, который согласно мирному соглашению будет проложен между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью, с помощью которого Анкара получает прямой выход к Каспию и его месторождениям, а также к Средней Азии и китайским планам по строительству Шелкового Пути. В итоге сделка Эрдогана и Путина состоялась, в результате чего Азербайджан преподнесен России, Турция остается со своими террористами в Сирии.Что поделаешь, Арцах и Армения как и сто лет назад в очередной раз стали разменной монетой в геополитических играх коварной России, которая для этой цели выгодно использовала Пашиняна, который посмел задуматься о самостоятельной и свободной Армении! Таким образом,война еще не закончена, а главное противостояние будет впереди и эту ликующую наглую физиономию Алиева на фото в скором времени, обязательно сменит фото со страдающим от отчаяния Алиевым, которого Путин и Эрдоган развели как лоха !

И поверьте, что эта священная война приобретёт затяжной партизанский характер и Карабах станет вторым Афганистаном! Даже если на территории Нагорного Карабаха будет уничтожен последний армянин, то армяне всего мира станут на защиту Армении и я в том числе, поскольку мать у меня армянка!Насчет того же, как может воевать армянский народ –достаточно вспомнить хотя бы историю селения Чардохлу, давшее советской армии двух маршалов и десять генералов!И что самое главное, в Карабахской войне не будет победителей и ,к сожалению, вместе армянам и азербайджанцам там уже не жить никогда – уж слишком пропитана кровью карабахская земля! Друзья, никто не спасет армян, кроме их самих и сегодня у Армении и Карабаха лишь один союзник — это многострадальный армянский народ, давний союзник которого дал его на растерзание неверным!Безусловно, для прогрессивного человечества неадекватная позиция России в отношении армян — страшная историческая ошибка, которая станет причиной потери дружеских отношений между этими странами, восстановить которые вряд ли уже удастся!Слава многострадальному армянскому народу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !