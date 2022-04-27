Как Нострадамус помогал Екатерине Медичи забеременеть

К услугам великого Нострадамуса прибегала и сама Екатерина Медичи. Несмотря на свой прагматизм и веру только в свои силы "чёрная королева" относилась к пророчествам серьёзно. Кому не захочется узнать судьбу своей семьи?

Ведь однажды прорицатель ей уже помог. При дворе Екатерину не сильно то и жаловали. Истинной правительницей Франции считали "старую кокетку" короля — Диану де Пуатье. Для укрепления своего положения Екатерине нужны были наследники, да побольше! Но вот незадача она не могла родить 11 лет. Помог чудодейственный дар Нострадамуса. Каким образом? Не только с помощью трав, сколько с помощью гимнастики и специальных упражнений. Чудо ли, но Екатерина Медичи после консультаций Нострадамуса смогла забеременеть.

Екатерина Медичи

Екатерина доверяла Нострадамусу безоговорочно. Он же и предсказал закат династии Валуа. Нострадамус изобрёл специальную машину, видящую будущее, и королева вновь спешила за новым пророчеством в замок Шомон, где обитал прорицатель. Эта машина...напоминала зеркало на колёсиках. "Посмотрите в зеркало —сказал Нострадамус, там будут образы будущего, а один оборот зеркала равен году правления ваших сыновей".

На первом образе была молодая девушка, одетая в белое.

Стоя у кровати она плакала. Но во Франции белый — не цвет подвенечной радости, а цвет траура. Неужели ей почудился профиль Марии Стюарт, жены старшего сына королевы? В это время зеркало сделало лишь один оборот. Екатерина заметно расстроилась, но продолжила смотреть.

зеркало Нострадамуса

Зеркало сделало 14 оборотов, пока Екатерина наблюдала за судьбой Карла IX. У него родились две девочки, а не долгожданный мальчик. Её сын Генрих III должен был продержаться на троне 15 лет и стать последним королём династии Валуа, наследников у него не было. Екатерина Медичи знала, кто следующий должен занять трон. Зеркало показало Генриха Наваррского. "Бурбон"— сказала она презрительно.

По легенде, чтобы хоть как то сберечь кровь Валуа Екатерина Медичи выдала замуж свою дочь Маргариту за Генриха Наваррского. Но та, к сожалению, так и не смогла родить детей. Тогда и начался рассвет Бурбонов.

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