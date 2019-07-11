Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию

Утопическая идея Маркса и Ленина о социалистической революции и построении коммунизма, получившая реализацию в начале нашего века в России и ряде других стран, не была нова. Подобные бездарные и губительные примеры разрушения сложившихся традиций, ликвидации частной собственности и внедрения уравниловки в обществе, к сожалению, в истории уже были. Так, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!

Как известно, в 66–73 годах вспыхнуло иудейское восстание, устроившее римлянам настоящую резню. Восставшие захватили Иерусалимский храм и укрепленный дворец Ирода, однако со временем восстание было жестоко подавлено. Вместе с тем евреи никак не хотели признавать себя побежденными и еще долго сопротивлялись, но в 133–135 годах римляне опять жестко подавили вновь вспыхнувшее восстание и нанесли ощутимый удар историческим традициям иудейства. В 137 году они даже выстроили новый языческий город Элия Капитолина на месте разрушенного Иерусалима.Кроме того, чтобы еще больше наказать евреев, император Ариадн запретил им делать обрезание.

В результате этих лишений многие евреи вынуждены были бежать на Кавказ и в Персию.

На Кавказе евреи стали соседями хазар, а в Персии они потихоньку вошли во все ветви власти и стали тайно управлять государством . Заняв прочные позиции в управлении и торговле, евреи приступили к биологическому порабощению персов. Известно, что евреи и по сей день являются единственным народом в мире, сохранившим при смешанных браках материнское, а не отцовское определение национальности. Поэтому ,выдавая еврейских красавиц замуж за знатных иранцев, обращенных в иудаизм сыновей принимали в еврейскую общину и считали евреями не только по религии, но и по крови. Подобная экспансия закончилось тем, что в начале VI века н.э. в Персидской империи произошло уникальное в мировой истории событие – в эпоху раннего Средневековья одержала победу антифеодальная народная социалистическая революция под лозунгами – Свободы, Равенства и Братства. Ее вождем был Маздак – священнослужитель и визирь царя Кавада, царствующего в то время .

Любопытно, что на сторону революции царь Кавад, женой которого была племянница Маздака , перешел добровольно, поскольку полностью доверял своему визирю. Кавад надеялся, что участившиеся в то время бунты вследствие частых неурожаев и острой борьбы разных политических группировок в стране удастся локализовать и направить против его политических противников. Чтобы снизить напряженность, вначале Маздак приказал раздать государственные зерновые запасы. Однако эта попытка помочь народу вызвала еще большее недовольство и раздоры при дележе зерна .Тогда Маздак объявил об обобществлении собственности и провозгласил лозунг «Всем поровну!».

Революция уничтожила крупных землевладельцев, осуществила передел земли и имуществ. Кроме того, уничтожалась правящая каста – потомки Славяно-Ариев, которые и создали Персидскую империю. Их объявили «врагами народа», экспроприировали их богатства, которые поделили между бедными иудеями и иудейскими вождями. Современники Маздака отмечают его красноречие и организаторский талант, которому явно не хватало чувства меры в его фанатическом и утопическом убеждении в том, что «все люди должны быть равны в богатстве».Подрывая царскую власть, Маздак считал себя и своих сторонников вправе распоряжаться чужим имуществом по своему усмотрению. Мусульманский автор так описывает суть учения и действий маздакитов: «Маздак считал, что поскольку все люди происходят от одних и тех же общих предков, они имеют равные права на женщин и богатства друг друга. Это, утверждал он, положит конец всем ссорам и раздорам, которые возникают по одной из этих причин». Надо сказать, что идея о всеобщем равенстве была очень заманчива и на «удочку» Маздака легко попадались неграмотные, измученные нищетой люди. Однако достижение равенства и всех земных благ, было невозможно мирным путем. Поэтому Маздак, ловко манипулируя доверием царя, разжигал революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам .Таким образом, он пытался уничтожить зло (с его точки зрения материальное неравенство) насильственными и разбойными методами.

Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! Подобная ересь распространялась как лесной пожар, и весь Иран был ввергнут в сексуальную анархию и эротический кризис. Движение стало настолько мощным, что каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом. Подобное отношение к женщинам, как к неодушевленному предмету, которым при случае мог воспользоваться каждый желающий, провоцировало разрушение генетического древа и приводило к вырождению достойных старинных родов. Вскоре после этого дело дошло до того, что ни родители не признавали своих детей, ни дети родителей и никто не имел прав на свое собственное имущество.

Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил эти «мистико-коммунистические» идеи и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор. Правда, в 496 году Каваду удалось сбежать от своих «революционеров» и привести в столицу верные ему войска, однако маздакизм в течение почти 40 лет существования обрел в стране такую силу и размах, что не поддавался никакому контролю и царь Кавад проиграл !

Однако со временем ситуация вышла из – под контроля. Жажда обладания чужим имуществом ослепила необразованные низшие слои общества. Начались грабежи, убийства, разорения имений. Страну охватила гражданская война и хаос. Кровопролитие и беззаконие удалось остановить только благодаря мудрости и осмотрительности сына Кавада – Хосрова I Аноширвана, который разоблачил мятежника Маздака и с помощью обмана жестоко с ним расправился. Вначале Маздака задобрили обещанием, что сын царя Кавада хочет принять его веру, а потом предложили Маздаку собрать своих людей в царском дворце якобы для получения подарков. Под этим предлогом собрали двенадцать тысяч ярых его сторонников , которые попались в ловко устроенную ловушку. Капкан захлопнулся и виртуальных революционеров разбили на группы по 15–20 человек и стали выпускать из дворца . Когда они выходили, их хватали, вели на площадь и закапывали в ров вверх ногами. Последним пригласили на ту же процедуру и Маздака, показав ему кладбище его единомышленников. Затем Маздака казнили так же, как и остальных его кровожадных единомышленников ! Истории подъема и гибели маздакидского движения посвящен роман М. Симашко «Маздак».

После победы шаха Хосрова уцелевшие евреи–маздакиты бежали в Азербайджан, а также они поселились на равнине между Тереком и Сулаком, где и, объединившись с хазарами, создали мощное государство, состоявшее из двух наций – собственно хазар, и самих евреев, ставших управленческой элитой Хазарского каганата. Так, в ничего не подозревающий и веротерпимый хазарский этнос проникла антисистема. По мнению знаменитого писателя Л.Н. Гумилева «Антисистема» – системная целостность людей с негативным мироощущением. Все антисистемные идеологии и учения отрицают реальный мир во имя иных абстрактных целей. Подобные виртуальные учения призывают в корне изменить мир, на деле же они , наоборот, разрушают его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. Гимном антисистемы фактически является Интернационал : «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем наш новый мир мы построим: кто был ничем – тот станет всем»!

Любопытно, что в какие бы времена и в каких бы странах не происходили революции, все они развивались практически по одной и той же схеме и всегда однозначно являлись своего рода ересью! Не является исключением и октябрьский переворот в России в семнадцатом году. К сожалению, это никак не могут понять многие наивные и доверчивые люди, которые все еще надеются на светлое коммунистическое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями и не утратило своей «привлекательности» и в наше время ! Самым известным из них был ремесленник Хашим ибн Хаким, которого называли Муканна, то есть «человек в маске» , поскольку лицо его было безобразным и поэтому он постоянно ходил с зеленой повязкой на лице. Являясь сторонником маздакитского социального равенства и свободы, Муканна в 769 – 783 гг. возглавил революцию в Средней Азии , которая вошла в историю под названием восстания «людей в белых одеждах», поскольку все восставшие были одеты в белую одежду. Это восстание было жестоко подавлено и Муканна, чтобы не попасть в руки врагов, сжег себя, бросившись в костер.

Наиболее же кровавым и губительным утопическое учение Маздака оказалось для Матушки-России, поскольку кровожадные нехристи большевики были самыми ярыми последователями маздакизма .Именно опираясь на это виртуальное учение, большевики отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это практически удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя, которые все еще слепо верят в торжество советского коммунизма!

Читая вышеперечисленные факты,невольно удивляешься, насколько безрассудно большевики были одурманены маздакизмом и как они точно повторили в свое время сценарий, устроенный Маздаком революции. Вся коммунистическая система была построена как сатанинская пародия на церковь со своими богами – кумирами (генсеками и партийными боссами). Даже форма одежды и цвет знамени и у маздаков, и у коммунистов совпадают. Известно, что и у маздаков было красное знамя (цвета крови — признак приверженности сатанизму), и одевались они в красные и черные кожаные куртки. Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе. Таким образом, частная собственность обобществлялась и становилась «ничейной», от которой все хотели только получать, ничего не давая взамен.

Как не парадоксально, но и большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию»! Как известно, вопросы свободной любви широко пропагандировались большевиками. Например , они пропагандировали «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии. В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения. Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма».

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация "экспроприаторов", никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов. Именно поэтому, марксисты-маздакиты не только свергли императора Николая II, но и расстреляли всю его семью, включая малолетних детей.

После смерти Ленина власть в СССР захватил "палач народов" Иосиф Джугашвили (Сталин). Любопытно, что Л.Гумилев считает и его выходцем из осетинских горских евреев-маздакитов. Интересно , что – слово "джуга" означает по-грузински "еврей", а слово "швили" – антропонимический суффикс в значении "ребенок".Кроме того, кличка Коба – это грузинская адаптация древнего персидского имени Кавад. Именно душегуб и палач народов Сталин принес в жертву маздакизму десятки миллионов жизней. Вместе с тем известный советолог Абдурахман Авторханов утверждал, что в происхождении «всесильного наркома» Берии также прослеживаются еврейские корни. При этом он ссылается на то, что слово «берия» в переводе с древнееврейского означает «сын несчастья».Не менее кровожадными были и вельможные сторонники Сталина. Практически все советское Политбюро и репрессивные органы во многом были составлены из потомков евреев-маздакитов.

Несомненно, русский народ ,наконец-то, «проснется от сна» и полностью освободится от затаившегося маздакского влияния, которое все еще прогрессирует и наносит ощутимый вред Матушке-России ! Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ), то они обрекут себя опять на голод и нищету. Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами страну!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Подписывайтесь на мой сайт и вы ознакомитесь еще со многими интересными статьями!