Ганс Христиан Андерсен: неграмотный детский сказочник, который ,как ни странно, не любил детей

Ганс Христиан Андерсен — один из самых известных писателей-сказочников. Но мало кто знает, что в жизни этот датчанин был весьма экстравагантным почти во всем, начиная от внешности и заканчивая ежедневными привычками. Его жизнь отнюдь не походила на сказку, а сам гений датской литературы был далек от того образа, который неизменно всплывает в воображении при словосочетании «детский писатель».

Родился Ганс Христиан 2 апреля 1805 года в небогатой семье – отец был бедным башмачником, мать – прачкой, любившая выпить. Отец часто играл с мальчиком, читал Гансу сказки из «Тысячи и одной ночи» и ставил небольшие домашние спектакли. В детстве то ли в силу наследственности, то ли из-за семейной ситуации, он был немного странным: был очень замкнут, часто пребывал в депрессии, был очень чувствителен и раздражителен и панически боялся собак. Всю свою жизнь Андерсен опасался стать жертвой ограбления, потерять документы, сойти с ума и быть похороненным заживо!

В школе сверстники его не любили: маленький мечтатель частенько рассказывал о себе удивительные придуманные истории, отказываясь признать их шуткой или обманом. Во взрослой жизни ничего не поменялось: Ганс Христиан легко выходил из себя, был очень беспокойным и постоянно боялся чем-нибудь заболеть, находя у себя симптомы самых разных заболеваний.

Вообще же, знаменитый сказочник не мог похвастать крепким здоровьем и всю жизнь мучился от зубной боли, но категорически не хотел вырывать больные зубы, искренне веря, что количество зубов влияет на его плодовитость как автора. Кроме того, он никогда не был женат и всю жизнь прожил девственником, хотя физические страсти были ему не чужды. Покидая родительский дом , он сказал матери:«Я ухожу, чтобы стать знаменитым»!

Несмотря на то, что он принадлежал к простолюдинам, сам он считал себя ни много ни мало внебрачным сыном короля Дании Кристиана XVIII, который был известен своими многочисленными любовными похождениями. Андерсен был довольно артистичным, придумывал стихи, сказки, пьесы, которые ставил потом в домашнем театре, а также хорошо пел. Благодаря прекрасному сопрано его приняли в хор мальчиков, но вскоре голос стал ломаться и будущему сказочнику указали на дверь.



Мечтой всей жизни был Королевский театр, в который его взяли из чистой жалости. Он играл в массовке совсем незначительные роли, но стремился к большему. От своих покровителей он получил немного денег – и все их тратит на обучение (изучает латынь, датский, немецкий, сам садится за драматургию и поэзию).Однако в один прекрасный день в театре ему говорят : «Чувств у вас много, но актером вам не стать никогда».

Преодолевая отчаяние, он начинает писать – и вовсе не сказки, а трагедии, фантастические рассказы и стихи. И этот опыт оказывается успешным – его печатают, дают гонорары, более того – он получает королевскую стипендию и теперь может учиться в хорошей гимназии. Однако трудно поверить, но гениальный писатель был поразительно неграмотным человеком, свои шедевры он писал со множеством ошибок и , как ни странно, он страдал дислексией (нарушением способности к чтению).

В этот период он начинает писать свои сказки, которые сделали его любимцем не только взрослых, но и детей. Он становится одним из самых знаменитых писателей Дании, а позже и всей Европы, с которым почитали за честь водить знакомство многие особы «голубых кровей». Например,писатель дружил с датской принцессой Дагмар, которая впоследствии стала женой российского императора Александра III .

Удивительно , но Андерсен, которого мы знаем как раз по сказкам, сам их не любил, желая, чтобы больше ценили его романы и пьесы. Тем более он не любил, когда его называли детским сказочником: «Мои сказки – и для детей, и для взрослых», – любил повторять писатель.Как не парадоксально, но Андерсен , мягко говоря, даже недолюбливал детей и был категорически против памятника, на котором он был бы изображен в окружении детей, слушавших его сказки.

Последняя из сказок родилась на свет в канун Рождества 1872 года. В этом же году он упал с кровати и сильно покалечился. Полностью писатель так и не оправился от повреждений, хотя прожил еще три года. Летом 1875 года после долгой болезни автор самых грустных в мире сказок скончался – в полном одиночестве. Незадолго до своей смерти, он сказал друзьям: «Я заплатил за сказки огромную, непомерную цену: ради них отказался от личного счастья и упустил то время, когда воображение должно было уступить место действительности»! На похоронах знаменитого писателя присутствовали члены монаршей семьи, а день его смерти был объявлен в Дании национальным днём траура.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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