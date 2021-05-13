Полотенце: почему оно считалось главным украшением русской избы

Интерьер русской избы всегда был минималистичен. Печь, лавки, стол – вот, собственно, все внутреннее обустройство жилища простых русских людей. Тем не менее, стремление к красоте всегда было присуще людям, и поэтому на Руси существовало огромное количество декоративно-прикладных ремесел. Одним из таких народных искусств была и орнаментальная вышивка. Чаще всего русские мастерицы изготавливали полотенца, в южных областях также именуемые «рушники».

Вышивка как объект для исторического исследования

Ученые рассматривают народные орнаментальные узоры в вышивке, как традицию, уходящую корнями в языческую дохристианскую эпоху. Были предприняты попытки, опираясь на наиболее популярные мотивы в этом виде ремесел, восстановить азы миропонимания людей седой старины. Более всего на этой ниве отметился академик Борис Рыбаков. Он посвятил многие годы своей жизни изучению именно этого материала. Наиболее архаичным мотивом в вышивке он считал изображение оленей. Ученый утверждал, что для древнейшего славянского общества был характерен культ почитания этого животного, простые орнаментальные геометрические узоры виделись ему аллюзией на переплетение мощных оленьих рогов. Широкое распространение в народной вышивке нашли изображения лошади. По всей видимости, коня ассоциировали солнцем и аграрной деятельностью.

Распространены простые растительные орнаменты: ели, геометризированные лиственные деревья, ягоды. Интересен и многогранен символ птицы, особенно – в северных русских мотивах. Дело в том, что в славянской традиции водоплавающим птицам уделялось немного внимания, но этот мотив был популярен в карело-финском искусстве, а рушники северных русских традиционно богато украшены изображениями уток и лебедей. Вероятно, это свидетельствует о некоем симбиозе пришлого русского населения и коренных финно-угорских (большей частью – карельских) жителей. Птичьи мотивы нашли свое применение не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в фольклоре. Известно большое количество свадебных песен, в которых невесту именуют «лебедушкой», а жениха – «серым гусем».

Относительно малораспространенными были антропоморфные изображения. Помимо того – именно фигурки людей отмечены наибольшим схематизмом.

Богатство образов в русской вышивке нагружало украшенный ею объект дополнительными культурными смыслами. Весьма вероятно, впрочем, что ко времени, близкому к современным этнографическим реалиям, сакральное значение образов в вышивке размылось в народной памяти, но сохранилось в обрядовой традиции. Подобные сложные символические конструкции украшали вороты рубах, подолы платьев и, разумеется, полотенца-рушники.

Роль рушников в обрядовой жизни

Популярность подобных полотенец с орнаментальной вышивкой – это не исключительно русская черта, в той или иной мере это характерно для всех славянских народов, но эта традиция нашла особо яркое, выразительное применение именно в пределах проживания восточных славян. В разных областях их называли по-своему: ширинками (с ударением на первый слог), утирниками, полками, пешкирами (слово, употребляемое на юге славянских земель, в Болгарии и Македонии).

Под стать богатству названий было разнообразие форм: они могли быть совсем небольшими, а временами достигали нескольких метров в длину. Ими украшали красные углы, размещая поверх ликов святых, они украшали собой простые бревенчатые стены комнат, они висели над окнами.

Без такого культурно маркированного предмета не обходилось ни одно значимое событие в жизни семьи. Новорожденного укутывали в богато украшенный вышивкой рушник, он же оберегал сон младенца, находясь над колыбелью. Рушниками же украшали могилы, обвивая тканью кресты. Угощением, положенным на богато украшенное полотенце, русские встречали дорогих гостей (кстати, эта традиция дожила и до нашего времени).

Однако самое яркое применение рушники нашли в традиционном свадебном обрядовом комплексе. В сущности, всякий шаг в этой традиции сопровождается использованием богато вышитых полотенец. Начиналось все со сватовства: в некоторых регионах полотенца, торжественно врученные друг другу представителями жениха и невесты, обозначали согласие в достигнутой договоренности. Рушники были важной составной частью девичьего приданного, демонстрацией самостоятельно вышитых полотенец невеста могла показать свое трудолюбие и усердие. Рушником покрывали голову невесты в день ее последнего девичника. Ими богато украшали так называемый свадебный «поезд» (в данном значении – упряжка, на которой молодых везли в церковь на венчание). Непосредственно в самой церкви, прямо около аналоя, расстилался большой рушник, на который становились молодые во время процесса венчания.

В некоторых губерниях бытовал следующий обряд: правые руки молодых перед венчанием связывали полотенцем, тем самым символически обозначая, что теперь это не два разных человека, а одно целое – семья.

После свадьбы молодой жене меняли прическу: она впредь не могла публично появляться простоволосой и в первый день ей на голову повязывали именно рушник. Также полотенца были самым распространенным типом свадебных подарков. Их символическое значение в ритуале создания новой семьи очевидно – они образовывали некую образную связь, объединяющую новобрачных.

В наше время полотенца выполняют исключительно утилитарную роль, почти полностью растеряв свое сакральное значение. И единственное, что в наши дни выдает былое значение этого предмета, это традиция подавать гостям хлеб с солью на богато расшитом рушнике.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158723/

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