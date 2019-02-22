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Башня Раджабаи в Индии – подарок заботливого сына маме

Башня Раджабаи в Индии – подарок заботливого сына маме

Уже более 150 лет башня Раджабаи в Индии отсчитывает время на территории университетского городка в Мумбаи. Спроектировал ее известный английский архитектор Джордж Гилберт Скотт.

Большую часть денег на строительство выделил один из богатейших людей Индии 19 века, «хлопковый король» Премчанд Ройчанд. Эти «часики» стали подарком бизнесмена своей слепой матери.

Как гласит местное предание, старушка, как последовательница религии джайнизма, не могла есть и пить после захода солнце, и бой башенных часов помог ей ориентироваться во времени.

Башня названа в честь этой достойной женщины. Башню можно разделить на три части – нижняя со знаменитыми витражными окнами, средняя с часами и верхняя с небольшой статуей на вершине вместо шпиля. Долгое время она была самым высоким зданием Мумбая. Правда, это привлекало не только любителей прекрасного, но и самоубийц. Именно из-за них вход в башню теперь закрыт !

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