Первый в истории защитник прав животных

Токугава Цунаёси получил прозвище "собачий сёгун" за то, что был, возможно, первым в истории защитником прав животных. В 1687 году он ввел смертную казнь за убийство домашних животных, в первую очередь собак. Серией указов Токугава сделал собачью жизнь ценнее человеческой.

Собаке нельзя было причинить вред, даже если она с пеной у рта бегала по улице и нападала на людей. Можно было только вежливо просить разъяренного пса уйти, обращаясь к нему не иначе как "Ваше высокоблагородие". При Токугаве впервые была создана сеть собачьих приютов.

По легенде, такая сумасшедшая любовь к собакам у императора появилась после того, как один монах объяснил отсутствие наследников и Токугавы тем, что в прошлой жизни он убивал песиков, а значит в этой жизни вину надо искупить (кстати, Токугава Цунаёси родился в год собаки).

Для людей же Токугава сделал мало хорошего, поэтому его презрительно называли Собачим сёгуном. Наследник у него так и не родился, а все его собачьи указы отменил сразу же после его смерти приемник Токугава Иэнобу.