«Скромный» слуга народа

Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для того времени, сопоставимая сегодня около 2,2 миллионам рублей ) и полное государственное обеспечение,оставил довольно скромное наследство. Еще 10000 рублей Сталин дополнительно получал как первый секретарь ЦК ВКП(б). Если взять современного президента – у которого зарплата 715 тысяч рублей в месяц, то он покажется нищим на фоне доходов Сталина!

Еще более фантастический и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком», развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей (по современным меркам – 770 миллионов рублей) с квитанциями гонораров многочисленных трудов.

Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «благородного» и «честного» Сталина этот закон не распространялся. Скупердяй и пройдоха он никогда не жертвовал своих денег на военные нужды, или нуждающим людям и сиротам, коих после войны было огромное количество! Не покупал Сталин и облигации госзаймов, за которые он заставлял своих граждан отдавать больше половины заработной платы, заранее зная конфискационный характер этой акции! Не покупал Сталин и облигации госзаймов, за которые он заставлял своих граждан отдавать больше половины заработной платы, заранее зная конфискационный характер этой акции! Выходит, что на тот момент Сталин, несмотря на то, что появлялся перед народом в одном и том же кителе, фуражке и сапогах, был первым официальным долларовым миллионером и считался богатейшим человеком в СССР. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества, в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин, который мифом о своей «бедности» развел свой народ как лохов! О баснословных доходов Сталина свидетельствует один любопытный факт, когда он, выслушав 23-й фортепьянный концерт Моцарта в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной, приказал передать ей конверт с двадцатью тысячами рублей, которые в то время были довольно значительной сумой. Господа сталинисты! Обратите внимание, что он дал ей эти деньги не в виде государственной премии, а из личного кошелька. Правда, патриотка страны и бесстрашная женщина написала в своем письме диктатору Сталину: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги же я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь». Как ни странно, но палач народов почему-то не расстрелял «любимую пианистку» как это он делал со многими непокорными ему деятелями культуры! Одновременно с этим из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп к своим близким, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали!Палач народов Сталин даже не знал, что и сколько стоит и когда ,например, выделял своим детям 100 рублей на нужды – считал, что это выделяет чуть не миллион рублей, сравнивал их с дореволюционными. А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач) с огромным числом обслуживающего персонала, некоторые из которых Сталин вообще не посещал. Правда, одурманенные лживой советской пропагандой сталинисты заявляют, что дачи были государственными, а не собственностью их вождя! Да это так, однако на их содержание, когда голодали многие соотечественники вождя, палач народов Сталин не жалел средств из бюджета.Любопытно, что все дачи Сталин заставил перекрасить в зеленый цвет,поскольку очень опасался нападения с воздуха.

А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна нуждалась и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ­ства – независимо от того, голодает ли население!

А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла и родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!