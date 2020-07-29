Шер Ами — голубь-герой

К сожалению, животным приходится участвовать в человеческих войнах с древнейших времен. Самым распространенным помощником человека на любой войне всегда оставался конь. Но иногда на передовой можно было встретить и более экзотические варианты: боевых слонов, горящих свиней , собак-подрывников…

Нашлась служба на фронте и голубям. Но пернатых использовали, конечно же, не для нападения на противника и не как помощников в бою, а для доставки срочных сообщений и приказов или же для разведки. Одной из самых масштабных по использованию голубей войной стала Первая мировая. Когда война впервые в истории приобрела тотальный характер, командирам соединений требовалось четко координировать свои действия множество раз в сутки — именно здесь на выручку и приходили пернатые. Некоторые из них, как голубка по имени Шер Ами, вошли в историю.

3 октября 1918 года 500 солдат 77-й пехотной дивизии США совершили прорыв вглубь вражеской территории, где после длительного боя попали в окружение. В запасе у бойцов было 4 почтовых голубя. Командир принял решение отправить в штаб одну птицу с просьбой оказать артиллерийскую поддержку, но из-за незнания местности в сообщении были переданы неверные координаты отряда.

Вскоре артиллерия начала по ошибке обстреливать союзников — из-за дружественного огня соединение потеряло половину личного состава.

Американцы отправили еще двух голубей в штаб с исправленными координатами. Как только солдаты видели в небе птицу — все как один принимались палить по ней из винтовок. Так произошло и в этот раз: увидев двух птиц, немцы открыли по ним огонь и смогли их убить. У окруженных остался последний шанс — голубка с французским именем Шер Ами. Птица уже совершила не один десяток вылетов и вовремя приносила важные сведения, поэтому солдаты считали ее удачливой.

Как только Шер Ами поднялась в воздух, противник открыл по ней плотный огонь: пули попали животному в грудь, оторвали лапку и выбили глаз. Но каким-то чудом крылатому связному удалось остаться в воздухе и пролететь через немецкие позиции. Через несколько часов артиллерия затихла — голубка в очередной раз выполнила свое задание. А подоспевшие на помощь союзники помогли окруженным прорваться и вернуться на свою территорию — 194 солдата были обязаны жизнью маленькой птичке.

В это время врачи в госпитале боролись за жизнь Шер Ами. К радости солдат им удалось спасти ее, и голубка быстро стала национальным героем. Учитывая совершенный подвиг и множество успешных вылетов (12 переданных сообщений во время так называемой «Верднеской мясорубки» — одной из самых кровавых битв Первой мировой), Шер Ами была награждена Военным крестом — французской государственной военной наградой.

Через год птица умерла от естественных причин. Из ее тушки сделали чучело, которое сейчас хранится в Смитсоновском институте в США.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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