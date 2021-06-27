Почему Иосифа Сталина похоронили в гробу с окошком

К личности Иосифа Виссарионовича Сталина можно относиться по-разному. Но если посмотреть кинохронику под названием «Великое прощание», то становится ясно — простой народ искренне любил Сталина. Такое тяжелое горе нельзя объяснить только страхом перед всесильным вождем.

Прощание с великим Сталиным

Сталин умер 5 марта 1953 года, но народу сообщили о трагическом событии на следующий день. Четыре дня, с 6 по 9 марта, было отведено на прощание в Колонном зале Дома Союзов. Все, что происходило в эти дни не только в Москве, но и по всей стране, было задокументировано кинохроникой, на основе которой был создан документальный фильм «Великое прощание» (1953, ССДФ, режиссеры С. Герасимов и И. Копалин). Работало около двухсот операторов, в результате чего в фильме был охвачен каждый момент церемонии и траура, царившего в стране.

Кинофильм о похоронах Сталина произвел такое сильное впечатление, что на просмотре некоторые генералы потеряли сознание. Этот факт описывает режиссер И.Копалин, о чем пишет в статье «Прощание с мертвым телом» историк кино Р.Янгиров (опубликовано в No 2 (35) журнала «Отечественные записки» за 2007 год). Несмотря на это, фильм тут же лег на полку, и лишь в 2012 году его увидели люди и он стал достоянием общественности.

Сотни тысяч москвичей и представителей трудовых коллективов со всей страны устремились в Дом Союзов, чтобы проститься с вождем. На кадрах виден нескончаемый поток самых разных людей, среди которых и хорошо одетая интеллигенция, и простые рабочие и колхозники. На улице холодно, но несмотря на это, закутанные в теплые платки и одетые в тулупы люди теснятся в длинной бесконечной очереди.

Сталин лежит в обитом алым шелком открытом гробу, на нем его любимый потрепанный китель, который наскоро почистили и подштопали, пришив к нему генеральские петлицы и погоны. На груди Сталина две его награды – Героя Социалистического труда и Героя Советского Союза. Все вокруг утопает в живых цветах и тысячах венков. Рядом с гробом стоят Берия, Хрущев, Маленков и другие самые влиятельные лица государства.

Трагедия на похоронах, о которой хроника умолчала

Невероятное скопление людей, желавших увидеть Сталина, привело к страшной трагедии, о которой власти старались не распространяться. Считается, что к месту прощания прибыло около двух миллионов человек. Хотя Москва была закрыта для приезжающих, а центр был оцеплен военными, на Трубной площади произошло столпотворение и давка.

Военным был дан приказ держать оцепление, а руководство не распорядилось перенаправить толпы людей. В итоге от нескольких сотен до нескольких тысяч человек (официальных данных нет) были буквально растоптаны и раздавлены толпой.

Гроб Сталина имел необычную конструкцию

Похороны, которые должны были по регламенту длиться ровно 105 минут, прошли очень четко. Гроб со Сталиным вынесли руководители партии и правительства, установили на артиллерийский лафет, и процессия двинулась по направлению к Мавзолею Ленина. На Красной площади выстроились 4 400 красноармейцев и 12 000 проверенных службой госбезопасности трудящихся.

Фильм запечатлел, что закрытый гроб с прибитой к нему фуражкой в верхней части имел что-то вроде стеклянного купола, так что голова и плечи Сталина оставались доступными для обзора. Для чего это было сделано, письменных свидетельств не осталось. Вероятнее всего, руководители страны хотели дать возможность народу видеть вождя как можно дольше, на протяжении всей похоронной процессии.

Еще одна вероятность – руководство хотело, чтобы никто не смог заподозрить должностных лиц в том, что захоронен не Сталин, а другой человек. У генералиссимуса были верные последователи и приверженцы, которые не должны были усомниться в подлинности происходящих событий.

Но, возможно, стеклянный купол имел чисто техническое назначение. Ведь тело Сталина было сразу же забальзамировано, и его намеревались поместить в Мавзолей. Возможно, на открытом воздухе произошли бы какие-то разрушительные процессы. Чтобы не допустить разложения и порчи тела великого вождя, его прикрыли герметичным стеклянным колпаком (такой колпак, только для гроба Ленина, делал известный мастер стекольного дела Никанор Курочкин).

Сталин в Мавзолее Ленина

После митинга, на котором прозвучали речи соратников Сталина, гроб внесли в Мавзолей. И в этот момент, ровно в 12 пополудни, раздался залп салюта. Вслед за этим все заводы страны огласили просторы скорбным звуком сирен. Люди по всей стране застыли в пятиминутке молчания и плакали, пребывая в настоящем горе. Похороны Сталина завершились военным парадом и пролетом авиации.

Сталин находился в Мавзолее 8 лет, до 1961 года. Саркофаг Ленина подвинули, и посетители могли видеть двух самых влиятельных лиц Советского Союза рядом. Профессор Юрий Ромаков, который вот уже 50 лет занимается бальзамированием Ленина и ранее Сталина, дал интервью «Первому каналу» в марте 2003 г. Специалист рассказал, что за время сохранения этих исторических лиц на тело Ленина было совершено несколько покушений. А вот на Сталина – ни единого.

Хрущевская оттепель и тайное захоронение Сталина

Наступил 1961 год, и Никита Хрущев объявил на ХХ съезде КПСС о решении «по просьбе трудящихся» вынести Сталина из Мавзолея и похоронить его. Сделать это решили во время подготовки к параду в честь Великого Октября, чтобы все прошло втайне от народа. Площадь оцепили, поздно вечером у Кремлевской стены вырыли могилу. Захоронение прошло скромно, без почестей, речей, присутствия близких. Впоследствии на могиле был установлен небольшой монумент, у подножия которого всегда лежат свежие цветы.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160761-pochemu-iosifa-stalina-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим.

Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия.

Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Даже после своей смерти Сталин стал причиной гибели на его похоронах многих тысяч людей!Кроме того, он стал своеобразным яблоком раздора, делящим страну на два лагеря. Историю невозможно скрыть, спрятать, изменить – рано или поздно тайное становится явным, и бывшие «герои» предстают пред потомками в своем дьявольском облике. В истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходится расплачиваться.Именно поэтому у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Сталин был видным государственным деятелем, но одновременно с этим и величайшим авантюристом и злодеем современности , который должен был понести наказание за все свои кровавые деяние и преступления еще при жизни! Как ни странно, но единственным его наказанием пока было вынесенное из Мавзолея его бренное тело!

Люди же которые не изменяют своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина и до сих пор оправдывают эту кровавую бойню , безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками этих преступлений! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессыи патриота своей страныАнны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников».Господи , спаси и благослови Матушку-Россию!

С искренним уважением, Отари Хидирбегишвили !

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