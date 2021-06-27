Карма рода и её влияние на судьбу

Есть индивидуальная карма у каждого из нас, и есть карма рода. Они тесно взаимосвязаны между собой.

Потому что душа, воплощаясь в тело, принадлежащее конкретной родовой ветке, идет решать свои собственные задачи. И в этом случае мы говорим о том, что предполагается ряд неких обстоятельств, связанных с генетикой, передаваемой от родителей, которые также получили ее от своих предков.

В свою очередь, гены этой информации и психосоматика, которая заложена в роду как модель поведения и отношения к миру в области способностей и возможностей рода, которые взращивались в конкретной родовой ветке. Они перейдут, как наследие, ребенку, физическому телу. А душа будет использовать эту генетическую программу для своей эволюции.

Что душа может с этой генетической программой сделать?

Она использует ее для своего развития. И это среда, в которой она взращивается. Это как если бы земля влияла на семя, которое должно попасть в неё, в ней выродится и затем начать тянуться к свету, дабы в следствии превратиться в дерево, несущее вкусные плоды.

Здесь очень важно понимать, что карма рода – это такая форма наследственности, которая выбрана душой как необходимое и важное условие самореализации.

К ней плюсом идёт воспитание родителей.

Если отца и матери нет по какой-то причине, моделирование мировоззрения происходит в иной среде дающей ей первичный опыт. То есть, модель мира, которая опять же станет ценной средой для семени, потенциала души, который должен прорасти. И в этом случае карма рода – это среда.



Но есть еще наследие, связанное с поступками наших родных и близких, которые совершают действия по отношению к окружающему миру и друг другу.

Это индивидуальная карма, которая не передается по наследству и не влияет на жизнь человека, воплотившегося в конкретное тело. Условно говоря, если моя бабушка была ведьмой и принесла много зля людям, используя свой дар в разрушение, а не в созидание, то это – ее индивидуальная карма, которую она будет отрабатывать в следующих воплощениях.

В свою очередь, мне от такой бабушки может достаться в «наследство» некая генетическая информация, которая повысит чувствительность моих сенсорных органов. Тем самым позволяя мне развивать экстрасенсорные способности гораздо быстрее, чем если бы я не имела такого кармического наследства.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2233377783802759936/

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