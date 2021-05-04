Корея: 11 лайфхаков для путешественников

Корея — страна для любого времени года, и сюда не нужна виза. О том, где побывать, что посмотреть и как сэкономить, — в нашем материале.

Вот пять причин поехать в Корею. Сюда не нужна виза. Здесь есть море и можно купаться. Здесь есть горы, снег и настоящие горнолыжные курорты. Здесь очень красивая природа и архитектура. А главное — здесь отзывчивые жители. Чтобы вам было легче влиться в атмосферу этого юго-восточного рая, мы подготовили для вас несколько советов.

Транспорт

Если вы собираетесь путешествовать по Южной Корее на общественном транспорте (метро, экспрессы до аэропорта, автобусы и даже такси), единая карта T-Money — незаменимая вещь: ее можно приобрести не только в кассах метро, но даже в маленьких продуктовых магазинчиках примерно за 2600 вон ($2,35). Каждая поездка по такой карте обойдется вам на 10% дешевле, чем разовый билет.

Надо иметь в виду, что стоимость проезда в метро не фиксированная — она рассчитывается в зависимости от дальности поездки. Карточку необходимо прикладывать не только на входе, но и на выходе, чтобы система определила, какое расстояние вы преодолели и на какой остановке или станции вышли. Если же вы решите выйти «зайцем», в следующий раз при новом входе с карточки автоматически спишутся деньги и за предыдущую неоплаченную поездку.

Если вы захотите сдать карту, неиспользованные средства вам вернут.

Чтобы не заблудиться в метро Сеула, используйте англо- или русскоязычные приложения с интерактивными картами из App Store или Google Play, которые укажут вам верное направление и самый короткий путь.

Достопримечательности и развлечения

Посещение большинства традиционных туристических мест (исторические музеи, дворцы, сады, парки) в Южной Корее обычно либо бесплатное, либо стоит совсем недорого. А вот такие популярные нетрадиционные места, как сеульский Океанариум в небоскребе СОЕХ, музей 3D-иллюзий (собираясь сюда, обязательно возьмите с собой фотоаппарат или телефон с камерой!) и парки развлечений могут обойтись в копеечку.

Впрочем, сэкономить можно: на официальных сайтах организаций (практически все они имеют англоязычную версию) есть раздел специальных предложений, скидок или купонов (special offers, discounts and coupons). Например, музей 3D-иллюзий подарит вам бесплатное посещение на день рождения, а Океанариум предлагает сэкономить 3000–5000 вон за входной билет — на сайте подробно прописаны условия акции. То же самое — и в парке развлечений Everland, выгодных предложений здесь заявлено больше десятка. К примеру — акция для тех, кто добрался до Южной Кореи на самолете: нужно показать посадочный талон и получить скидку от 20% до 30%. Еще один неплохой вариант: покупая билет в Everland, вы получаете право бесплатного посещения музея искусств «Хоам».

Поэтому, прежде чем посетить ту или иную достопримечательность, обязательно зайдите на ее официальный сайт: на нем могут быть размещены купоны на скидку или выгодные предложения.

Мобильная связь и Wi-Fi

Чтобы сэкономить на мобильной связи и оплате за интернет, в Корее уже в аэропорту можно купить или взять в аренду SIM-карту и Wi-Fi-роутер на случай, если вам будет нужен интернет вне отеля (выбрать и зарезервировать их можно даже онлайн). Симка на пять дней обойдется вам от 25 000 вон ($22,61).

Также обратите внимание, что в Корее другой стандарт мобильной связи (CDMA вместо нашей GSM), поэтому, если ваш телефон не поддерживает хотя бы 3G, позвонить с него вряд ли удастся. Проблему легко решить: уже в аэропорту вы можете взять телефон напрокат.

Банки и банкоматы

Деньги в Южной Корее можно снять либо в банке, либо в банкомате. Часы работы банков — с 09:30 до 16:30 с понедельника по пятницу и с 09:30 и до 13:30 в субботу. Большинство банкоматов в Южной Корее работают круглосуточно, однако есть и те, которые работают до 23:30–24:00. Если вы решите воспользоваться таким банкоматом в ночное время суток, с вас могут взять большие комиссионные. Уточнить время работы банкомата можно, позвонив по справочному телефону туристического центра Южной Кореи — 1330.

В этой стране банкоматы точно принимают карты MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Citibank, Cirrus. На каждом банкомате есть кнопка Foreign Card («иностранная карта»): если вы используйте карту не корейского банка, нажмите на нее. Минимально за один раз можно снять 10 000 вон (чуть больше $9), максимальная сумма варьируется: например, в Korea Exchange Bank она составляет 700 000 вон за раз.

Особенности национальной гастрономии

В большинстве корейских ресторанов — от небольших заведений до мест высокой кухни — принято приносить к заказу множество закусок-панчханов: водоросли ким, маринованные овощи намуль, корейскую капусту кимчхи, в некоторых даже приносят миску супа с лапшой. Поэтому, если вы заказали только одно блюдо, перед вами на столике окажется не менее пяти-шести тарелок с едой. Кроме того, туристов обычно впечатляют порции основного блюда, ведь его, как и панчханы, традиционно принято есть сообща (а вот супы и рис — уже индивидуально). Так что рассчитывайте свои силы заранее.

Еще пара советов: заранее уточняйте, насколько острое то блюдо, которое вы хотите заказать (корейская кухня — не для нежных желудков). Также не удивляйтесь, если вам на стол еду подадут не в тарелке, а в кастрюльке или в сковородке на небольшой горячей конфорке: во многих заведениях Южной Кореи принято, что человек сам решает, как должно быть приготовлено его блюдо. Вы можете сами довести его до той степени готовности, которая вам нравится, прямо у себя на столе.

Северная Корея и Демилитаризованная зона

Будучи в Южной Корее, важно учитывать особенность отношений Юга с Северной Кореей. В южной части страны серьезно карается законом (вплоть до тюремного срока) ввоз и распространение материалов из КНДР; здесь запрещено читать северные газеты, слушать песни и вообще обсуждать «страну чухче» и политику в отношении нее. Выход на сайты, посвященные Северной Корее, на Юге заблокирован. Не стоит пытаться добраться до них — за это могут даже депортировать.

Если вы все же интересуетесь темой, можно съездить в так называемую демилитаризованную зону — на границу Южной и Северной Кореи. Здесь разрешено фотографировать (но не везде, уточняйте у гида!) и даже формально пересечь границу разделенной на два лагеря страны.

Если у вас из-за этого или по иной причине возникли проблемы с полицией, в первую очередь (если вы не владеете корейским языком) требуйте русскоговорящего переводчика.

На пляже

Отдыхая летом на корейских пляжах (сезон длится с середины июля и до конца августа), имейте в виду, что в организованных местах купания вам не дадут заплыть далеко: большинство из них огорожены и находятся под присмотром спасателей.

Отдельный совет для фотографов: на пляжах Кореи постоянно озвучивается правило не фотографировать кореянок в купальниках без их согласия. Нарушивших это правило могут даже депортировать.

Снимайте обувь!

Заходя в корейский дом, необходимо оставить обувь у порога. Так как традиционно в корейской культуре спят, едят и сидят на полу, в доме принято ходить босиком. Конечно, в обычных отелях Южной Кореи вы вряд ли с этим столкнетесь, а вот в аутентичных хостелах или в гостях у корейских друзей — вполне. Не бойтесь замерзнуть босиком или во время сна на матрасе на полу: в этой стране почти везде есть электрический подогрев пола.

Где делать покупки?

Помимо супермаркетов, магазинов и брендовых бутиков в Корее есть множество рынков, на которых можно найти свежие продукты, одежду, украшения, косметику, электронику и прочее по очень гуманным ценам. К примеру, Тондемун — известный во всем мире рынок модной одежды, или Кванчжан, который уже больше ста лет славится тканями, народными товарами и стрит-фудом. А крупнейший в стране рыбный рынок Чагальчи в Пусане? Еще один нужный вам в этой связи лайфхак — телевыпуск «Моей Планеты» «Мировые рынки» про Сеул и Пусан.

Возврат Tax Free

Как и во многих других странах, в Корее можно вернуть налог с купленного в стране товара. Офисы возврата есть в Сеуле, аэропортах Кимхэ и Инчхоне. Возврат можно осуществить при покупке товаров в магазинах, на которых есть обозначение Global Blue Tax Free Shopping. Минимальная сумма покупки — 30 000 вон. Стоимость одной покупки не должна превышать 200 000 вон, включая налог. При оплате попросите квитанцию на возврат налога (Tax Free Form). Ставка НДС: стандартная — 10%, ювелирные изделия — 20%. Сохраните чеки, заполните форму и перед вылетом в аэропорту подойдите к таможенной стойке, чтобы вам поставили печать на документы. Вас также могут попросить достать вещи, поэтому не прячьте их далеко. Затем у стойки возврата получите деньги на карту или наличными.

Берите одежду на любую погоду

Если вы собираетесь в Южную Корею не в жаркий летний сезон, будьте готовы к резким переменам погоды: весной и осенью днем может быть очень тепло, а вечером — холодно, сыро и ветрено. Перед тем как собирать чемодан, обязательно уточните прогноз погоды.

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