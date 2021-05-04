Почему каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к ДВС

На пути к «зеленому» будущему производителям и ученым необходимо не только сделать электрический транспорт привлекательным при покупке, но и таким, чтобы люди не хотели от него отказываться. С первым вопросом все более-менее понятно, а вот второй редко оказывается в поле внимания специалистов. Американские исследователи выяснили, какие типы и марки электромобилей хуже всех удерживают клиента, а также по каким причинам это происходит.

Распределение по маркам выглядит любопытно. Самый известный бренд электромобилей — безоговорочный лидер по удовлетворенности клиентов машиной: менее 10% из купивших Tesla собираются отказаться электротяги. Результаты лучше только у Cadillac (0%) и Honda (7,14%), но в их случае выборка недостаточно репрезентативная — всего три машины первой марки и 26 у второй.

А вот в стане фаворитов среди «отказников» собралась внушительная компания аксакалов автомобильной индустрии. Менее всего хотят возвращаться к подключаемым электромобилям купившие Fiat (38% респондентов, купивших эту марку желают уйти обратно к ДВС), Ford (27,48%), Toyota (24,47%) и BMW (21,01%). Если закрыть глаза на маленькую выборку (менее 25 анкет), к ним можно присоединить Audi (33,33% «отказников»), Hyuindai (53,33%) и Mitsubishi (33,33%).

Средние результаты показывает Volkswagen (18,18%), а также Kia (20,83%) и Nissan (20,6%).

Помимо прямого вопроса вроде «Почему вы хотите отказаться от электромобиля?», в анкетах содержались пункты, посвященные отдельным аспектам опыта владения машинами. И те, кто собираются купить следующий «зеленый» автомобиль, и те, кто буду возвращаться к ДВС одинаково высоко оценили следующие качества PEV: безопасность и стоимость зарядки. Различия обнаружили во впечатлениях от надежности, запаса хода и удобства зарядки. К тому же весомый вклад в отказ от электромобилей внесли количество машин в семье, средний доход, а также тип места проживания (свой дом или арендованный либо апартаменты в многоквартирном здании).

В итоге исследователи пришли к выводу, что главные причины покупки бензинового (или дизельного) автомобиля после владения электромобилем или гибридом таковы:

Отсутствие возможности быстрой зарядки дома (Level 2, 240 вольт). Причем наличие развитой сети зарядных станций в городе почти не влияет на ситуацию, поскольку большинство поездок совершаются по маршруту дом-работа и заезжать куда-то по пути людям неудобно. Отсутствие достаточно мощной розетки (или возможности ее установить) характерно для арендованной жилплощади и апартаментов в многоквартирных домах;

Недостаточная экономичность в случае гибридов (PHEV) и неудовлетворенность запасом хода в случае батарейных электромобилей (BEV);

Кроме того, вероятность отказа от электротяги повышает низкий годовой доход семьи, пол (женщины делают это чаще) и отсутствие других машин в семье, кроме PEV.