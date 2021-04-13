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Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

За более чем семьдесят лет с момента основания бренд Ferrari прошел долгий путь от небольшой гоночной команды, до производителя премиальных спорткаров.

Но одно оставалось неизменным: каждый новый автомобиль компании либо обретал культовый статус, либо просто становился настоящим произведением искусства. Это один из тех случаев, когда выбрать десятку лучших моделей крайне сложно — настолько все они хороши.

1. 250 Testa Rossa 1956 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

250 Testa Rossa 1956 года.

В свое время Ferrari 250 Testa Rossa 1956 года выпуска был одним из самых востребованных автомобилей компании. Долгое время машина доминировала в гонках, одержав несколько побед в престижных соревнованиях. 250 Testa Rossa может похвастаться впечатляющим 3,0-литровым двигателем V12, что в середине XX века стало большим прорывом. В 2011 году TR 1958 года выпуска была продана на аукционе за внушительные $16,4 млн.

2. 250 GTO 1962 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

250 GTO 1962 года.

Легендарная модель 250 GTO класса гран туризмо производилась Ferrari c 1962 по 1964 год. Всего было выпущено 36 экземпляров GTO, что делает этот автомобиль желанным экспонатом среди коллекционеров. В 2018 году раритетный красный GTO был продан на американском аукционе за $48 млн.

Многие автомобильные издания до сих пор считают эту модель лучшей в истории Ferrari.

3. 365 GTB4 Daytona 1967 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

365 GTB4 Daytona 1967 года.

Конкуренция Ferrari с Lamborghini уходит в прошлое на десятки лет. Каждый из автоконцернов упорно трудился, чтобы превзойти друг друга и создать лучший спортивный автомобиль. Ferrari 365 GTB4 Daytona, производившаяся с 1967 по 1973 год стала прямым ответом на легендарную Lamborghini Miura. Автомобиль обрел всемирную известность после съемок в популярном американском телесериале «Полиция Майами».

4. 330 P4 Berlinetta 1967 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

330 P4 Berlinetta 1967 года.

Ferrari 330 P4 Berlinetta 1967 года входит в тройку самых красивых автомобилей, когда-либо созданных компанией. Спорткар поразил автолюбителей конца 1960-х годов. Роскошный и мощный автомобиль создавался с одной целью — привлечь внимание всего мира и подавить любое желание конкурировать с итальянским брендом.

5. 308 GTS 1977 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

308 GTS 1977 года.

Если вы смотрели телесериал «Частный детектив Магнум», то вы точно знакомы с Ferrari 308 GTS. Еще один желанный экземпляр для коллекционеров может похвастаться 2,9-литровым двигателем V8 мощностью 255 лошадиных сил.

6. F-40 1987 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

F-40 1987 года.

Этот суперкар занимает особое место в истории Ferrari. F-40 стал последним автомобилем, разработанным при жизни осChert-poberi.ruля компании Энцо Феррари. В Chert-poberi.ru выяснили, что вдохновленный дизайном Формулы-1 Энцо создал автомобиль, который на долгие годы опередил свое время. Ferrari F40 — один из первых легально произведенных автомобилей, преодолевших скоростной барьер в 320 км/ч.

7. Testarossa 512 1991 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

Testarossa 512 1991 года.

Ferrari Testarossa 512 TR 1991 года выпуска заняла особое место в сердцах автолюбителей 1990-х годов, став настоящим символом эпохи на Западе. Автомобиль стоимостью $189000 получил мощнейший 428-сильный двигатель, который позволял 512 TR набирать скорость в 100 км/ч всего лишь за 4,9 секунды. Сегодня Testarossa в основном хранятся в частных коллекциях премиальных автомобилей.

8. F60 Enzo 2002 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

F60 Enzo 2002 года.

Ferrari F60 Enzo — это тот автомобиль, где технологии Формулы-1 сочетаются с легендарным дизайном Ferrari. Спорткар может похвастаться 6,0-литровым двигателем V12, мощностью 660 л.с, способным разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Модель была построена в память осChert-poberi.ruля компании.

9. F430 Scuderia 2004 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

F430 Scuderia 2004 года.

Ferrari F430 Scuderia — одна из самых узнаваемых и массовых моделей Ferrari. Спорткар оснащен 8-цилиндровым двигателем мощностью 503 л.с. Поистине легендарный автомобиль, который воплотил в себе дух итальянской компании и лучшие технологии своего времени.

10.F70 LaFerrari 2013 года

Как расцветала легенда: 10 культовых моделей Ferrari

 

F70 LaFerrari 2013 года.

И завершает наш список модель F70 LaFerrari, которая выпускается с 2013 года. Автомобиль был создан в ответ на появление гиперкаров, таких как McLaren P1 и Porsche 918. Ferrari оснастили F70 161-сильным электродвигателем в паре с 6,3-литровым бензиновым мотором мощностью 789 л.с. Таким образом, суммарная мощность силовой установки составила колоссальные 950 «лошадок».

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