Знаменитости, которые сколотили состояние, но продолжают вести обычный образ жизни

Слава и богатство способны кардинально изменить жизнь человека. Многие знаменитости пересаживаются на лимузины, покупают дорогие автомобили, переезжают в роскошные особняки и начинают посещать только элитные вечеринки.

Однако есть звезды, которые не позволяют успеху вскружить им голову и придерживаются скромного образа жизни, даже когда держат миллионы на банковских счетах. Некоторые из них и вовсе не изменяют себе и продолжают жить так, как жили до всемирного признания.

Мы любим проявления скромности в повседневной жизни, поэтому подготовили для вас подборку знаменитостей, ежедневные заботы которых очень похожи на наши с вами.

1. Киану Ривз отдыхает на улице

Киану Ривз — это, пожалуй, одна из самых скромных звезд Голливуда. Несмотря на пережитые тяжелые времена, актер не перестает нас удивлять своей открытостью и способностью к состраданию. Он создал фонд, который финансирует детские больницы и исследования в области лечения рака, и ведет скромный и простой образ жизни. Например, Киану Ривз не прочь посидеть на тротуаре, расслабиться, попивая сок, а затем вернуться домой на мотоцикле.

2. Сара Джессика Паркер выходит из метро

В отличие от своей героини из сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, которая разъезжала по городу исключительно на такси, Сара Джессика Паркер оказалась вполне обычной жительницей Нью-Йорка, которую часто можно встретить в метро. Для актрисы передвижение на более дешевом виде транспорта больше похоже на приключение. Она даже опубликовала в своем Instagram видео, в котором можно услышать, как она взволнованно поднимается по лестнице, ведущей к выходу линии E на оживленные улицы Нью-Йорка.

3. Кэтрин Зета-Джонс отвозит дочь в школу на метро

Кэтрин Зета-Джонс, будучи известной актрисой, не стесняется передвигаться по городу на метро. Кроме того, она и свою дочь Кэрис предпочитала отвозить в школу не на машине, а на метро. Актриса гордится тем, что мало чем отличается от нас, простых людей.

4. Мадонна на велосипеде

Королева поп-музыки серьезно обеспокоена состоянием окружающей среды и изменением климата. По этой причине певица перешла на вегетарианство и пользуется велосипедом как для передвижения по городу, так и для обычных прогулок. Так, перед своим концертом в Барселоне Мадонна отправилась на велопрогулку по городу. Ее также видели колесящей на велосипеде по улицам Лондона. Поскольку фитнес-программа звезды включает интенсивные физические нагрузки, езда на велосипеде помогает ей поддерживать себя в форме.

5. Анджелина Джоли разговаривает с одногруппниками своего сына

Любая любящая мама пришла бы в восторг, если бы ее сын успешно окончил школу и поступил в университет, и Анджелина Джоли не исключение. Мэддокс, старший приемный сын Джоли и Брэда Питта, изучает биохимию в Университете Ёнсе в Южной Корее. Джоли пришла поддержать своего сына в первый день учебы и даже задержалась, чтобы поговорить с его одногруппниками.

6. Эшли Бенсон заправляет машину

«Всем привет. Просто хочу сказать, что заправила машину в эти выходные. Прикладываю доказательства. Надеюсь, вы тоже хорошо проводите время. Пожалуйста, расскажите, что у вас сегодня на ужин. Ищу идеи», — написала Эшли Бенсон в своем профиле в Instagram. Будучи одной из самых известных знаменитостей нашего времени, актриса показала, что она такая же обычная девушка, как и все остальные. И мы полностью согласны с тем, что ожидание на заправке утомительно.

7. Сандра Буллок и Рианна едят хот-доги во время перерыва

Хот-доги и картофель фри такие вкусные, что даже Сандра Буллок с Рианной не устояли перед этим комбо. В перерыве между съемками фильма «8 подруг Оушена» (2018) они забежали в кафе, чтобы утолить голод в непринужденной обстановке. Девушки даже слушали что-то, используя одну пару наушников на двоих и радиоприемник со съемочной площадки.

А вы уже сталкивались со знаменитыми людьми в общественном транспорте или на улице? Если да, то какова была ваша реакция? Смогли ли вы сделать совместное селфи? Поделитесь своими фото в комментариях. Возможно, они попадут в нашу новую статью.

8. Мэрайя Кэри излучает элегантность в метро

Каждый день многие из нас добираются до работы или учебы на метро. Вот и певица Мэрайя Кэри не нашла причин, чтобы отказаться от поездки на метро. Безусловно, она сделала это в привычном гламурном стиле, надев длинное платье, будто ехала на очередное выступление. Да, певица действительно спустилась в метро Нью-Йорка в вечернем платье и даже запечатлела этот момент, записав забавную сторис в Instagram, которую позже разместила в своем профиле.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2191491787733600873/

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