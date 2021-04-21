Кому был выгоден голод в России в 1921-22 годах

Для спасения голодающих районов, практически никаких мер не предпринималось.

Причины голода

Крестьянские волнения прекратили вовсе не красные командиры своими карательными операциями. Волнения прекратились в следствии голода, охватившего 11 губерний России. Крестьяне, как сеяли хлеб раньше, так продолжали сеять после гражданской войны. Но внедрение политики «военного коммунизма», с продразверстками, при которых у крестьян выгребался хлеб из амбаров под чистую под дулами винтовок, крестьян поставили в такое положение, что сколько не сей и сколько не собирай урожая, все равно отберут. Крестьяне начали сеять меньше. 1920 год ознаменовался усилением давления на крестьян, так как советское правительство заключило договора на экспорт российской пшеницы.

Крестьяне всегда оставляли запас хлеба, так как после урожайного года мог быть неурожайным, да и зима с 1920 на 1921 год выдалась лютой. Озимые померзли, а в лето ударила засуха. В 11-ти губерниях наступил голод. Голод охватил Поволжье, Крым, часть Урала, часть Центрально – черноземного района, Левобережную Украину, Дон. Люди ели траву, истребили всех собак и кошек, ели крыс.

Голод

В это время на запад отправлялись эшелоны с хлебом, выполнялось исполнение договоров на поставку Российской пшеницы.

Советское правительство боялось массового бегства населения с голодающих областей. Был издан указ о запрете перемещения беженцев. Суть указа заключался в том, что население должно быть заперто в голодающих губерниях.

На дорогах были выставлены вооруженные кордоны, которые силой загоняли людей назад. На всех дорогах из голодающих губерний брели люди в ужасном состоянии, брели все равно куда, лишь бы найти что- нибудь съестное.

Положение голодающих ухудшалось с каждым днем. В некоторых губерниях люди дошли до каннибализма. Некоторые сбивались в группы и занимались охотой на людей. Их пытались выявить и расстреливали на месте.

Из этого ужасного бедствия большевицкое правительство извлекло определенную выгоду. Крестьянские волнения сами по себе утихли, ведь с пустым животом не побегаешь с берданкой. Существующие банды разбивались на мелкие отряды, которые без труда уничтожались красноармейцами. Так расправились с остатками банды Махно, который был вынужден мелкими группами выйти из кормивших его областей Украины, чем с успехом воспользовались отряды красных.

Иностранная помощь

Ужасным Российским бедствием заинтересовались иностранцы. С их помощью в России летом 1921 года организовался Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), в который вошли российские либералы. С помощью Антанты они попытались организовать комиссию по оказанию помощи голодающим, но Советское правительство тут же пресекло всякую деятельность по вмешательству во внутренние дела государства.

Другое дело вышло с Американской администрацией помощи (АРА). После не долгих переговоров, с американцами было заключено соглашение, после чего они начали создавать свои представительства в России.

Делами организаций помощи занимался Л.Д.Троцкий. Становится понятно, почему именно с американцами было заключено соглашение. Дело то оказалось очень выгодным. В обязанности АРА входило поиск поставщиков, перевозка и закупка, то есть посредничество. Поставки осуществлялись на деньги благотворительных организаций, частных пожертвований, на деньги советского правительства.

В России имелось свое зерно, только в Москве в хранилищах его было более 15 миллионов пудов. Завезено с помощью АРА было 30 миллионов пудов. И создается впечатление, завозилось ли оно. Деньги только оформлялись на бумагах и перекладывались из кармана в карман, без всяких лишних телодвижений.

А американские представительства в России занимались скупкой и переправкой за границу ценностей. Ведь в эти представительства приехали американские бизнесмены с сомнительной репутацией.

Пока кто-то делал деньги на человеческом горе, люди от голода умирали. По не точным подсчетам, в результате умышленно созданного голода в 1921-22 годах погибло от 5 до 7 миллионов человек.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Разве не Сталин , придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! К сожалению, экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны!

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан.

В это же время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу! Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно, поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)!

Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «успокоения голодом» утверждается, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!

Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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