О "фальсификации истории" 

Вообще-то, правду надо отстаивать независимо от того, чьим интересам она соответствует. Когда во главу угла изначально ставятся "интересы", про объективность надо забыть.

Говорить об "отрицании победы СССР" странно. Вот причины войны и оценка ее результатов действительно являются предметом дискуссии. Причем чем больше времени проходит, тем она яростнее. Об академических вещах так не спорят.

Казалось бы, ну какая нам особенная разница, чего хотел или не хотел Сталин, или почему Власов сделал то, что сделал? Дела давно минувших дней, и мы за них не ответчики.

Но история - наука не столько о прошлом, сколько о будущем. Ее изучают, чтобы сделать практические выводы. Спор на самом деле о том, как не допустить повторения ужасов войны, и вообще какими быть, и как жить дальше.

Давайте же, наконец, попытаемся расставить точки над "i" и коротко суммировать, из-за чего ломаются копья.

Ортодоксальный советский взгляд на войну сводится к нескольким основным тезисам:

1. СССР пришлось сражаться с гораздо более сильным противником, да еще внезапно напавшим на страну, не помышлявшую ни о чем, кроме мирного труда. Выстоять и победить мы смогли лишь потому, что все советские люди, за исключением ничтожной кучки выродков, были готовы без минуты колебаний отдать жизнь, бросаться под танки и закрывать телами амбразуры. Наша гайдаровская Военная Тайна, главный залог победы в Великой Отечественной и, коли доведется, любой будущей войне - не воинский профессионализм и техника, хотя это, конечно, очень важно, не пространство, не климат и не союзники, а массовый героизм и самопожертвование. За ценой не постоим, если надо - повторим! Сомневаться в этом - глумиться над памятью павших и подрывать моральный дух новых поколений. СССР пришлось сражаться с гораздо более сильным противником, да еще внезапно напавшим на страну, не помышлявшую ни о чем, кроме мирного труда. Выстоять и победить мы смогли лишь потому, что все советские люди, за исключением ничтожной кучки выродков, были готовы без минуты колебаний отдать жизнь, бросаться под танки и закрывать телами амбразуры. Наша гайдаровская Военная Тайна, главный залог победы в Великой Отечественной и, коли доведется, любой будущей войне - не воинский профессионализм и техника, хотя это, конечно, очень важно, не пространство, не климат и не союзники, а массовый героизм и самопожертвование. За ценой не постоим, если надо - повторим! Сомневаться в этом - глумиться над памятью павших и подрывать моральный дух новых поколений.

2. Перед войной Советский Союз был единственным последовательным борцом за мир и коллективную безопасность. Англия и Франция вкупе с польскими "панами" и румынскими "боярами" не захотели создать единый антифашистский фронт. Они только и думали, как объединиться с Гитлером в крестовом походе против отчизны трудящихся всего мира (вариант: великой России и православной славянской цивилизации), и только блестящая работа советской дипломатии не дала этому совершиться.

3. Мы победили практически в одиночку, весь мир в неоплатном долгу перед СССР и Россией как его правопреемницей. Особенно это относится к странам Восточной Европы и Балтии. Любое проявление недовольства с их стороны тем, что случилось с ними после войны - возмутительная неблагодарность, заслуживающая суровой кары. Всякий, кто по любому поводу выступает против России - недобитый гитлеровец.

4. Сколько бы ни прошло лет, и как бы ни менялся мир, особое место в нем принадлежит России на вечные времена. Превращение СССР в сверхдержаву и есть главный итог Второй мировой войны, пересмотра которого нельзя допускать. Случившееся в 1990-е годы - историческая несправедливость. Восстановление утраченных позиций, а не личное благополучие обывателей, тем более построение либеральной демократии - главная национальная задача.

5. В том, что война разразилась, и на начальном этапе сложилась для СССР трагически, виноваты:

а) Гитлер, не предупредивший о нападении за два месяца;

б) коварный и враждебный Запад;

в) Сталин, "поверивший в подпись Риббентропа под пактом о ненападении" (доверчивость - качество по-человечески симпатичное, но непростительное для лидера; что ж, сделаем выводы и впредь никогда никому ни в чем доверять не станем);

г) история, которая отпустила нам мало времени (германская армия вторжения имела меньше четырех тысяч танков, а СССР только в западных округах - почти 13 тысяч, но этого все равно оказалось недостаточно; опять-таки, извлечем урок и будем, не теряя времени, вооружаться так, чтобы самим себя бояться).

Альтернативная позиция состоит в следующем:

1. 22 июня 1941 года СССР имел самую сильную в мире армию, но это преимущество было бездарно потеряно. Отступать до Москвы и Волги и с миллионными жертвами выбивать врага обратно пришлось оттого, что Сталин перед войной готовился не к обороне, а к "войне малой кровью на чужой территории", чтобы "к пятнадцати гербам еще гербы прибавились другие", но заигрался в эти игры.

2. В рядах борцов с фашизмом Советский Союз оказался не по доброй воле и не из-за принципов, а силой обстоятельств. До 22 июня Берлин и Москва были фактически союзниками. Оба тоталитарных режима являлись агрессорами. Оба мечтали подчинить весь мир и переделать его на противоестественный бесчеловечный лад, уничтожив цивилизацию и свободу. Оба несут ответственность за начало мировой войны, хотя и разную: Гитлер разжег пожар, а Сталин подбрасывал дровишки, чтобы, по его собственным словам, "капиталисты хорошенько разодрались между собой", и под шумок прибирал к рукам все, что плохо лежало.

3. После установления в России нелегитимной диктаторской власти, отмены частной собственности и всех политических и личных свобод, "красного террора", смертного голода, глумления над религией и 37-го года многие если и не желали победы немцам, то не имели большой охоты класть головы за ТАКОЕ государство. Именно в этом, а не в "устаревших" танках и самолетах, и даже не в роковом просчете Сталина, заключается главная причина развала фронта и невиданных в истории масштабов дезертирства и сдачи в плен. Война стала Отечественной, когда народ убедился, что гитлеровский режим еще хуже сталинского. Но и потом, по самым минимальным оценкам, не меньше 800 тысяч советских граждан служили врагу с оружием в руках. Не стоит делать из них героев, но нельзя ограничиваться проклятиями по адресу "предателей" и не пытаться анализировать причины, вызвавшие массовую измену. В многочисленных войнах прошлого русские люди отсутствием патриотизма не страдали.

4. Победа над нацизмом была великим благом и великой заслугой перед человечеством, но, к сожалению, не принесла свободы народам СССР, а для стран Восточной Европы и Балтии означала новую оккупацию и другую разновидность тоталитаризма. Для них борьба за свободу завершилась не в 1945-м, а в 1989-1991 годах. СССР рухнул не из-за чьих-то враждебных происков, а от собственного несовершенства и под тяжестью собственных грехов. К потере статуса сверхдержавы можно относиться по-разному, но никакой трагедии здесь нет. Одна из стран-победительниц, Британия, утратила его давно, и как-то пережила. Ни одна империя не существовала вечно. Подавляющее большинство стран не являются великими державами, и чувствуют себя неплохо.

5. Чтобы не бояться внешних врагов, государству не требуется быть сильнее всех на свете. Надо уважать права и интересы своих граждан, а на международной арене - проводить подлинно миролюбивую политику, не пытаться греть руки на чужой беде, дружить с демократиями, которые хотя и бывают порой эгоистичны и лицемерны, но все же гуманнее и предсказуемее прочих. Их лидеры хотя бы читали Евангелие и Билль о правах, и что-то из них да вынесли.

Спор об этом будет продолжаться еще долго, может быть - вечно. Французы и через 220 лет не пришли к единому мнению, поделом ли казнили короля.

Не знаю, чем займется "комиссия Медведева". При желании, она могла бы внести весомый вклад в написание правдивой истории. Например, опубликовать те предвоенные документы советского генштаба, которые и семь десятилетий спустя остаются за семью замками.