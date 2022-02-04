О "фальсификации истории" 

Я вчера смотрел телевизор. Президент Дмитрий Медведев создал государственную комиссию по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России.
Вообще-то, правду надо отстаивать независимо от того, чьим интересам она соответствует. Когда во главу угла изначально ставятся "интересы", про объективность надо забыть.
Название звучит расширительно, но, судя по недавним высказываниям самого Медведева, главной заботой комиссии станет история Второй мировой войны.
Говорить об "отрицании победы СССР" странно. Вот причины войны и оценка ее результатов действительно являются предметом дискуссии. Причем чем больше времени проходит, тем она яростнее. Об академических вещах так не спорят.
Казалось бы, ну какая нам особенная разница, чего хотел или не хотел Сталин, или почему Власов сделал то, что сделал? Дела давно минувших дней, и мы за них не ответчики.
Но история - наука не столько о прошлом, сколько о будущем. Ее изучают, чтобы сделать практические выводы. Спор на самом деле о том, как не допустить повторения ужасов войны, и вообще какими быть, и как жить дальше.
Давайте же, наконец, попытаемся расставить точки над "i" и коротко суммировать, из-за чего ломаются копья.
Ортодоксальный советский взгляд на войну сводится к нескольким основным тезисам:
1.СССР пришлось сражаться с гораздо более сильным противником, да еще внезапно напавшим на страну, не помышлявшую ни о чем, кроме мирного труда. Выстоять и победить мы смогли лишь потому, что все советские люди, за исключением ничтожной кучки выродков, были готовы без минуты колебаний отдать жизнь, бросаться под танки и закрывать телами амбразуры. Наша гайдаровская Военная Тайна, главный залог победы в Великой Отечественной и, коли доведется, любой будущей войне - не воинский профессионализм и техника, хотя это, конечно, очень важно, не пространство, не климат и не союзники, а массовый героизм и самопожертвование. За ценой не постоим, если надо - повторим! Сомневаться в этом - глумиться над памятью павших и подрывать моральный дух новых поколений.
2. Перед войной Советский Союз был единственным последовательным борцом за мир и коллективную безопасность. Англия и Франция вкупе с польскими "панами" и румынскими "боярами" не захотели создать единый антифашистский фронт. Они только и думали, как объединиться с Гитлером в крестовом походе против отчизны трудящихся всего мира (вариант: великой России и православной славянской цивилизации), и только блестящая работа советской дипломатии не дала этому совершиться.
3. Мы победили практически в одиночку, весь мир в неоплатном долгу перед СССР и Россией как его правопреемницей. Особенно это относится к странам Восточной Европы и Балтии. Любое проявление недовольства с их стороны тем, что случилось с ними после войны - возмутительная неблагодарность, заслуживающая суровой кары. Всякий, кто по любому поводу выступает против России - недобитый гитлеровец.
4. Сколько бы ни прошло лет, и как бы ни менялся мир, особое место в нем принадлежит России на вечные времена. Превращение СССР в сверхдержаву и есть главный итог Второй мировой войны, пересмотра которого нельзя допускать. Случившееся в 1990-е годы - историческая несправедливость. Восстановление утраченных позиций, а не личное благополучие обывателей, тем более построение либеральной демократии - главная национальная задача.
5. В том, что война разразилась, и на начальном этапе сложилась для СССР трагически, виноваты:
а) Гитлер, не предупредивший о нападении за два месяца;
б) коварный и враждебный Запад;
в) Сталин, "поверивший в подпись Риббентропа под пактом о ненападении" (доверчивость - качество по-человечески симпатичное, но непростительное для лидера; что ж, сделаем выводы и впредь никогда никому ни в чем доверять не станем);
г) история, которая отпустила нам мало времени (германская армия вторжения имела меньше четырех тысяч танков, а СССР только в западных округах - почти 13 тысяч, но этого все равно оказалось недостаточно; опять-таки, извлечем урок и будем, не теряя времени, вооружаться так, чтобы самим себя бояться).
Альтернативная позиция состоит в следующем:
1. 22 июня 1941 года СССР имел самую сильную в мире армию, но это преимущество было бездарно потеряно. Отступать до Москвы и Волги и с миллионными жертвами выбивать врага обратно пришлось оттого, что Сталин перед войной готовился не к обороне, а к "войне малой кровью на чужой территории", чтобы "к пятнадцати гербам еще гербы прибавились другие", но заигрался в эти игры.
2. В рядах борцов с фашизмом Советский Союз оказался не по доброй воле и не из-за принципов, а силой обстоятельств. До 22 июня Берлин и Москва были фактически союзниками. Оба тоталитарных режима являлись агрессорами. Оба мечтали подчинить весь мир и переделать его на противоестественный бесчеловечный лад, уничтожив цивилизацию и свободу. Оба несут ответственность за начало мировой войны, хотя и разную: Гитлер разжег пожар, а Сталин подбрасывал дровишки, чтобы, по его собственным словам, "капиталисты хорошенько разодрались между собой", и под шумок прибирал к рукам все, что плохо лежало.
3. После установления в России нелегитимной диктаторской власти, отмены частной собственности и всех политических и личных свобод, "красного террора", смертного голода, глумления над религией и 37-го года многие если и не желали победы немцам, то не имели большой охоты класть головы за ТАКОЕ государство. Именно в этом, а не в "устаревших" танках и самолетах, и даже не в роковом просчете Сталина, заключается главная причина развала фронта и невиданных в истории масштабов дезертирства и сдачи в плен. Война стала Отечественной, когда народ убедился, что гитлеровский режим еще хуже сталинского. Но и потом, по самым минимальным оценкам, не меньше 800 тысяч советских граждан служили врагу с оружием в руках. Не стоит делать из них героев, но нельзя ограничиваться проклятиями по адресу "предателей" и не пытаться анализировать причины, вызвавшие массовую измену. В многочисленных войнах прошлого русские люди отсутствием патриотизма не страдали.
4. Победа над нацизмом была великим благом и великой заслугой перед человечеством, но, к сожалению, не принесла свободы народам СССР, а для стран Восточной Европы и Балтии означала новую оккупацию и другую разновидность тоталитаризма. Для них борьба за свободу завершилась не в 1945-м, а в 1989-1991 годах. СССР рухнул не из-за чьих-то враждебных происков, а от собственного несовершенства и под тяжестью собственных грехов. К потере статуса сверхдержавы можно относиться по-разному, но никакой трагедии здесь нет. Одна из стран-победительниц, Британия, утратила его давно, и как-то пережила. Ни одна империя не существовала вечно. Подавляющее большинство стран не являются великими державами, и чувствуют себя неплохо.
5. Чтобы не бояться внешних врагов, государству не требуется быть сильнее всех на свете. Надо уважать права и интересы своих граждан, а на международной арене - проводить подлинно миролюбивую политику, не пытаться греть руки на чужой беде, дружить с демократиями, которые хотя и бывают порой эгоистичны и лицемерны, но все же гуманнее и предсказуемее прочих. Их лидеры хотя бы читали Евангелие и Билль о правах, и что-то из них да вынесли.
Спор об этом будет продолжаться еще долго, может быть - вечно. Французы и через 220 лет не пришли к единому мнению, поделом ли казнили короля.
Не знаю, чем займется "комиссия Медведева". При желании, она могла бы внести весомый вклад в написание правдивой истории. Например, опубликовать те предвоенные документы советского генштаба, которые и семь десятилетий спустя остаются за семью замками.
А бороться с мнениями методами уголовной репрессии и международных санкций - пустое дело. Ни Святой инквизиции, ни КГБ не удалось запретить людям думать.
Артем Кречетников
Источник : https://www.bbc.com/russian/interactivity/2009/05/090521_blo...
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Вместе с тем о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага. Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.
Во время Великой Отечественной войны немецкие пулемётчики, очередь за очередью выкашивая тысячами бойцов Красной Армии, порой сходили с ума от такого зрелища.Например, по оценке немецкого генерала Хорста Гроссмана,только в боях подо Ржевом русские потеряли убитыми 2,5 миллиона человек(«ржевская мясорубка»).Наступать красноармейцам приходилось буквально по разлагающимся трупам, которые не успевали хоронить из-за непрекращающейся стрельбы.
Разве можно без сожаления слушать рассказ офицера противотанкового расчета Готтлоба Бидермана, воевавший в Крыму в ноябре 1941 года, о потерявшем контроль над собой немецким пулемётчиком . Однажды ранним утром в окрестностях Севастополя русские предприняли мощную контратаку на Маккензиевы горы. Через некоторое время в грохоте снарядов Бидерман услышал вопль пулемётчика: «Я просто не могу все время убивать!» Помимо психического сказалось и физическое напряжение – пальцы рук стрелка, крепко вцепившегося в пулемёт, буквально перестали разгибаться. Примечательно, что в немецком расчёте в тот день никто не был убит. Счёт же погибших русских шёл на тысяча !
Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!
Как не парадоксально , но палач народов Сталин лично запретил даже песню на музыку Матвея Блатнера и слова Михаила Исаковского «Вpaги coжгли poдную хaту», которую в 1946 г впервые спел певец Владимир Нечаев ! Фopмулиpoвка, пo кoтopой ee зaпpeтили, ceгoдня пoкaжетcя дикой и даже смешной и звучала тaк: «Зa пoтaкaниe нapoднoму гopю».Согласитесь, что подобное мог сделать только величайший авантюрист в истории человечества!
Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !
В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал палач народов Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами ! Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!
Дорогие мои ! Всем нам в будущем, рано или поздно, придется признать, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам вместе с немцами начал эту кровопролитную войну в 1939 г , вторгшись в Польшу, и являлся агрессором, а также инициатором пересмотра международных границ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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