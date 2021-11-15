Как не допустить в семье возникновения конфликта?

У вас хорошие отношения с женой, но иногда во время скандалов она дает выход своим чувствам?

Как поставить жену на место? Нужно быть грамотным психологом, чтобы умерить нрав женщины, но при этом не испортить отношения.

Советы и рекомендации ищите ниже.

Сохраняйте хладнокровие

Чем мужчины отличаются от женщин? Логикой мышления. Мужчины менее эмоциональны и более рассудительны. Как во время спора поставить жену на место? Как не допустить того, чтобы конфликт набрал обороты? Вам нужно научиться сохранять хладнокровие. Не поддавайтесь эмоциям. Даже если женщина начинает повышать голос, это еще не значит, что вы должны заниматься тем же самым. Постарайтесь отстраниться от спора. Закройте глаза, досчитайте до 10 и сосредоточьтесь на дыхании. Эта простая техника дает потрясающие результаты. Вам не нужно долго практиковать медитацию, чтобы научиться сохранять трезвость мышления. Просто не допускайте того, чтобы эмоции брали верх над разумом. Всегда отдавайте отчет себе отчет в том, что вы говорите и зачем вы это делаете. Когда ваша жена увидит, что вы никак не реагируете на ее выпады, она автоматически сможет совладать с собой. Если человек не видит отклика в глазах оппонента, он не видит смысла дальше горячиться и успокаивается.

Станьте авторитетом

Не знаете, как поставить жену на место? В такой ситуации может оказаться только тот человек, который не является в семье авторитетом. Все важные решения должен принимать мужчина. Не давайте жене возможности руководить отношениями. Лидер должен быть только один, и им должны быть вы. Человек, который позволяет жене время от времени показывать свой характер, обречен на то, что женщина будет стараться вырвать бразды правления и стать лидером. Этого допускать нельзя. Поставьте себя так, чтобы все важные решения женщина не могла принимать без вашего ведома. Это кажется вам слишком жестоким? Нет. Любая представительница прекрасного пола хочет видеть в своем муже каменную стену и крепкое плечо, на которое можно опереться. Если дама будет знать, что на вас можно положиться, она не будет перетягивать одеяло на себя. А когда она вздумает это сделать, вы сможете легко задавить ее авторитетом. Не бойтесь быть сильным и мужественным.

Не применяйте силу

Мужчина должен всегда отдавать себе отчет в действиях. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не применяйте силу. Бить женщину – это значит проявлять к ней неуважение. На это способны только "низкие" люди. Вы таковым себя не считаете? Тогда решайте все вопросы посредством словесного убеждения. Как поставить жену на место? Доступно аргументируйте свою позицию. Ни в коем случае не применяйте силу, даже в легком ее проявлении. Не хватайте жену за руку и не пытайтесь ее образумить сильной встряской за плечи. Это только усугубит конфликт. Телесные раны от побоев заживут, но душевные останутся навсегда. Неизвестно, когда вам ваша неуравновешенность выйдет боком. Через год женщина сможет вам припомнить, как вы с ней грубо обращались. Подобные обиды не забываются. Женщины злопамятны. Они не делают поблажек даже любимым людям.

Не плачьте

Как поставить жену на место в отношениях? Вы должны все проблемы решать в спокойном состоянии. Нет ничего плохого в выходе эмоций. Но только не в разгар конфликта. Нет для женщины ничего ужаснее, чем видеть мужские слезы. Это показывает даме, что мужчина, с которым она живет, слабохарактерный. Подобные обстоятельства навредят вашей репутации. Всегда помните о том, что женщины болтливы по своей натуре. Они делятся с подругами всеми подробностями личной жизни. Вы заплакали во время ссоры? Об этом будут знать все ваши друзья уже через два дня. Слезы – это проявление душевной слабости. Решать конфликт подобным образом – последнее дело.

Найдите аргументы

Мужчина отличается от женщины тем, что мыслит здраво и рассудительно. Поддержите это мнение. В любой ссоре вам нужно заранее предугадать способ благополучного окончания конфликта. Как поставить жену на место без оскорблений? Постарайтесь женщине доказать, что она неправа. Убедить человека в чем-то будет легко, если вы будете руководствоваться логикой и выключите эмоции. Попробуйте найти здравые аргументы, подкрепляющие ваши слова. Приведите примеры и статистику. Женщина должна осознать вашу правоту. Она может не признать, что проиграла в споре, но понять она это должна. После удачного окончания конфликта поговорите с женой и объясните ей, что делать ошибки не стыдно. Нужно уметь проигрывать красиво и не совершать подобных оплошностей в будущем.

Поймите истинную причину конфликта

В любом конфликте есть причина и есть следствие. На поверхность обычно всплывает именно следствие. Чтобы устранить конфликт, вам нужно докопаться до истинной причины. Женщины не привыкли рассказывать о своем недовольстве открыто. Они действуют по другой схеме. Обычная бытовая ссора из-за немытой посуды может превратиться в скандал. А причина может быть в том, что женщине грустно и одиноко. Жена хочет, чтобы муж проводил с ней больше времени. Но открыто в этом признаться ей стыдно. Постарайтесь поставить себя на место любимой и понять, чем она сейчас недовольна. Не бойтесь копать глубже. Корень проблемы редко можно найти на поверхности.

Как поставить на место бывшую жену? Представительницы прекрасного пола часто являются собственницами. Они могут ревновать своего бывшего мужа к его нынешней пассии. Как утихомирить женщину? Поняв, чем именно недовольна бывшая, постарайтесь ее успокоить. Если женщина не может смириться с тем, что ваша жизнь наладилась, а ее нет, уверьте даму в том, что она еще найдет свою истинную любовь.

Скажите комплимент

Как можно легко и без проблем образумить женщину? В порыве ссоры скажите ей какой-нибудь комплимент. Например, что даже в гневе женщина выглядит прекрасно, но все же нравится она вам больше в спокойном состоянии. Подобное высказывание подействует лучше, чем любой аргумент. Жена поймет, что вы ее любите, несмотря на то, что она скандальная натура. Вы поставили жену на место? Муж, который не обделен смекалкой, не будет открыто праздновать свою победу. Он отпустит ситуацию, приняв ее как должное, и в следующий раз постарается устранить причину ссоры и больше не допускать подобных конфликтов.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2347198228177095628/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Странная смерть Максима Горького: от чего умер знаменитый писатель на самом деле(https://otari.mirtesen.ru/blog/43730846530/)

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/)

«Русские штыки»: сколько народов Россия спасла от исчезновения (https://otari.mirtesen.ru/blog/43728853006/)



