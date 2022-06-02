Благородные поступки, которые совершал главный враг "Сильвестра" Отари Квантришвили

Среди богатых людей принято отдавать денежные средства на благородные цели. Особенно тот, кто достиг высокого положения своим трудом и поднялся с самого дна, часто осознает, как бывает нужна такая помощь. Удивительно, но и среди «воров в законе», людей, которых не назовешь эмоциональными и сострадательными, часто встречаются благотворители и меценаты.

Отари Квантришвили

Этого человека вспоминает добрым словом большое количество людей, которым в свое время он очень помог. Криминальный авторитет и предприниматель, Отари был младшим братом Амирана, известного «каталы», контролировавшего часть игорного и гостиничного бизнеса в Москве.

Да и сам младший Квантришвили имел определенный вес в преступном сообществе. В начале 80-х они с братом состояли в группировке «Япончика» и совершали разбои. Также Отари курировал валютных мошенников, крутившихся возле магазинов «Березка». В начале 90-х годов он обратил внимание на коммерческую отрасль и стал заниматься бизнесом. Создал собственную компанию, вывозившую ресурсы за пределы РФ.

Отари Квантришвили много был на виду. Он давал интервью, участвовал в крупных столичных торжествах. У него была масса знакомых среди силовиков и политиков. Отари учредил благотворительный фонд для помощи спортсменам. На деньги фонда многие из них получили качественное лечение за рубежом. Кроме того, им был учрежден фонд помощи работникам органов правопорядка - «Щит и лира». Пожертвования в эти фонды собирались людьми Отари с бизнесменов в принудительном порядке.

Сам авторитет был ликвидирован через год после брата Амирана — в 1994 году.

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