Бесплатная медицина в СССР»: сколько за неё «платили» советские гражданане

В наши дни принято с ностальгией вспоминать времена Советского Союза, когда все было якобы бесплатным. Между тем норме отчуждения прибавочной стоимости, практиковавшейся в первой социалистической стране в мире, позавидовал бы любой капиталист.

После окончания ФЗО выпускники были обязаны отработать на производстве 4 года. Для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами, а селяне вовсе лишались перспектив – в колхозах работали не за деньги, а за трудодни.

Кстати, во времена Сталина образование было платным – с 1940 по 1954 годы. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, в 1945 - 434 рубля. А вот ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) давали образование и профессию бесплатно – стране были нужны рабочие руки. Причем сюда был принудительный набор, призыв от 800 тыс. до 1 млн в возрасте 14–17 лет человек ежегодно, согласно Указу «О государственных трудовых резервах СССР».

Нередко можно встретить утверждения, что в СССР было лучшее образование в мире. Это не так. Оно было максимально адаптированным к условиям административно-плановой системы. Причем в основе как школьного, так и высшего образования лежали прусские принципы конца XIX века, доведенные до абсолюта товарищем Сталиным.

В позднем СССР все было несколько лучше. Но и здесь действовала система квот, по которым поступали в вузы и ССУЗы в первую очередь «целевики» — то есть направленные на обучение от колхозов и предприятий с тем, что выпускник потом вернется и отработает определенное количество лет. Часто обучение оплачивала давшее направившая организация. Свободного устройства на работу с дипломом о среднем техническом или высшем образовании не было, действовала система распределения, когда государство решало, куда направить выпускника.

Платное обучение отменили Постановлением Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР» только в 1956 году. К этому времени количество выпускников 8-10 классов средних школ, техникумов и вузов в Советском Союзе сократилось почти вдвое.

Для остальной массы школьников и студентов, точнее, для их родителей, учеба была бесплатной только по названию. Во-первых, государство ограничивало заработную плату, как и возможность подработки (чтобы устроиться на дополнительные 0,5 ставки на собственное предприятие, было необходимо подать письменное заявление в профком и партком и получить одобрение этих инстанций). Во-вторых, налоги достигали 40-45% от заработной платы, включая «добровольные» сборы на Красный Крест, ДОСААФ или иные цели. Финансист и экономист Андрей Мовчан считает, что к восьмидесятым годам граждане СССР были фактически разорены. Неуклонно снижалась производительность труда советских граждан, что также не способствовало процветанию экономики. С 1951 по 1960 год производительность росла в среднем на 7,3% в год, а в следующем десятилетии – на 5,6%. К 1975 году производительность труда выросла на 6%, но страна скатилась с третьей позиции в мире по этому показателю на шестую. На образование в СССР шло в среднем 7,5% всех госрасходов.

Бесплатность медуслуг была весьма условной. Бал правил «блат» — знакомства и связи, позволявшие получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей, хотя непосредственно деньгами мало кто брал – при всеобщем товарном дефиците деньги были практически не нужны. А вот сами дефицитные товары – другое дело!

В Советском Союзе наблюдалась серьезная диспропорция в доступе граждан к медицинским услугам. И дело даже не в том, что партийно-хозяйственный аппарат имел более качественное медобслуживание, чем «классы–гегемоны» — рабочие и крестьяне. Очень сильно разнился уровень в зависимости от места проживания. Даже если не брать во внимание столичные города, областные центры были обеспечены лучше, чем районные, те, в свою очередь, превосходили по медобслуживанию обыкновенные населенные пункты, а деревни и села могли обслуживаться лишь фельдшерско-акушерскими пунктами, по одному на 10-15 сел. И это при том, что по финансированию здравоохранение занимало промежуточное место между просвещением и наукой, на медицину с 1966 по 1970 годы шло 6,3% госрасходов ежегодно, говорят данные ЦСУ, — это пик финансирования. После 1971 года расходы на здравоохранение, как и на образование, неуклонно снижались. В среднем медицина обходилась госбюджету в 4,9% расходов. Андрей Мовчан уверен, что нынешняя медицина на порядок лучше, чем в 1990 году. В СССР новые технологии в здравоохранении с трудом пробивали себе дорогу. Так, курганскому хирургу Илизарову пришлось потратить немало сил для внедрения своей методики сращивания костей, а лазерная микрохирургия глаза по методу Федорова стала возможной только после краха Советского Союза.

Константин Барановский

Источник : https://russian7.ru/post/besplatnaya-medicina-v-sssr-skolko/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)!

Особо же хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен. Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета?

А все очень просто, поскольку величайший авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящие писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» ! Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем , что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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