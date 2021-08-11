«Не война, а бойня»- почему Ржев называют главным провалом Жукова за всю войну

Битва под Ржевом стала самой крупной неудачей в военной карьере маршала Жукова. В «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Константинович не замалчивает этой бесславной страницы своей биографии, однако и в подробности сражений под Ржевом не вдаётся. Дескать, была серия наступательных операций, результат которых был неудовлетворительным.

Вспоминать об этом периоде ему не хочется по понятным причинам: войска не только не выполнили поставленной задачи, но и понесли чудовищные потери, намного превышавшие потери противника. А в этой статье я расскажу, почему эти операции сопровождались такими огромными потерями.

Три неудачных операции Жукова

Ржевскую битву делят на четыре наступательных операции, каждая из которых ставила цель – ликвидировать крупную немецкую группировку на ржевско-вяземском выступе, в 150 км от Москвы. Бои развернулись на территории Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областей.

Попытки крупномасштабного наступления были сделаны в ходе:

· Ржевско-Вяземской операции (январь-апрель 1942);

· 1й Ржевско-Сычёвской операции (или Второго сражения за Ржев, июль-октябрь 1942);

· 2й Ржевско-Сычёвской операции(или операции «Марс», ноябрь-декабрь 1942).

· Ржевско-Вяземской операции (март 1943).

Жуков руководил первыми тремя наступлениями. Все они провалились и принесли огромные потери. Это с 1990-х годов даёт повод различным публицистам очернять Жукова, изображая его неумелым стратегом и кровавым мясником, который без колебаний отправляет на убой сотни тысяч солдат.

Доля правды в этих излишне эмоциональных обвинениях всё же есть, но не всё так однозначно. Ведь первые две наступательные операции были очень слабо обеспечены артиллерийской и авиационной поддержкой, и даже банальными материальными средствами.

После очередной атаки. Подбитый советский танк «Валентайн IV». Фото в свободном доступе.

Отчаянное зимнее наступление

Свидетельствует участник боёв под Ржевом писатель Вячеслав Кондратьев (один из тех, кто и в советские времена не боялся писать «окопную правду»):

«Наша артиллерия фактически молчала. У артиллеристов было всего по 3-4 снаряда на орудие, которые они берегли на случай танковой атаки врага... А мы наступали. По простреливаемым с трёх сторон полям. Поддерживающие нас танки быстро выбивались вражеской артиллерией. И пехота оставалась одна под огнём пулемётов. От этих безуспешных атак подразделения быстро таяли. Плохо было с продовольствием. Голод быстро истощал людей, и в измождённом состоянии они не могли рыть мёрзлую землю» .

Гибли не только простые бойцы. В феврале 1942-го наступавшая на Вязьму 33-я армия попала в окружение. Несмотря на нехватку боеприпасов и провианта, она дралась до конца апреля. Командарм – генерал Михаил Ефремов отказался от авиаэвакуации и погиб, пытаясь вывести своих измученных бойцов из окружения.

Второе наступление (Лето 1942 года)

Следующие две попытки захватить ржевско-вяземский выступ, предпринятые в 1942 году (Ржевско-Сычёвские наступательные операции) были ещё более кровопролитными. Ведь оборона немцев к лету была значительно усилена.

Советские войска по-прежнему кидали в бой без должного обеспечения. Ветеран боёв под Ржевом А. Шумилин писал:

«Мы несли огромные потери, но тут же получали пополнение. Каждую неделю рота значительно обновлялась. Прибывающие вообще не были обучены военному делу. Все навыки уцелевшим в первых атаках приходилось приобретать уже в ходе боёв. Это была война не по правилам и не по совести. Не война, а побоище. Противник имел всё, а мы ничего» .

Генерал Модель на Ржевско-Вяземском выступе. Фото в свободном доступе.

Свидетельствует ветеран Б. Горбачевский:

«Не считаясь с потерями, которые были огромными, командование кидало и кидало нас бойню – только так и можно назвать это. Нас, младших командиров и солдат, охватывало болезненное равнодушие: взяты или не взяты деревни, за которые столько положено голов…чувствовали только бессмысленность всего происходящего» .

Для операции «Марс» Жуков привлёк гигантские средства – четверть всей Красной армии, но всё равно не смог прорвать глубоко эшелонированную оборону врага…

Помимо явных ошибок Жукова и генералитета, были и другие причины неудач в Ржевских операциях. Во первых это плохое снабжение Красной Армии. Во-вторых отсутствие грамотных танковых ударов в местах прорыва, артиллерийской и авиационной поддержки. В-третьих, как верно заметил Шумилин, отсутствие боевого опыта у новых пополнений. Да и немецкую подготовку к обороне, на этом участке фронта, тоже нельзя списывать со счетов. В общем это была не одна ошибка, а целый комплекс.

В июне 2020 года, после открытия памятника участникам Ржевской битвы, В.В. Путин назвал такую цифру: «с октября 1941 по март 1943 года Красная Армия потеряла на Ржевско-вяземском выступе 1 154 698 человек (включая раненых и пропавших без вести)» . Потери вермахта за тот же период тоже огромны, но не настолько: более 390 тысяч человек (включая раненых).

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат(как,например, Кутузов), — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного вора(после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию.

Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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