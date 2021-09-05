Почему первооткрыватель Кук закончил в тюрьме, а русские альпинисты реабилитировали его 100 лет спустя

В книгах по истории часто пишут, что хоть Фредерик Кук и утверждал, что достиг Северного полюса в 1908 году, но это неправда. Честь первооткрывателя в своё время была присвоена Роберту Пири, а Кук сослан на каторгу.

Он был исследователем-одиночкой, простым врачом, выходцем из бедной семьи немецких эмигрантов. Никто не стал его слушать. Исследователя осудили и постарались забыть, практически вычеркнув его имя из истории. Лишь спустя столетие русским альпинистам удалось доказать, что Кук не врал.

Как простой врач стал полярным исследователем

Фредерик Кук (Frederick Albert Cook) появился на свет 10 июня 1865 года. Это произошло на одной маленькой ферме около Калликуна, что на берегах реки Делавэр. В середине 19 века его отец прибыл сюда из Ганновера. Настоящей фамилией его была Кох. Мальчик был очень умным и способным. Он мечтал получить образование. Для того, чтобы оплатить учёбу на медицинском факультете Колумбийского университета, Фредерик подрабатывал разноской молока.

Фредерик Альберт Кук, около 1909 года.

Когда Кук прочёл книгу Элайша Кейна об Арктике, он стал буквально бредить Севером. Однажды в газете врач наткнулся на объявление Роберта Пири. Тот набирал добровольцев для экспедиции в Гренландию.

Пири и другие участники сначала отзывались о Куке, как об идеальном исследователе. После того, как тот хотел написать статью о своих этнографических исследованиях, всё изменилось. Пири запретил Фредерику это делать. То ли ревность, то ли ещё что.

Американский полярный исследоваетль Роберт Пири.

После этого Кук вышел из состава экспедиции и пути исследователей разошлись навсегда. Врач решил заниматься любимым делом в одиночку. Он предпринял две кратковременные экспедиции к берегам Гренландии. Участие в которых даже успел принять некий норвежский штурман Амундсен. Тот самый Амундсен, который в будущем станет прославленным полярным путешественником. Случилось же это лишь благодаря Фредерику Куку. Руаль Амундсен и другие члены экспедиции обязаны ему своими жизнями.

Раритетная фотография Руаля Амундсена - первого человека достигшего Южного полюса.

Бич всех моряков

Доктор Кук с самого начала знал, что злейшим врагом моряка является цинга. Цинга - это серьёзное заболевание, которое возникает из-за нехватки витамина С в организме. Уже через месяц острой нехватки этого важного витамина в рационе с человеком начинают происходить неприятные изменения. Он становится вялым, появляется тяжёлая одышка, кровоточат дёсны, ужасно болят мышцы. Следом начинают выпадать зубы, человека лихорадит, на коже легко возникают синяки. Если ничего не предпринимать, то вскоре наступает смерть.

В прошлом до половины моряков погибало до конца путешествия от этой страшной болезни. Сегодня она людям практически не грозит. Ведь рацион современного человека, даже бедняка, довольно разнообразен. Тогда же это было неизбежное зло. Кук первым придумал как это зло побороть. До него больше ста лет считалось, что цитрусовые — это панацея от цинги. На Королевском флоте морякам для предотвращения грозного заболевания давали лимонный сок.

Гравюра с изображением завода по производству сока лайма.

У этого метода был один существенный недостаток: цитрусовые на борту судна быстро сгнивали. Проблему хотели решить соком лайма, но он со временем утрачивал свои полезные свойства. Для полярных экспедиций цинга была особой проблемой. Ведь в таких суровых условиях было невозможно использовать свежие продукты. Фредерик Кук нашёл решение этой проблемы. Только оно не понравилось остальным.

Непопулярный метод

Амундсен и Кук были единственными в экспедиции, кто смог сохранить и силы, и волю к жизни. Решение было простым: они охотились на пингвинов и тюленей, употребляя в пищу их свежее мясо. К сожалению, начальник экспедиции оказался человеком то ли брезгливым, то ли просто консервативным. Он не только отказывался сам от непривычной пищи, но и запретил её есть всем остальным членам команды. В результате все слегли от цинги.

Во время предыдущих поездок Кук замечал, что несмотря на отсутствие свежих овощей и фруктов инуиты от цинги не страдают. Фредерик предположил, что в их рационе есть нечто, что защищает от грозного заболевания. Изучив вопрос, доктор Кук пришёл к выводу, что это свежее мясо пингвинов, тюленей и рыба.

Начальник экспедиции и капитан даже написали завещания, мысленно попрощавшись с жизнью. Место руководителя занял Руаль Амундсен. Вместе с Куком они буквально под дулом ружья заставили всех есть свежее мясо. Все члены команды встали на ноги меньше чем за неделю. Постепенно все они выздоровели, а главное — выжили.

Покоритель вершин

Перенесённые испытания ничуть не убавили у Кука интереса к полярным странам. В сентябре 1906 года он впервые в истории совершил восхождение на самую высокую вершину Северной Америки – Мак-Кинли (6194 м) на Аляске. Это достижение тоже никто не признал. Ведущие альпинисты мира тогда заявили, что это просто невозможно было сделать. Человеку подобное не под силу.

Фото покорения Денали, позже переименованной в Мак-Кинли. Сделано Ф.А. Куком.

Почти век спустя доброе имя Куку вернули альпинисты из России, Олег Банарь и Виктор Афанасьев. Они в точности повторили маршрут врача, применяя лишь оборудование, которые было в распоряжении первопроходца. Все свои действия они снимали на видео. Фредерик Кук был реабилитирован. Русские альпинисты доказали, что Кук не просто смог покорить эту вершину, а и то, что он и его спутник были абсолютно бесстрашными людьми.

Маршрут Кука, повторённый российскими альпинистами.

Фредерик Кук против Роберта Пири

После своих нескольких арктических и антарктических экспедиций в составе экипажа корабля, Кук решил действовать в одиночку. Он попытался достичь Северного полюса в 1907 году в сопровождении двух гидов-инуитов по имени Ахпеллах и Этукишук. Группа отправилась из Гренландии в феврале 1908 года. Они отсутствовали больше года. После возвращения Фредерик Кук заявил, что во время этого путешествия он достиг Северного полюса.

Почти в то же самое время в путешествие отправился и Роберт Пири. Пусть разница во времени между путешествиями Пири и Кука невелика, но истина в этом вопросе всего дороже. Изначально оба были весьма в неравных условиях. Роберт Пири обладал практически неограниченными ресурсами. У него было всё и даже больше. Кук же организовал поездку на голом энтузиазме. Для этого доктору пришлось продумать её до мелочей. План включал себя лишь самое необходимое для выживания. Его реализация требовала полной мобилизации всех человеческих ресурсов.

Новости о достижении Северного полюса достигли научного мира с разницей в несколько дней. Бывший начальник Кука и главный конкурент, Роберт Пири, стал горячо оспаривать утверждение доктора. Он потребовал доказательств. Кук и правда вёл подробные записи. Только вынужден был их оставить американскому охотнику Гарри Уитни. Когда тот попытался их доставить на комиссию по изучению этого вопроса, Пири не пустил их на корабль. Записи остались в Гренландии, Кук ничем не смог подтвердить свою правоту и был полностью дискредитирован.

Роберт Пири с командой на Северном полюсе.

Доктор перестал отстаивать свою правоту и надолго уехал из Америки. Он даже не явился заседание конгресса, где слушалось его «дело». После этого все решили, что этим исследователь только подтвердил подозрения. Кука обвинили в клевете, приплетя ложное обвинение в спекуляциях акциями его нефтяной компании. Первооткрывателя приговорили к 14 годам каторги. Самое смешное, что новые владельцы впоследствии получили от якобы «дутой» компании миллионы долларов! По ложным обвинениям исследователь провёл много лет в тюрьме. Лишь перед смертью его оправдали.

Фотография, по утверждению Кука, была сделана недалеко от Северного полюса.

Спасение «Бельгики»

В своей новой книге «Безумие на краю земли» Джулиан Санктон подробно описал как Кук спас жизнь товарища по команде. Он тогда служил хирургом на «Бельгике», корабле, который в итоге оказался заточённым во льдах Антарктики более чем на год. Следуя рекомендациям доктора Кука экипажу удалось выстоять. Не все были в восторге от методов, конечно. Члены экипажа просто ненавидели стейки из пингвинов и тюленей, которые нужно было есть сырыми. Приготовление разрушало витамин С.

«Бельгика» бросила якорь у горы Уильям.

Благодаря «диете Кука» поздняя экспедиция Амундсена к Южному полюсу и обратно была успешной. Тогда как команда во главе с исследователем Робертом Скоттом погибла при реализации этого плана. Амундсен называл Кука гением. Он очень сожалел, что товарищ, который спас ему жизнь так и не получил достойных его лавров победителя. Многие исследователи после тщательного анализа записей доктора, пришли к однозначному выводу: тогда доктор был если не на самом полюсе, то в непосредственной близости от него. Как и Роберт Пири. Только Кук всё же был первым.

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