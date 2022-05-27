Глава семьи в юбке, или Как снова стать женщиной

В современном мире всё перевернулось с ног на голову. Женщина строит карьеру, прекрасно водит машину и берёт на себя ответственность на всех жизненных фронтах, а мужчина (не всегда, но так пугающе часто!) выбирает вторые роли: что-то там подзаработал, прибил полочку и лёг на диван в ожидании вкусного ужина.

Почему мы поменялись ролями?

Ответ прост, как всё гениальное – нас заставила жизнь. Борьба за равноправие с мужчинами принесла женщине не только вожделенные права, но и кучу новых обязанностей. И получилась вот такая интересная картина: теперь женщины должны выполнять не только свои прямые обязанности по воспитанию детей и заботе о доме, но и зарабатывать деньги на содержание себя, семьи, машины, ну и всего остального по списку. Надо отдать прекрасным дамам должное – большинство из них прекрасно справляются с этими задачами! Да и как иначе? Если они позволят себе сесть и сложить лапки, то через некоторое время в их доме будут царить голод и холод! Вот такая она, жестокая реальность современного мира…

Правда ли, что в мужчинах постепенно умирает дух добытчика?

Дух этот, может быть, и не собирается умирать по доброй воле. Но мы, железные леди, каждый день самостоятельно подавляем мужское начало, причём, сами того не замечая.

Не хватает денег, чтобы дожить последнюю неделю до зарплаты? Не беда, дорогой! Я просто найду подработку! Уже давно пора делать ремонт, но нет средств и времени? Не волнуйся, милый! Я завтра же возьму кредит и обзвоню все ремонтные бригады города. И машину сама помою. И детей из школы заберу. А ты лежи, лежи, не вставай…

Грустный пример из жизни

Моя бывшая коллега по работе, активная и волевая Рита, всегда была образцовой женой и мамой. Дома – чистота и запах пирогов, дети - отличники, муж – абсолютно счастливый человек. В общем, семейная идиллия, да и только! И всё было прекрасно до тех самых пор, пока Ритулин муж не потерял престижную работу. После какого-то производственного конфликта он почувствовал себя ужасно оскорблённым и написал заявление на увольнение. А потом был крайне удивлён, когда это заявление без лишних вопросов подписали.

Рита утешала горячо любимого супруга, как могла! Первые два месяца он зализывал душевные раны и рассылал по десять резюме в день. А в ответ – тишина. Самолюбие бедолаги было задето не на шутку, он же всю жизнь проработал на руководящих должностях, да его с руками-ногами должны оторвать работодатели, причём на солидный оклад! Ещё через пару месяцев Ритиной зарплаты стало не хватать на все семейные траты. Как ни крути, а трудновато оплачивать кредиты, заправлять машину и кормить четверых человек, не считая кота. Аккуратные (не дай Бог обидится!) попытки Риты намекнуть супругу на менее престижную работу заканчивались грандиозными скандалами. Муж заявил, что лучше будет голодать, чем пойдёт работать таксистом или грузчиком. Но голодать никому не пришлось. Рита взяла вечернюю подработку в другой фирме, а на выходных ходила мыть пол в соседний банк (втайне мечтая о том, чтобы не столкнуться ненароком с соседями по дому). Так они и живут по сей день. Муж – в поисках нереально крутой работы, а Ритуля – со шваброй в руках. Она же сильная, она справится…

Важный вопрос

Если вы тоже попали в западню такой семейной несправедливости, то для начала постарайтесь честно ответить себе на один очень важный вопрос:

Готова ли я на самом деле (не для вида!) почувствовать себя слабой, нуждающейся в заботе женщиной и отдать бразды правления в мужские руки?

Подумайте хорошенько, не бойтесь сказать самой себе правду. Если в глубине души вы получаете удовольствие от лидерства, всегда невольно стремитесь к единоличному принятию решений и не любите полагаться на мужчину в трудные моменты, то ситуация не изменится, что бы вы при этом ни делали.

Просто Вам так комфортнее. Может быть, вы и мечтаете о роли беззащитной принцессы, но оказавшись в этом амплуа на самом деле, быстро почувствуете скуку. А если и вашего мужчину устраивает сильная женщина рядом, то зачем что-то менять?

Если перемены всё же необходимы

Если вы действительно устали от роли железной леди и хотите вернуть в свою семью традиционное распределение ролей, то начинать перемены нужно с себя.

Правило первое. Постарайтесь отключить функцию доблестного корейского коммуниста, готового без вопросов выполнить любое задание партии. Сломалась машина? Не спешите искать эвакуатор и обзванивать автосервисы. Вместо этого изобразите крайнюю степень растерянности и попросите помощи у своего мужчины. Дайте ему возможность почувствовать себя вашим спасителем! Возможно, с первого раза этот номер не пройдёт, но проявите настойчивость. В тех ситуациях, где действительно нужны мужские руки и мужские мозги, смело просите о помощи. А после успешного решения проблемы обязательно хвалите и благодарите своего героя!

Правило второе. Ведите себя как истинная женщина! Возьмите за правило регулярно баловать себя приятными мелочами. Дарите себе хорошие духи, вкусные пироженки и симпатичные серёжки. Ухаживайте за собой и постарайтесь искренне полюбить платья. Вы – прекрасная леди, а не просто замученный представитель женского пола. Эти нехитрые приёмы действуют на мужчину самым волшебным образом – ему вдруг начинает хотеться дарить своей красавице цветы, подавать руку при выходе из машины и перехватывать в магазине тяжёлые пакеты ещё до того, как вы успеете к ним прикоснуться.

Правило третье. Не пытайтесь вести двойную игру. Если вы просто «сделаете вид», что стали нуждаться в помощи и защите, то мужчина это обязательно поймёт. Нельзя жаловаться мужу, что вам не хватает денег на зимние сапоги, потом ждать от него каких-действий, а затем, не дождавшись их, вытащить из заначки и спокойно купить обновку. Если мужчина не наивный простачок, то он быстро поймёт, что Ваша слабость – это просто спектакль. И что на самом деле вы можете решить все проблемы самостоятельно, если он вдруг не захочет в этом участвовать.

И напоследок

Если мужчина действительно никак не отреагировал на ваши замерзающие без сапог ноги, то у меня для вас плохие новости… Вряд ли что-то изменится в ваших отношениях. И нужно просто решить для себя: оставаться всю жизнь в роли «тягача» или попытать счастья в других отношениях…

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484797102424852531

А вы знали об этом?

Слово баня, с древнегреческого языка означает "изгнание боли и грусти". Вообще первые упоминания о русской бане упоминаются в "Повести временных лет" в 10 веке. Хотя часть историков думают, что баня на Руси появилась гораздо раньше, где-то в 5 веке.Славянский народ использовал баню не только для помывки.Там проводились различные лечебные процедуры, они наполняли человека отличным настроением. Первоначально бани были в небольшой и весьма низкой деревянной постройке. Это помещение быстро нагревалось и хорошо держало тепло внутри. Часть стены бани или погружались под землю, или засыпались грунтом. Это делалось для того, чтобы удерживать тепло внутри бани достаточно долгое время без дополнительной подтопки. Первоначально при постройке бань использовали самый дешёвый и доступный материал - древесину.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43909916612)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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