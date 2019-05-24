Точка Немо — самое удаленное от суши место в мировом океане

В южной части Тихого океана находится самая удаленная от суши точка Мирового океана , которая известна как Точка Немо (Point Nemo) или «Полюс недоступности». Точка Немо была открыта в 1992 году хорватско-канадским инженером по имени Hrvoje Lukatela с помощью гипер-пространственной компьютерной программы и она находится в координатах 48°52′ ю. ш. 123°23′ з. д.. Точкой Немо это место стали называть в честь известного персонажа писателя Жюля Верна капитана Немо . Название также означает «никто» на латыни и очень подходит для такого удаленного и почти недоступного места на планете. Это место в океане удаленно от ближайшей земли на 2688 км (или 1450 морских миль). Это атолл Дюсси, самый северный из островов Питкэрн. Он необитаем и представляет собой полоску суши в виде буквы «С» с диаметром едва дотягивающим до двух километров.

Точка Немо, кроме своей удаленности от населения, также мало заселена морскими обитателями. Она расположена в центре так называемого Южного Тихого океана, который представляет собой большой вращающийся океанский поток. Это вращение блокирует поступление питательных веществ, стекающих с прибрежной полосы континентов. Именно поэтому Точка Немо считается наименее биологически-активным регионом Мирового океана.

Кроме того , в этой части океана довольно большие глубины и температура воды около +7оС. Все это делает Точку Немо и область вокруг неё относительно безжизненной и лучшим местом для свалки спутников и космических отходов.

Вокруг Земли сейчас вращается более 15,5 тысяч искусственных спутников. Здесь и военные аппараты, и метеостанции, и спутники связи и телекоммуникаций. Весь этот металлолом рано или поздно падает на Землю. Но не просто так, а в определенное место нашей планеты, а именно в Точку Немо. Это самое настоящее кладбище космических кораблей. Затопленные аппараты и их части разбросаны на многие километры в этой части акватории океана. С 1971 по 2016 годы в Точке Немо захоронено 263 аппарата. Здесь регулярно затапливаются беспилотные грузовые транспортные средства с МКС (Международная Космическая Станция).

Американский писатель фантаст Говард Филлипс Лавкрафт в своих книгах про легендарное мифическое существо Ктулху описывает, что оно жило примерно в районе Точки Немо. Причем это было за 66 лет до её открытия. Правда это или нет, но в 1997 году океанографы записали загадочный шум в 2000 км к востоку от Точки Немо. Хотя принято считать» , что это звук от столкновений и разрушения айсбергов. Когда крупные айсберги трескаются и разрушаются, они могут генерировать мощные звуки сверхнизкой частоты. Любопытно также , что 5 сентября 2008 года космический грузовой корабль под названием «Жюль Верн не пристыковался с МКС и было принято символичное решение затопить «Жюля Верна» в Точке Немо .