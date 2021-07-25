Спорные запреты и суеверия

Считается, что определенные вещи нельзя делать, потому что это дурная примета или нарушает религиозные табу. Однако далеко не всегда такие поверья оправданны. Давайте рассмотрим некоторые популярные «запреты» и разберемся, почему некоторые из них ошибочны.

Нельзя хранить засушенные цветы

Люди по разным причинам держат в доме сухоцветы. Иногда о засохших цветах просто забывают. Иногда оставляют в память о том человеке, который их подарил, если лепестки не осыпались. Иногда букет слишком красивый, и просто рука не поднимается его выбросить. Некоторые специально ставят вазы с засушенными растениями, чтобы «оживить» интерьер.



Мнения на этот счет есть разные. К примеру, по Фэн-шуй растения без корней в доме – символ смерти. И постоянно можно держать в жилом помещении только живые цветы в горшках.



Противники сухоцветов в интерьере считают, что те могут навлечь на обитателей дома различные несчастья, болезни, проблемы в финансах и в отношениях. Между тем наши предки активно развешивали и расставляли по всему дому сушеные растения – например, чертополох, зверобой, чабрец и полынь. По поверью, повешенные над входом, они служили защитой для жилья, отгоняя нечистую силу, воров и зло, которое исходит от недобрых людей.

Букет невесты, по древнеславянским приметам, оберегал будущий брак. Его долго хранили в доме. Сухие розы считались символом мира и согласия, а также привлекали финансовое благополучие. Чтобы привлечь благосостояние, хозяева развешивали пучки роз по всему дому.Современные специалисты по биоэнергетике говорят, что сухоцветы в доме держать можно, но только соблюдая определенные правила.Так, не стоит хранить цветы, окрашенные искусственными красителями, только те, что имеют натуральную «раскраску». Сушить их лучше на балконе, в книге или коробке с песком. Можно ставить сухие цветы вместе с живыми, последние непременно «поделятся» с первыми положительной природной энергетикой.Не следует размещать сухоцветы там, где постоянно находятся люди – в гостиной, спальне, детской. Лучше всего поставить их в ванной или на кухне. Вода будет «смывать» негативную энергетику.



А для чего вообще держать такие цветы в доме?



Парапсихологи утверждают, что, так как сухие растения не вянут и не растут, это поможет обитателям жилища обрести стабильность во всех жизненных сферах.



Если вы беспокоитесь о верности партнера, то лучше разместить букет в северной части дома. Однако, если партнер вам уже изменяет, хранить сухоцветы вообще не стоит – они только усугубят ситуацию.



Нельзя хранить сухие букеты на протяжении долгого времени. Примерно раз в год нужно заменять их на новые. Если вы заметили, что лепестки поменяли цвет, значит, они отдали всю энергетику и могут начать забирать ее у людей. В таком случае икебану лучше сжечь.

Нельзя хранить дома урны с прахом покойных

Парапсихологи и экстрасенсы утверждают, что не стоит хранить дома кладбищенскую атрибутику. Например, землю с могилы люди обычно забирают домой, если у них нет возможности часто посещать место захоронения близкого человека. Скажем, здоровье не позволяет далеко ходить и ездить, или живут в другом городе, другой стране. Горсть земли с могилы якобы будет напоминать им об умершем.



На самом деле держать такой «сувенир» в доме или квартире ни в коем случае нельзя. Он будет притягивать энергию смерти. Точно так же, как погребальные венки или фотографии с памятников, которые кое-кто тоже зачем-то хранит у себя. В этом случае обитатели жилища могут начать плохо себя чувствовать.



А вот с кремированным прахом далеко не все так однозначно. Как правило, урну с ним держат в доме временно, пока прах не захоронят. И обычно в этом случае ничего страшного не происходит. Не рекомендуется так поступать только излишне суеверным и впечатлительным людям. Наличие урны будет давить на психику и нарушать ваше самочувствие и сон.



Но, конечно, если не хоронить прах и держать его годами, то могут приключаться какие-то неприятности.

Женщинам нельзя ходить в церковь в критические дни

На самом деле можно, говорят священники. Прямого запрета на присутствие женщин в храме во время «этих дней» нет. Другое дело, что женщина в таком состоянии считается «нечистой», и ей нельзя прикасаться к предметам церковного культа – крестам, свечам и прочим атрибутам, а также нельзя причащаться. Понятно, что в большинстве случаев тогда ходить в храм не имеет смысла. Но если очень уж надо - например, вам необходимо присутствовать на крестинах, венчании или отпевании, но непосредственно в самом ритуале вы не участвуете, то просто постоять в храме, не прикасаясь к «запретным» предметам, не возбраняется.

Нельзя молиться за некрещеных

Многие переживают по поводу того, что если человек не крещен, то нельзя, к примеру, молиться за его здоровье или поминать по православному обряду. Однако священники говорят иное. Да, записочки за такого человека подавать нельзя, но свечки ставить можно, и молитвы читать тоже, если вы сами крещены. Только делать это лучше дома, а не в церкви.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2265088544079087773/spornye-za...

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