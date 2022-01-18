Изюмский шлях: где проходила самая страшная дорога Руси

Изюмский шлях был шириной от 40 до 60 метров, а глубиной «до колена человеку». По преданиям, этот и другие шляхи были выбиты монгольскими войсками еще в XIII веке, когда орды Бату-хана шли завоевывать Европу.

Изюмский шлях – территория страха

Может показаться, что шлях получил свое название от города Изюм, мимо которого он проходит на юге, но на самом деле шлях появился гораздо раньше: первые упоминания о нем появляются в летописях в 1571 году.

«Дорога горя» брала начало в верховьях речки Ораш на левом берегу Днепра и шла на север через Изюмский брод между реками Северский Донец и Оскол, чтобы недалеко от одноименного города влиться в Муравский шлях.

Если Муравский шлях использовали только Крымские татары, а Кальмиусский – ногайцы, то по Изюмскому шляху ходили и те, и другие,ми набеги их начались задолго до падения Золотой Орды.

Никоновская летопись свидетельствовала, что осенью 1482 года на Русь по татарским шляхам пришел Менгли-Гирей – он «град Киев взя и огнем сожже,… а оного полону бесчисленно взя, и землю Киевскую учиниша пусту...»

Псковская летопись дополняет картину упадка: «по всем волостям мужи и жены, и дети множество пленивше, сведоша в Орду, и от Киева защед плени рускых порубежных городов 11 и много зла створиши, отъидеше».

В 1492 году крымские ордынцы наголову разбили армию воевод Колтовского и Сидорова. В 1501 году хан Шейх-Ахмет взял Рыльск и Ногород-Северский, разорил Брянск и Стародуб.

После распада Золотой орды начался длительный период войн между Крымским ханством и государством Российским, а татары начали ходить по Изюмскому шляху многотысячными ордами. Степная окраина Руси превратилась в территорию страха.

Например, в «Разрядной книге 1475–1605 годов» встречается послание от князя Ивана Шуйского, который прислал в Москву голову Григория Коробьина с известием о том, что от Северского Донца идет огромное татарское войско: «а по сакме сметил тысяч с тридцать». (Сакмá – слово тюркского происхождения, неизвестное современному читателю, означало в старину след, оставленный на земле зверем или конницей. В русской летописной терминологии сакмы - пути передвижения татарских войск.)

Дикое поле

Французский картограф Гийом де Боплан, который служил в Литве, вспоминал, что кочевники ходили в набеги налегке, каждый на своей лошади, нередко захватывали с собой еще и запасную – для награбленного. Лошади были покрыты шкурами или грубыми попонами, татары были вооружены луками и саблями, и брали с собой минимум вещей: огниво для костра, а главное, веревки для связывания рабов – такая добыча называлась ясырем (от турецкого esir — узник войны, пленный).

Часть рабов отдавали хану, часть османам, остальных – продавали на рынках Крыма: это и была основа экономики ханства. По приблизительным подсчетам через невольничьи рынки полуострова прошло не менее 3 000 000 рабов.

Если баран стоил всего 20 акче (от турецкого akçe — «беловатый» — мелкая серебряная монета, обращавшаяся на территории Османской империи и сопредельных государств в XIV-XIX вв.), то цена женщины достигала 600 акче, а крепкого мужчины – 900 акче.

Французский наёмник Жак Маржерет, который с 1600 года был на службе у Российского государства, указывал, что всего в пятистах верстах от столицы страна была практически необитаема, за исключением нескольких городков. Он замечал, что земля здесь была плодородна, но обрабатывать её было некому. Местные жители старались засевать свои наделы в непосредственной близости от городов.

А географ Юрий Георгиевич Чендев в статье «Татарские шляхи в географическом ландшафте» указывает, что даже после того, как в конце XVIII века татарские набеги прекратились, никто не отваживался обрабатывать землю вблизи этих дорог еще добрых полвека.

Защищались, как могли

Чтобы защититься от татар, русские с 1571 года выжигали степи, чтобы лишить татарских лошадей корма и остановить вторжения. Этим, например, в 1647 году занимался воевода Валуйский. Осенью с сентября по октябрь, пока не начались затяжные дожди, группы всадников под предводительством «боярских детей» выжигали степи с востока и с юга от Валуек.

Поджоги степи продолжались плоть до первой трети XVIII столетия. В конце XVII века для защиты от татар была возведена Изюмская черта – оборонительная линия, которая проходила по территории современных Белгородской и Харьковской областей.

Изюмская черта представляла собой комплекс оборонительных сооружений в виде крепостей, земляных валов, которые строились из земли и бревен, и засечных черт – сооружений из рвов и поваленных перед ними деревьев. Кроме Изюмской черты были возведены Перекопский и Палатовский валы.

Изюмская черта проходила от городка Коломака, через Высокополье, Новый Перекоп, Змиев, Лиман, Изюм до Острополья и Валуйков и завершалась на речке Тихая Сосна.

Набеги татар прекратились, а Изюмский шлях перестал быть «дорогой горя» только в конце XVIII века, когда Екатерина Великая присоединила Крым к Российской империи. Население Крыма к этому времени составляло 3 000 000 человек.

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