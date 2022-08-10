Ритуальные «игрушки»: зачем на Руси делали кукол без лиц

На Руси издревле существовал обычай изготовления ритуальных кукол-оберегов. И даже после прихода и укоренения христианства, Берегини еще долго жили в крестьянских домах.

Кукла Крупеничка

Эта кукла – символ достатка и благополучия семьи. Выделяется он из прочих своей предисторией:

«Была у князя дочь по имени Крупеничка – умная, красивая, работящая. Но напали татары и угнали девушку в плен. Не согласилась красавица стать женой хана, разгневался он и отправил Крупеничку на непосильную работу. Увидела измученную девушку богомолка и сжалилась – превратила девицу в гречишное зернышко, принесла к родному дому и спрятала от хана в землю. Вырос из зернышка — Крупенички гречишный кустик. Так появилась на Руси гречиха».

Изготавливали куклу Крупеничку из мешочка с отборной крупой. Наряжали ее и бережно хранили до будущего урожая в красном углу избы, рядом с иконами. При посеве первые горсти зерна брали из куклы. Это по поверьям гарантировало богатый год. После уборки нового урожая, мешочек опять наполняли отборным зерном. В голодное время крупу из куколки использовали в пищу. Позже появились у Крупенички сестры – Зернушка и Горошинка. Они наполнялись пшеном, пшеницей и горохом.

Младенчик – Пеленашка

Пеленашка – оберег для новорожденного. Женщина на последнем месяце беременности с добрыми мыслями о будущем ребенке делала куклу. Готовую игрушку она клала в колыбельку, чтобы кукла согрела и обжила ее. Изготавливали Пеленашку из куска ношеной домотканой одежды. Ткань несла в себе тепло взрослого родного человека и обеспечивала родовую защиту.

Пеленашка была не большая, чтобы поместиться в ручке ребенка. Мастерили ее без иголки и ножниц, чтобы не уколоть и не поранить куклу. Считалось, что в ней сохраняется материнская любовь и забота, надежно защищающая младенца.

По поверьям новорожденного до крещения нужно было защищать от злых духов. Кукла должна была принять на себя все беды, угрожавшие не защищенному крестом младенцу. Пеленашку клали в колыбель рядом с ребенком и приговаривали: «Сонница – бессонница, не играй с моим дитяткой, играй с этой куколкой».

Когда приходили друзья и родственники посмотреть новорожденного, Пеленашку вставляли в складочки платка ребенка. Гости, чтобы не сглазить ребенка, говорили, обращаясь к куколке: «Ой, до чего кукленок-то хорош!». После крещения Пеленашку убирали из колыбели и хранили в доме вместе с крестильной рубахой ребенка.

Куклы – Кувадки

В Орловской и Костромской губерниях существовал древний обряд «Кувады». С помощью его наши предки стремились оградить беззащитную роженицу и младенца от злобных сил. Чтобы не привадить нечистую силу в избу, женщина рожала в бане. Муж, отец ребенка, присутствовал при родах и даже участвовал в них. В предбанник ставили лукошко с куриными яйцами, мужчина садился на них, делая вид, что высиживает. Подражая роженице, мужчина кричал что было сил, заманивая злых духов в предбанник, где развешивались куклы Кувадки. Эти куклы должны были обмануть злых духов и не пустить их к роженице и младенцу. А чтобы окончательно обвести вокруг пальца духов, младенца прятали, а в предбанник выносили спеленатую куклу. Считалось, что все зло, караулившее младенца, вселялось в подмену. Затем Кувадку сжигали.

Толстушка – Костромушка

Эта куколка родом из Костромы. Толстушку называли «женской сутью». Ее задачей было вернуть плодородие женщине и уберечь от одиночества. В семье, где очень хотели иметь ребенка, обязательно жила Костромушка. Если молодая в течение года после свадьбы не беременела, одна из родственниц делала такую куклу. Она должна была быть нарядно одета и демонстрировать сытое, богатое житье. Ножки у Костромушки были очень тонкими, обязательно в обуви, а тело толстенькое, щеки круглые. Набитый очесами льна, оберег ставили в спальню на видное место. Как только появлялся ребенок, кукле говорили: «Детки появились – пошла играть!». Толстушку относили на женскую половину дома и прятали.

Кубышка – Травница

Этот древний целительный оберег набивали душистыми лечебными травами: мятой, душицей, чабрецом, тысячелистником, хмелем. Через каждые два года наполнитель меняли. Кубышка очищала воздух в доме, защищала его от злых духов и болезней. Кубышку подвешивали в доме над колыбелью ребенка, давали играть детям. Если кто-нибудь в семье заболевал, куклу ставили у постели больного, разминали ее, встряхивали и травяной дух изгонял болезни. А еще Травница была оберегом на женскую красоту и здоровье.

Десятиручка

Эту куколку дарили девушкам, которые готовили себе приданное или молодой хозяйке, чтобы все дела ладились. Десятиручка – лучшая помощница в домашних делах. Десять рук этой куклы позволяли все успеть! Делали ее из травы, соломы, льна и наряжали. Для украшения использовали нитки красного цвета. Чаще всего мастерили помощниц на Покров, когда кончались полевые работы и девушки садились за рукоделие. Многорукую куклу помещали на видное место в доме, там, где женщина работает.

Неразлучники или парочка

Неразлучники – свадебный подарок, символ крепкой семьи. Парочку считали мощной силой против зла и подвешивали впереди повозки молодоженов. Оберег состоял из двух кукол соединенных между собой. У женской и мужской фигуры была общая рука, символизирующая брачный союз.

Куколка делалась из одного неделимого куска ткани, а рука из палочки. Неразлучник был символом совместной жизни молодых – после свадьбы они все делят поровну, все заботы и радости становятся общими. С появлением детей парочка раздвигалась в стороны и на общее плечо «усаживались детки», привязывалась отдельная петелька или кисточка. Такие талисманы считались символом благополучия семьи и всю жизнь бережно хранились супругами в красном углу.

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А вы знали об этом?

Марокканский султан Мулай Исмаил имел 1171 ребенка от 504 женщин. Некоторые ученые считали, что столько детей иметь невозможно. А ученые из Венского университета решили подсчитать, сколько половых актов надо было совершить султану, чтобы зачать такое рекордное количество потомков. Они хотели доказать, что такое вполне возможно. По их расчетам, султану потребовалось бы заниматься сексом как минимум один раз в день, и для этого ему нужны были бы даже не 504, а от 65 до 100 женщин.

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