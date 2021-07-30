10 самых поразительных интимных рекордов

Секс безраздельно владеет нашими мыслями. Он приносит удовольствие, улучшает настроение и необходим для продолжения человеческого рода. Но говорить на тему секса не принято практически во всём мире, может, это правильно, а может, и нет. До чего дошло: в Соединённых Штатах по телевизору запрещено показывать голое тело, а в ряде стран Европы это в порядке вещей. Секс воспринимается как нечто очень личное, и людям не нравится его демонстрация.

Но есть люди, для которых в сексе нет запретных тем. Вам интересно знать, сколько времени длился самый долгий половой акт? Или какой самый большой в мире пенис и влагалище? Хотите верьте, хотите нет, такие рекорды существуют, у них есть реальные обладатели! Не переживайте, вам не придётся смотреть неприличные картинки. Мы просто хотим рассказать о действительно удивительных фактах, касающихся секса и интимной стороны человеческого тела. С этими словами давайте познакомимся с 10 самыми поразительными интимными рекордами!

10. САМОЕ БОЛЬШОЕ ВЛАГАЛИЩЕ (48 СМ)



Его обладательница - жительница Шотландии Анна Свон (1846-1888 гг.). Окружность её влагалища составляла 48 см. Надо учесть, что Свон страдала гигантизмом и была огромного роста. При рождении она весила 12 кг (ещё один шотландский рекорд).

9. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕНИС (34 СМ)

Похоже, интимный рекорд превзойдут не скоро.



Говорят, что если у мужчины большая обувь, то у него... ну... вы поняли. Если этому верить, то у Джоуны Фэлкона (Jonah Falcon), американского писателя и актёра, ботинки должны быть просто гигантские! В возбуждённом состоянии его пенис достигал 34 сантиметра в длину. А в расслабленном виде был почти 24 сантиметра (в два раза превышая длину эрегированного пениса среднестатистического мужчины).

В плане сексуальной ориентации Фэлкон считал себя бисексуалом. В 1999 году он пользовался большим вниманием у средств массовой информации: о нём вышел фильм на канале HBO. В это же время о нём написал журнал Rolling Stone. Возможно, вас заинтересует статья 10 ошибочных методов определения размеров мужского члена.

8. САМЫЙ МАССОВЫЙ ГРУППОВОЙ СЕКС (919 МУЖЧИН ЗА 24 ЧАСА)



Если спросить у прохожих на улице, что для них означает «самый массовый групповой секс», большинство назовет число 5. И что бы вы думали? Это и рядом не стоит с фактическим рекордом. Американская порноактриса Лиза Спаркс в 2004 году совершила половой акт с 919 мужчинами всего за один день! Как она вообще это смогла, уму непостижимо. Только не подумайте, что это просто игра на публику. За мировой рекорд по самому массовому групповому сексу претенденты бьются уже не один год (состязания прошли в 2002 и 2003 годах)!

7. САМАЯ ВОЗРАСТНАЯ ПРОСТИТУТКА (82 ГОДА)



Считается, что проституция - самая старая профессия в истории человечества. С учётом данного факта так оно и есть. Проституцией начинают заниматься в ранней молодости и прекращают, как только исчезает привлекательность. Но не все знают, когда пора остановиться. Познакомьтесь с Чиу, тайбэйской проституткой, которой 82 года!

В своём далеко не молодом возрасте и длительной карьерой на этом поприще она полностью оправдывает прозвище «Бабуля». Заниматься проституцией она начала в 40 лет и до сих пор в строю. Обратите внимание на статью 10 актрис, которые сыграли проституток.

6. САМЫЙ ДАЛЬНИЙ ПОЛЁТ СПЕРМЫ (5,7 М)



В Книге рекордов Гиннеса полно бредовых затей. Но, пожалуй, более бредовой затеи, чем рекорд по самому дальнему полёту спермы, выдумать нельзя. Трудно себе представить, что сперма может улететь на 5,7 метров. Рекордсменом стал Хорст Шульц.

Он же автор ещё ряда потешных рекордов: по высоте полёта спермы (около 3,6 м) и скорости (68 км/ч). Казалось, уже нельзя придумать ничего более невменяемого, и тут вам подобный интим-рекорд! Возможно, вас заинтересует статья 10 удивительных фактов о мужском члене.

5. САМАЯ БОЛЬШАЯ ОРГИЯ (250 ПАР)



Просьба не путать пункт 5 с пунктом 8, оргия и групповой секс – разные вещи! В компьютерных порнороликах можно увидеть оргию максимум с двумя или тремя парами. А вот в Японии решили переплюнуть всех и собрали 250 мужчин и 250 женщин в одном помещении, где они одновременно занялись сексом!

Все участники были супружескими парами, и им можно было заниматься сексом только со своим партнёром. И хотя здесь не занимались сексом со всеми подряд, всё равно это была крупнейшая в мире оргия в одном месте в одно и то же время.

4. САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ МАСТУРБАЦИЯ (10 ЧАСОВ, МУЖЧИНА)



Вопрос к мужчинам, только честно: каков ваш личный рекорд по длительности мастурбации? 5 минут? 10 минут? Сохраните ответ в тайне, потому что достижение этого парня заставит выпрыгнуть из штанов. В 2009 году некий господин по имени Масанобу Сато поставил мировой рекорд по самой длинной мастурбации, ублажая себя в течение 10 часов!

Если быть совсем точным, то 9 часов 58 минут, но кому нужна такая точность уже после 20 минут? Серьёзно, такой впечатляющий интим-рекорд вряд ли кому-то под силу побить, ну, если только зажать всю волю в кулак.

3. САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ПОРНОАКТЁР (80 ЛЕТ)



Как и в случае с проституцией, порноактёрам тоже неплохо бы завязать со своим ремеслом при достижении определённого возраста. Но Шигео Токуда в свои 80 лет не считает возраст помехой. До пенсии он работал в японском турагентстве, а затем решил, что будет очень правильно продолжить трудовую биографию в порноиндустрии.

Его «дебют» состоялся в 60 лет, а теперь ему 80. Токуда снялся в 350 фильмах для взрослых, что не так уж и мало за довольно короткую карьеру в этом амплуа.

2. САМОЕ СИЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩЕ (14 КГ)



Мы и не предполагали, что прилагательное «сильный» может быть применимо к влагалищу, а вы? О чём же тут пойдёт речь? Знакомьтесь, Татьяна Кожевникова. 42-летняя россиянка поднимает 14 кг собственным влагалищем.

Для чего же ей понадобилось так натренировать эту часть тела? После родов у неё слишком ослабли «интимные» мышцы. Надо что-то делать, решила она, и теперь у неё самое сильное влагалище в мире. Г-жа Кожевникова сумела и смутить, и поразить.

Источник : https://batop.ru/10-samyh-porazitelnyh-intimnyh-rekordov?pag...

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