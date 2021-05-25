Святая великомученица Варвара Илиопольская

Ежегодно 17 декабря во всех православных церквях молитвенно поминается святая Варвара Илиопольская, своей жизнью и мученической кончиной прославившая Господа. Рождённая в семье языческого фанатика, она сумела своим юным умом постичь всю несостоятельность исповедуемых им предрассудков и сердцем воспринять немеркнущий свет Христова учения.

Юная дочь богатого язычника

Когда родилась Варвара Илиопольская (икона, точнее, ее изображение представлено в статье), неизвестно, но из дошедших до нас записей следует, что жила она в III веке в крупном торговом городе Илиополе Финикийском. Отец её Диоскор, богатый и знатный человек, ярым приверженцем привержен язычества, являвшегося в ту пору официальной религией всех подвластных Риму государств. Рано овдовев, он всей душой привязался к своей единственной дочери Варваре, видя в ней источник радости и счастья.

Когда Варвара Илиопольская немного подросла, отец, желая уберечь её от нескромных взоров, а главное, исключить всякую возможность общения с появившимися к тому времени в городе христианами, поместил дочь в специально выстроенный для неё замок. Девушка жила, окружённая поистине царской роскошью, но была одна досадная деталь, отравлявшая ей радость жизни – отец не позволял ей покидать эту «золотую клетку».

Размышления о Творце мира

Проводя долгие часы возле окна и созерцая с высоты одной из башен красоту окружавшего её мира, Варвара Илиопольская невольно пришла к мысли о том, кто является Творцом этого великолепия. Уверения приставленных к ней воспитательниц, что всё видимое вокруг создано теми позолоченными истуканами, которым поклонялся отец, ни в коей мере не убедили её. Пытливый ум молодой затворницы подсказывал ей, что должен быть Бог не рукотворный, а имеющий собственное бытие и находящейся вне ощутимого всеми материального мира.

Как любящий отец, Диоскор мечтал о счастливом замужестве своей дочери, и когда настала пора, благосклонно относился к богатым и знатным женихам, зачастившим в их дом. Однако каково же было его огорчение, когда дочь наотрез отказалась отдать кому-либо из них предпочтение, заявив, что желает оставаться в чистоте и целомудрии. Отец не стал её ни в чём убеждать, а решил предоставить это замужним подругам, для более частого общения с которыми он разрешил Варваре выходить из дома, когда ей это заблагорассудится.

Принятие святого крещения

В скором времени случилось так, что Диоскор был вынужден на некоторое время расстаться с дочерью, отправившись в дальнюю поездку, куда позвали его неотложные дела. В его отсутствие Варвара Илиопольская часто покидала свой дом, и однажды судьба свела её с людьми, оказавшимися тайными христианами. Когда девушка по своему обыкновению завела разговор на волнующую её тему о Творце окружающего их мира, те познакомили её с учением о Триедином Божестве, Создателе всего сущего, о Его воплощении от Пречистой Девы Марии, о смерти на кресте и последующем воскрешении.

С этого дня единственным желанием Варвары стало как можно скорее принять святое крещение и посвятить себя служению Иисусу Христу. Случай к тому скоро представился. Новые знакомые привели её к священнику, который тайно путешествовал под видом купца и в те дни находился проездом в Илиополе. Побеседовав с девушкой и наставив её в основах веры, он совершил над ней это святое таинство. Нисшедшая на неё Благодать Божия придала Варваре силы для исполнения её высокого предназначения.

Признание своей веры

Отправляясь в путешествие, Диоскор повелел слугам украсить его дом ещё одной башней, в которой, по его замыслу, должны были быть два окна. Исполненная новых для неё религиозных чувств, Варвара Илиопольская уговорила рабочих в нарушение проекта прорезать третье окно. Таким путём ей хотелось иметь перед глазами зримый символ Святой Троицы. Строители в точности выполнили её просьбу.

Когда вернувшийся из поездки Диоскор потребовал объяснения столь странному, с его точки зрения, капризу, дочь не стала лукавить, а открыто поведала ему обо всём произошедшем в его отсутствие и объявила, что впредь отвергает язычество и исповедует столь ненавистное ему христианство. Гневу отца не было предела. Не помня себя от ярости, он выхватил меч, и только бегство избавило Варвару от неминуемой смерти.

Видение Господа, укрепившее деву

Но долго скрываться ей не удалось. К вечеру того же дня она была схвачена и по повелению отца доставлена к правителю города. Диоскор публично отрёкся от своей дочери-христианки, оставив её на произвол такого же, как и он сам, языческого фанатика. Правитель, делая уступку её молодости и, как ему казалось, незрелому уму, не торопился применять силу, а постарался уговорами склонить девушку изменить своё решение. Однако вскоре он убедился в её непреклонности.

Варвара Илиопольская-великомученица сохраняла мужество и тогда, когда была передана в безжалостные руки палача. Когда же ночью на каменном полу своей темницы дева предавалась молитве, пред ней предстал в зримом образе Иисус Христос, повелевший несчастной до конца претерпеть мучения и не терять упование на Его помощь. Своими пречистыми устами Он предрёк ей скорое блаженство во Царствии Небесном.

Мученическая кончина святой

Утром мужественную христианку вывели из темницы и в присутствии многочисленной толпы язычников обезглавили. Казнь совершил сам Диоскур, в своём фанатичном ослеплении не пощадивший родной дочери. Так закончила свой земной путь Варвара Илиопольская.

Великомученица, икона которой представлена в большинстве православных храмов, стала одной из самых почитаемых христианских святых. К ней на протяжении многих веков нескончаемым потоком идут люди, поверяя свои самые сокровенные тайны и открывая душу в надежде на её помощь. Принято считать, что она имеет особое благословение от Бога защищать молящихся пред ней от насильственной смерти.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2220281351040666154/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как «вождь народов» угробил деревню(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748539635 )

Величайший авантюрист современности !(https://otari.mirtesen.ru/blog/43015697704/ )