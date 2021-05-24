10 уникальных космических событий, свидетелями которых стали астрономы

Ежедневно в обсерваториях мира обрабатывается огромное количество данных. Регулярно совершаются новые открытия, которые могут стать очень полезными для науки, но покажутся ничем не примечательными обычным людям.

Тем не менее, некоторые космические явления, за которыми астрономы смогли наблюдать в последние годы, – настольно редкие и неожиданные, что они удивят даже самых ярых противников астрономии.

Ультрадиффузные галактики

Так выглядит редкий космический объект — ультра-диффузная галактика

Не секрет, что формы галактик могут сильно отличаться. Но ещё несколько лет назад учёные даже не подозревали, что существуют так называемые «пушистые» галактики. Они очень тонкие и включают себя очень мало звёзд. Диаметр некоторых из них достигает 60 тысяч световых лет, что сравнимо с размерами Млечного пути, однако звёзд в них примерно в 100 раз меньше.

Это интересно: С помощью гигантского телескопа Мауна-Кеа, размещённого на Гавайах, астрономы обнаружили 47 неизвестных ранее ультрадиффузных галактик. Звёзд в них настолько мало, что любой сторонний наблюдатель, посмотрев в нужный участок неба, увидел бы там лишь пустоту.

Ультрадиффузные галактики настолько необычны, что астрономы до сих пор не могут подтвердить ни одной догадки по поводу их образования.

Комета, совершившая самоубийство

Возможно, это просто бывшие галактики, в которых исчерпались запасы газа. Существует и предположение, что УДГ являются просто кусками, «оторвавшимися» от более крупных галактик. Не меньше вопросов вызывает и их «живучесть». Ультрадиффузные галактики были обнаружены в кластере Coma – участке космоса, в котором бурлит тёмная материя, а любые нормальные галактики сжимаются на огромных скоростях. Этот факт позволяет предположить, что ультрадиффузные галактики приобрели свой вид из-за сумасшедшей гравитации в космическом пространстве.

Как правило, кометы имеют крошечные размеры, и, если они сильно отдалены от Земли, наблюдать за ними трудно даже с помощью современной техники. К счастью, существует ещё и космический телескоп Хаббл. Благодаря ему учёные недавно стали свидетелями редчайшего явления – спонтанного распада ядра кометы.

Стоит отметить, что в действительности кометы – намного более хрупкие объекты, чем может казаться. Они легко разрушаются при любых космических столкновениях или при прохождении через гравитационное поле массивных планет. Однако комета P/2013 R3 распалась в тысячи раз быстрее, чем другие подобные космические объекты. Произошло это очень неожиданно. Учёные выяснили, что эта комета уже давно понемногу разрушалась из-за кумулятивного воздействия солнечного света. Солнце освещало комету неравномерно, тем самым заставляя её вращаться. Интенсивность вращения со временем увеличивалась, и в один момент небесное тело не выдержало нагрузки и развалилось на 10 крупных осколков весом в 100–400 тысяч тонн. Эти куски медленно отдаляются друг от друга и оставляют за собой поток мельчайших частиц. Кстати, наши потомки при желании смогут стать свидетелями последствий данного распада, ведь части R3, которые не упали на Солнце, ещё встретятся им в виде метеоров.

Рождение звезды

За 19 лет размер и внешний вид молодой звезды значительно изменились

На протяжении 19 последних лет астрономы имеют возможность наблюдать за тем, как небольшая молодая звезда, названная W75N(B)-VLA2, созревает в достаточно массивное и зрелое небесное тело. Отдалённую от Земли всего на 4200 световых лет звезду впервые заметили в 1996 году астрономы радио-обсерватории в городе Сан-Августин, штат Нью-Мексико. Наблюдая за ней впервые, учёные заметили плотное газовое облако, которое исходило от нестабильной, едва рождённой звезды. В 2014 году радиоэлектический телескоп снова был направлен в сторону W75N(B)-VLA2. Учёные решили ещё раз изучить формирующуюся звезду, пребывающую уже в «подростковом возрасте».

Они были очень удивлены, когда увидели, что за столь малый по астрономическим мерам промежуток времени внешний вид W75N(B)-VLA2 заметно изменился. Правда, он эволюционировал так, как и прогнозировали специалисты. За 19 лет газовая часть звезды сильно растянулась в ходе взаимодействия с колоссальным скоплением космической пыли, окружавшей космическое тело в момент его возникновения.

Необычная скалистая планета с большими колебаниями температуры

55 Cancri Е — одна из самых необычных планет, известных астрономам

Небольшое космическое тело под названием 55 Cancri Е учёные успели окрестить «алмазной планетой» из-за высокого содержания в её недрах углерода. Но недавно астрономы выявили ещё одну отличительную деталь этого космического объекта. Температура на его поверхности может изменяться на целых 300%. Это делает данную планету уникальной в сравнении с тысячами других скалистых экзопланет.

Из-за своего необычного положения 55 Cancri Е проходит полный круг вокруг своей звезды всего за 18 часов. Одной стороной эта планета всё время повёрнута к ней, как Луна к Земле. Учитывая, что температура может колебаться в пределах от 1100 до 2700 градусов по Цельсию, специалисты предполагают, что поверхность 55 Cancri Е покрыта постоянно извергающимися вулканами. Только так можно было бы объяснить необычное тепловое поведение этой планеты. К сожалению, если это предположение верно, 55 Cancri Е не может представлять собой гигантский алмаз. В таком случае придётся признать, что содержание углерода в её недрах было переоценено.

Подтверждение вулканической гипотезе можно найти даже в нашей Солнечной системе. Например, спутник Юпитера Ио расположен очень близко к газовому гиганту. Силы притяжения, воздействующие на него, сделали из Ио огромный раскалённый вулкан.

Самая удивительная планета – Кеплер 7В

Кеплер 7В — планета, плотность которая примерно такая же, как у пенополистирола

Газовый гигант под названием Кеплер 7В – космический феномен, удивляющий всех астрономов. Во-первых, эксперты были поражены, рассчитав размеры этой планеты. Она имеет в 1,5 раза больший диаметр, чем Юпитер, но весит в несколько раз меньше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что средняя плотность Кеплера 7В примерно такая же, как у пенополистирола.

Это интересно: Если бы где-нибудь во Вселенной был океан, в который можно было бы поместить такую гигантскую планету, она бы в нём не утонула.

А в 2013 году астрономы впервые сумели составить карту облачного покрова Кеплера 7В. Это была первая планета не из Солнечной системы, исследованная настолько детально. С помощью инфракрасных изображений учёные также смогли измерили температуру на поверхности этого небесного тела. Выяснилось, что она колеблется в пределах от 800 до 1000 градусов по Цельсию. Это весьма жарко по нашим меркам, но намного холодней, чем ожидалось. Дело в том, что Кеплер 7В расположен к своей звезде даже ближе, нежели Меркурий к Солнцу. После трёхлетних наблюдений астрономы смогли выяснить причину температурного парадокса: оказалось, что облачный покров достаточно плотный, поэтому он отражает большую часть тепловой энергии.

Это интересно: Одна сторона Кеплера 7В всегда укутана плотными облаками, а на другой постоянно царит ясная погода. Астрономам не известно ни одной другой аналогичной планеты.

Тройное затмение Юпитера

В следующий раз тройное затмение Юпитера произойдёт в 2032 году

Мы можем наблюдать затмения достаточно часто, но не понимаем, насколько вообще редки подобные явления во Вселенной.

Солнечное затмение – удивительное космическое совпадение. Диаметр нашего светила в 400 раз больше, чем у Луны, и оно находится примерно в 400 раз дальше от нашей планеты. Так уж получилось, что Земля расположена в идеальном месте для того, чтобы люди могли наблюдать за тем, как Луна заслоняет собой Солнце, а их контуры совпадают.

Лунное затмение имеет несколько другую природу. Мы перестаём видеть наш спутник, когда Земля занимает положение между Солнцем и Луной, закрывая последнюю от лучей. Это явление наблюдается гораздо чаще.

Это интересно: Как солнечные, так и лунные затмения великолепны, но тройное затмение Юпитера производит куда более сильное впечатление. В начале января 2015 года космический телескоп Хаббл смог зафиксировать момент, когда три «галилеевых» спутника газового гиганта – Ио, Европа и Каллисто, будто по команде выстроились в одну линию перед своим «папой». Если бы мы могли в этот момент оказаться на поверхности Юпитера, то стали бы свидетелями психоделического тройного затмения.

К счастью, идеальная гармония движения спутников заставляет данное явление повторяться, а учёные получают возможность спрогнозировать его точную дату и время. В следующий раз тройное затмение Юпитера произойдёт в 2032 году.

Колоссальный «питомник» будущих звёзд

Астрономы обнаружили формирующееся шаровое скопление звёзд, в котором пока есть только газ

Звёзды часто объединяются в группы или так называемые шаровые скопления. Некоторые из них включают в себя до миллиона звёзд. Подобные скопления встречаются во всей Вселенной, только в нашей галактике их около 150. Причём все они достаточно старые, так что астрономы не могут понять механизмов формирования звёздных скоплений.

Но 3 года назад астрономы обнаружили редчайший объект – формирующееся шаровое скопление, которое пока что состоит только из газа. Находится это скопление в так называемых «Антеннах» – двух взаимодействующих галактиках NGC-4038 и NGC-4039, относящихся к созвездию Ворона.

Формирующееся скопление отдалено от Земли на 50 миллионов световых лет. Оно представляет собой гигантское облако, масса которой в 52 миллиона раз превышает солнечную. Возможно, в нём родятся сотни тысяч новых звёзд.

Это интересно: Когда астрономы впервые увидели это скопление, они сравнивали его с яйцом, из которого скоро вылупится цыплёнок. В действительности цыплёнок наверняка «вылупился» уже давно, ведь в теории звёзды начинают формироваться в таких областях примерно через 1 миллион лет. Но скорость света ограничена, поэтому мы можем наблюдать за их рождением только тогда, когда их реальный возраст уже достиг 50 миллионов лет.

Значимость этого открытия переоценить трудно. Именно благодаря ему мы начинаем познавать тайны одного из самых таинственных процессов в космосе. Скорее всего, именно из таких массивных газовых областей рождаются все ошеломляюще красивые шаровые скопления.

Стратосферная обсерватория помогла учёным разгадать тайну космической пыли

Все звёзды когда-то образовались из космической пыли

Навороченная стратосферная обсерватория НАСА, используемая для инфракрасной съёмки, расположена на борту суперсовременного самолёта Boeing 747SP. С её помощью учёные проводят сотни исследований на высоте от 12 до 15 километров. В этом слое атмосферы содержится очень немного водяного пара, поэтому данные измерений практически не искажаются. Это позволяет специалистам из НАСА получать более точные представления о космосе.

В 2014 году СОФИЯ разом оправдала все средства, потраченные на её создание, когда помогла астрономам решить тревожившую их умы на протяжении десятилетий загадку. Как вы, возможно, слышали в каком-то их познавательных шоу, из мельчайших частиц межзвёздной пыли состоят все объекты во Вселенной – планеты, звёзды и даже мы с вами. Но было непонятно, как крошечные крупинки звёздного вещества смогли пережить, например, взрывы сверхновых.

Рассматривая через инфракрасные объективы обсерватории СОФИЯ бывшую сверхновую Стрелец А, взорвавшуюся 100 тысяч лет назад, учёные выяснили, что плотные газовые области вокруг звёзд служат такими себе амортизаторами для частичек космической пыли. Так они спасаются от уничтожения и рассеивания в глубинах Вселенной при воздействии мощнейшей ударной волны. Даже если вокруг Стрельца А останется 7-10% пыли, этого хватит для образования 7 тысяч тел, сравнимых по размеру с Землёй.

Бомбардировка Луны метеорами Персеиды

Метеоры постоянно бомбят поверхность Луны

Персеиды – метеорный поток, ежегодно освещающий наш небосвод с 17 июля по 24 августа. Наибольшая интенсивность «звёздного дождя» обычно наблюдается с 11 по 13 августа. За Персеидами наблюдают тысячи астрономов-любителей. Но они бы могли увидеть намного больше интересного, если бы направили объектив своего телескопа на Луну.

В 2008 году один из американских любителей так и сделал. Он стал свидетелем необычного зрелища – постоянных ударов космических булыжников по Луне. Следует отметить, что большие глыбы и мелкие песчинки бомбят наш спутник постоянно, ведь на нём отсутствует атмосфера, в которой бы они раскалялись и сгорали от трения. Масштабы бомбардировки многократно возрастают к середине августа.

Это интересно: Начиная с 2005 года астрономы из НАСА наблюдали более 100 подобных «массированных космических атак». Они собрали огромное количество данных и теперь надеются, что сумеют защитить будущих космонавтов или, чем чёрт не шутит, колонистов Луны от пулеобразных метеоритных тел, появление которых нельзя спрогнозировать. Они способны проломить куда более толстую преграду, чем скафандр – энергия удара небольшого камушка сравнима с мощностью взрыва 100 килограммов тротила.

В НАСА даже составили подробные схемы бомбардировок. Так что, если вы когда-то захотите отправиться в отпуск на Луну, рекомендуем изучить карту метеоритной опасности, обновляющуюся каждые несколько минут.

Огромные галактики производят намного меньше звёзд, чем карликовые

Быстрее всего процесс формирования звёзд происходит в карликовых галактиках

Как ясно из названия, размеры карликовых галактик в масштабах Вселенной весьма скромны. Тем не менее, они очень мощные. Карликовые галактики – космическое доказательство того, что важней всего не размеры, а умение ими распоряжаться.

Астрономы неоднократно проводили исследования, целью которых было определение скорости звёздообразования в средних и больших галактиках, но к самым маленьким они добрались лишь недавно.

Проанализировав данные, полученные с космического телескопа Хаббл, наблюдавшего за карликовыми галактиками в инфракрасном диапазоне, специалисты сильно удивились. Они выяснили, что в них звёзды образуются намного быстрее, чем в более массивных галактиках. До этого учёные предполагали, что количество звёзд напрямую зависит от количества межзвёздного газа, но, как видите, ошибались.

Это интересно: Крошечные галактики – самые продуктивные из всех известных астрономам. Количество звёзд в них может удвоиться за каких-то 150 миллионов лет – мгновение для Вселенной. В галактиках же нормального размера подобный прирост численности может произойти не менее, чем за 2-3 миллиарда лет.

К сожалению, на данном этапе астрономам неизвестны причины подобной плодовитости карликов. Отметим, что для того, чтобы достоверно определить взаимосвязь между массой и особенностями звёздообразования, им нужно было бы заглянуть в прошлое примерно на 8 миллиардов лет. Возможно, учёные смогут раскрыть тайны карликовых галактик, когда обнаружат множество подобных объектов, находящиеся на разных этапах развития.

400 лет назад великий учёный Галилео Галилей создал первый в истории телескоп. С тех пор изучение глубин Вселенной стало неотъемлемой частью науки. Мы живём в век невероятно быстрого научно-технического прогресса, когда важные астрономические открытия совершаются одно за другим. Тем не менее, чем больше мы изучаем космос, тем больше появляется вопросов, на которые учёные не могут ответить. Интересно, смогут ли люди когда-то сказать, что знают о Вселенной всё?

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