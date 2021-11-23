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10 удивительных фактов о животных

По данным Калифорнийского университета, люди и животные испытывают одинаковые эмоции, когда видят представителя своего вида. Все мы думаем о другом существе как о симпатичном и опасном одновременно.

Но большинство из нас не знают, что во многих ситуациях животные ведут себя совсем так же, как люди.

1. Морские выдры во сне держатся за лапы, чтобы их не унесло течением друг от друга

10 удивительных фактов о животных

2. Выдры показывают своих детенышей, когда сталкиваются с опасностью, чтобы вызвать у нападающего сострадание

10 удивительных фактов о животных

3. Белки сажают тысячи деревьев каждый год, потому что не помнят точное место, где закопали желуди

10 удивительных фактов о животных

4. У дельфинов есть не только собственный язык, они также знают имена всех в своей стае. Они используют их, когда нужно позвать кого-то из сородичей

10 удивительных фактов о животных

5. Тупики остаются с одним партнером на всю жизнь

10 удивительных фактов о животных

6. Устрицы могут менять свой пол

Они принимают решение, кем быть, в зависимости от того, какой пол в данный момент больше подходит для спаривания.

10 удивительных фактов о животных

7. Морские коньки держат друг друга за хвост, чтобы не потеряться

10 удивительных фактов о животных

8. Щенки мужского пола иногда позволяют щенкам женского пола выиграть в совместной игре, просто чтобы познакомиться с ними ближе

10 удивительных фактов о животных

9. Квокка считается самым счастливым животным в мире

10 удивительных фактов о животных

10. Коровы могут заводить друзей среди других коров и испытывают стресс, если их разделяют

10 удивительных фактов о животных

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