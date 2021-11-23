10 удивительных фактов о животных

По данным Калифорнийского университета, люди и животные испытывают одинаковые эмоции, когда видят представителя своего вида. Все мы думаем о другом существе как о симпатичном и опасном одновременно.

Но большинство из нас не знают, что во многих ситуациях животные ведут себя совсем так же, как люди.

1. Морские выдры во сне держатся за лапы, чтобы их не унесло течением друг от друга

2. Выдры показывают своих детенышей, когда сталкиваются с опасностью, чтобы вызвать у нападающего сострадание

3. Белки сажают тысячи деревьев каждый год, потому что не помнят точное место, где закопали желуди

4. У дельфинов есть не только собственный язык, они также знают имена всех в своей стае. Они используют их, когда нужно позвать кого-то из сородичей

5. Тупики остаются с одним партнером на всю жизнь

6. Устрицы могут менять свой пол

Они принимают решение, кем быть, в зависимости от того, какой пол в данный момент больше подходит для спаривания.

7. Морские коньки держат друг друга за хвост, чтобы не потеряться

8. Щенки мужского пола иногда позволяют щенкам женского пола выиграть в совместной игре, просто чтобы познакомиться с ними ближе

9. Квокка считается самым счастливым животным в мире

10. Коровы могут заводить друзей среди других коров и испытывают стресс, если их разделяют