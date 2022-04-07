Викторианский культ смерти

Викторианская эпоха (то есть - время правления королевы Виктории 1819 - 1901 гг.), вошла в историю совершенно необычным культом смерти, когда внимание к ней было уж слишком сконцентрированным, а в моде была мрачная, траурная атрибутика.

Истоки этого культа лежат в событиях жизни самой королевы Виктории. Она в 1861 году потеряла горячо любимого мужа и самозабвенно, до конца своей жизни погрузилась в траур о нем - ну а страна поддержала королеву.

Это, по своему, очень интересная эпоха, но вот атмосфера царившая в тот период, мягко говоря - на любителя.

Сегодня мы пройдемся по некоторым оригинальным явлениям, которые существовали в английской жизни того времени.

В викторианскую эпоху похороны человека были, если так можно сказать - главным событием его жизни.

Здесь и далее говорится в основном о представителях высшего и среднего класса, ибо низшие слои такими вещами не заморачивались по причине отсутствия средств.

К собственным похоронам человек начинал готовиться с молодости (все мы знаем, что смерть может прийти внезапно в любом возрасте).

Он во - первых копил деньги, во - вторых, писал завещание, а в третьих - с бурной фантазией детально расписывал сценария собственного погребального обряда. Некоторые умудрялись оставить родне инструкцию листов на 60, и все необходимо было точно выполнить - ибо воля усопшего была священна.

Если все - таки событие случалось - человека не торопились сразу закапывать. Он дня 3 - 4 находился дома - его оплакивали, но и пристально за ним наблюдали - точно ли умер?

Даже в наши дни и с нашей медициной случаются промахи, а в викторианскую эпоху страх быть заживо погребенным приобрел масштабы общественной фобии. Выпускались даже специальные гробы - на случай, если вдруг умерший надумает ожить - с вентиляционным отверстием, привязанной к руке веревкой от специального колокольчика, запасом вина и сыра, и набором инструментов для самовыкапывания.

Родные и близкие между тем проделывали следующие операции:

прежде всего в доме занавешивали все зеркала, опускали шторы, переворачивали фотографии и останавливали часы.

Была сильна вера в духов, модны разные спиритические сеансы, ну и... не надо, чтобы дух покойного вдруг заселился в зеркало, например...

Так же, викторианская эпоха это расцвет такого вида искусства как посмертные портреты.

Ну - уже все о них прекрасно знают, поэтому напомню основные моменты - мертвого могли сфотографировать в гробу, в виде красиво и мирно спящего человека (особенно, если речь о юной девушке или ребенке), а так же в виде семейной композиции, или отдельного портрета, где он как бы жив.

В целом, фотография хоть и была уже распространена, но стоила довольно дорого. Прижизненные были далеко не у всех. Так что пока еще можно было как то сохранить родные черты - семья этим пользовалась.

Методы придания мертвому телу вида живого у нас сейчас вызвали бы серию обмороков: человека прикрепляли к специальным подставкам - держателям, рисовали ему на закрытых веках открытые глаза, сложнее всего было поставить труп - одна семья для этой цели его сильно заморозила, чтобы держал форму - зрелище в процессе съемок даже по тем временам было жуткое, но родственники остались в восторге от результата.

Потом, во время траура особенно, эти снимки выставлялись в доме на самое почетное место, даже если были прижизненные.

Фото викторианской эпохи. Из свободных источников. Дама жива - просто было принято так тоже фотографироваться в период траура.

Но, кроме фотографов, которые делали посмертные снимки, по - прежнему были популярны и посмертные портреты, сделанные художниками. Это могли быть просто зарисовки, которые тоже сохраняли для скорбящих родные черты.

Были художники, которые метались по городу, узнав о чьей - то смерти (особенно, если речь шла о детях из небогатых семей, что было не редким в те времена), и по быстрому писали портрет умершего, пока его черты еще, так сказать, еще держали форму и он был похож на живого. Эти услуги тоже были популярны.

Так же с умершего часто снимали посмертную маску, которую потом либо использовали для отливки посмертного изображения лица, либо для создания надгробной скульптуры на месте захоронения.

Дома умерший некоторое время стоял в открытом гробу, чтобы его могли достойно оплакать и попрощаться с ним. Но многие родители не могли смотреть на своих мертвых детей - и их заменяли восковыми куклами. Иной раз - с настоящими волосиками. Где при этом находились настоящие останки - не сообщается...

Если ребенок погибал так, что похоронить его тело не представлялось возможным - часто хоронили эту самую восковую куклу - муляж.

Фото викторианской эпохи. Из свободных источников.

Но вот наступал день похорон.

Траурная процессия, как правило, была пышной, вся в черном, впереди шел отряд специально нанятых профессиональных плакальщиц, затем на черном катафалке черные лошади везли украшенный гроб, затем ехали экипажи с родственниками и близкими.

Процессия шла на кладбище максимально длинным путем, через весь населенный пункт, чтобы все желающие могли к ней присоединиться.

Это, конечно схематичный вариант - детали зависели от воли усопшего, его семьи, и их материальных возможностей.

Кладбища, которые ранее располагались в городах, теперь были вынесены за город и напоминали парк. В хорошую погоду там было модно прогуливаться, дышать свежим воздухом и размышлять о вечном...

Про детали для боящихся быть погребенными заживо я уже упоминала. но был и иной вариант - можно сказать, противоположный. с одной стороны, чтобы покойника не потревожили грабители, а с другой, чтобы он сам не вздумал выбраться в виде вампира, над его могилой мог быть установлен так называемый мортсейф. Такое массивное сооружение, похожее на большую клетку. Впрочем, их стали устанавливать еще в 18 веке.

Фото викторианской эпохи. Из свободных источников.

После похорон наступал траур, который был тем длиннее, чем ближе был похороненный родственник. Все его элементы были тщательно расписаны.

Траур длился от пары месяцев до года - но королева Виктория, к примеру, носила его до конца жизни.

Все ходили в черном.

Черным было даже нижнее белье и распашонки у младенцев.

Женщины носили специальные черные украшения.

Черными тканями и лентами оформлялся дом, в котором все постоянно должно было напоминать родственникам об их горе.

Везде стояли траурные букеты, и даже бокалы за столом расставляли перевязанные черными ленточками.

Степень строгости траура тоже варьировалась - в целом он был разделен на 4 периода и чем ближе к похоронам - тем строже. Потом из него постепенно выходили, а не так - вчера в черном и в трауре, а сегодня вся расписная на балу... В память об ушедшем было принято срезать прядь его волос и, в красиво сложенном виде хранить в медальоне или в броши. Потом фантазия англичан пошла дальше - и из волос усопшего стали делать украшения, которые тоже носили в период траура.

Справедливости надо сказать, что из волос живых тоже было принято или делать самостоятельные украшения, например, плести браслеты или колье, или хранить пряди, красиво переплетенные в медальонах.

Чаще всего это были или волосы любимых, в том числе супругов, или детей.

В частности, браслет с подвесками с волосами своих детей всю жизнь носила королева Виктория, а плели и дополняли ее по эскизам ее супруга.

Существовали целые мастерские, специализировавшиеся на таких тонких работах. На фото - кольцо, которое было сделано по заказу королевы Виктории. Из свободных источников. На фото - кольцо, которое было сделано по заказу королевы Виктории. Из свободных источников. Популярны были траурные кольца, которые носили всегда в знак памяти об ушедшем.

Такие кольца были черными, если скорбь по семейному человеку, и белыми - если скорбь по ребенку, или человеку не успевшему создать семью.

Они могли быть украшены портретом усопшего, или его инициалами, или хранили пряди его волос. так же на них могли гравироваться даты жизни, цитаты из Библии, слова скорби. Иногда, если человек сильно болел, и понимал, что конец неизбежен и близок, он сам заказывал такие кольца для своих родных, или оставлял им деньги для этой цели. Были очень популярны флакончики для слез. В них в прямом смысле собирали слезы по умершему, приставляя к краю глаза.

Считалось, что когда флакончик наполнится, траур можно снимать.

Эти слезы на годовщину смерти было принято выливать на могилу ушедшего человека. Тоже не викторианское изобретение, но в ту эпоху было очень распространенным.

Для нас это сейчас почему - то представляется странным, избыточным и лицемерным.

Как то мы привыкли по - скорому человека закопать, наследство поделить и дальше жизни радоваться. Ну а что - ему уже не поможем, а что себе настроение портить?

Нет привязанности, глубины чувства и уважения к чужой личности.

Да и замечаем ли мы вообще чью -то личность, кроме собственной?