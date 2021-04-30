Почему параметры идеальной фигуры постоянно меняются и какими они будут в ближайшем будущем

Голод заставляет любить женщин в теле
Общество определяет, каким будет идеал
Женщина с фигурой «песочные часы» — образец фертильности
Появление андрогинного идеала красоты
Современное разнообразие
Каким будет идеал женского тела в будущем?
В ближайшее время идеальное женское тело, скорее всего, так и останется худощавым. По нескольким причинам.
1. Глобализация
Телевидение и интернет распространились повсюду. В традиционных обществах Пуэрто-Рико, Самоа и Танзании всегда ценились женщины в теле. Однако, начиная с 1990-х годов, под влиянием европейских стран они тоже стали воспринимать полноту как нечто безобразное.
В сельской местности, где физический труд все еще имеет значение, часто ценятся крепкие, крупные женские фигуры. Но мужчины, которые переезжают из деревень в города, вскоре начинают отдавать предпочтение более худощавым девушкам.
2. Относительная сытость населения
Если нет войны и голода, мужчины, как мы выяснили, предпочитают более стройных женщин. И поскольку во многих странах цивилизованного мира еды хватает, пышные формы будут ассоциироваться лишь с ожирением.
3. Предпочтение в пользу женщин с фигурой «песочные часы»
Узкая талия и широкие бедра наверняка останутся в числе приоритетов. Но под влиянием индустрии моды худощавые дамы останутся в тренде.
4. Реклама и индустрия моды — для стройных женщин
Модельеры чаще всего предпочитают худых девушек (и еще чаще с универсальной мальчишеской внешностью), поскольку на них отлично смотрится любая одежда. А с помощью компьютерных программ можно создавать не только стройные тела, но и фигуры, которые просто не могут существовать.
По статистике, девочка-подросток получает в день 180 минут информации из различных СМИ и лишь 10 минут общается с родителями. Таким образом, нереальные стандарты красоты все больше внедряются в наше сознание и в сознание наших детей.
Отдельные женщины и модели plus-size, конечно, немного повлияли на модные течения, но едва ли этот эффект будет долговременным. Тем более что модельеры упрямо продолжают создавать одежду для фигуры «песочные часы», игнорируя остальные женские типы. И это при том, что такими параметрами обладают не более 8 % представительниц прекрасного пола.
5. Стирание границ между полами
Под влиянием идей феминизма все больше людей (в том числе знаменитых моделей и актрис) становятся андрогинными. Они считают, что различий между мужчинами и женщинами нет и не должно быть, носят бесполые прически и одежду. Хорошо это или плохо, оставляем судить вам, но в ближайшем будущем эталон женской красоты, скорее всего, будет лишен явных половых признаков.
Не исключено и то, что благодаря фотошопу мы возведем в культ нереально худую фигуру, которая была бы к лицу только чахоточной викторианской даме.
Так что пирожными пока запасаться рано. С другой стороны, не стоит и слепо следовать идеалу Барби, иначе вместо роскошной фигуры можно получить диагноз «нервная анорексия».
Не исключено и то, что благодаря фотошопу мы возведем в культ нереально худую фигуру, которая была бы к лицу только чахоточной викторианской даме.
Так что пирожными пока запасаться рано. С другой стороны, не стоит и слепо следовать идеалу Барби, иначе вместо роскошной фигуры можно получить диагноз «нервная анорексия».
Согласны ли вы с таким видением будущего идеала красоты или у вас есть свое мнение на этот счет?
Источник : https://www.adme.ru/svoboda-kultura-2082965/
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