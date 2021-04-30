Почему параметры идеальной фигуры постоянно меняются и какими они будут в ближайшем будущем

В Древней Греции его выразили скульпторы. Женские статуи хотя не отличались худобой, но имели вполне привлекательные формы. Грудь была небольшого размера, поскольку скульптура богинь показывала

В эпоху Возрождения фигуры становятся достаточно стройными, но у большинства из них появляется небольшой

Женщина с фигурой «песочные часы» — образец фертильности

С XVI века наступила эпоха корсетов, и длилась она до начала века XX. Корсеты подчеркивали талию и делали фигуру похожей на песочные часы. И хотя красивый контраст между бедрами и талией диктовала мода тех лет, вероятно, немалое влияние оказали и мужские предпочтения, заложенные самой природой. Исследования показали, что у женщин с большой грудью и узкой талией повышен уровень эстрадиола, а у девушек с резким контрастом между талией и бедрами — прогестерона, и оба этих гормона способствуют успешному зачатию. Таким образом, девушки с фигурой типа «песочные часы» обладают наибольшей фертильностью — способностью забеременеть.

В 50-е годы XX века, после голода и войны, этот идеал женского тела снова был на пике популярности: такие красавицы, как Мэрилин Монро, Бетти Бросмер и Джейн Мэнсфилд, радовали мужские взгляды своими роскошными формами.

Кстати, несмотря на то что формы Барби считаются образцом фертильности, в реальности девушка с такой фигурой была бы бесплодной. Более того, анорексичной и способной передвигаться лишь на четвереньках. Студентка Гамильтонского колледжа показала, как бы выглядел такой идеал женской красоты в реальную величину.

Появление андрогинного идеала красоты

В 1920-е годы начинается эпоха относительной свободы для женщин, они перестают угождать мужчинам: обрезают волосы и не подчеркивают изгибы тела. С 60-х годов худоба прочно вошла в моду: девочка-подросток Твигги стала кумиром молодежи. Она была одной из первых моделей с андрогинными чертами, сочетающей мальчишескую фигуру и короткие волосы с длинными ресницами и огромными глазами.

И хотя женщины перестали утягивать себя корсетами, они начали «ужимать» себя диетами и спортом. Пик увлечения стройным, мускулистым телом пришелся на 80-е годы вместе с моделями Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Начиная с 90-х, в моду снова вошла худоба, идеалом красоты стала Кейт Мосс. В СМИ широко распространялась информация о вреде избыточной массы тела для здоровья, а полнота начала высмеиваться и ассоциироваться с безволием. Дизайнеры с этого времени предпочитают худощавых моделей — таких, которые без проблем влезут в размер XS.

Современное разнообразие

В 2010-х, в связи с распространением интернета и соцсетей, в моду начали входить разные типы фигур: от пышных форм моделей plus-size, выраженных изгибов, как у Ким Кардашьян, до аморфных тел моделей-андрогинов.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что за последние 50 лет мужчины стали очень привередливыми: они предпочитают женщин не только с большой разницей между бедрами, грудью и талией, но и с невысоким ИМТ. В общем, девушек худощавого, андрогинного типа.