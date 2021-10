Стивен Хокинг: «Бозон Хиггса уничтожит Вселенную»

Известный британский физик-теоретик, увы, не одинок в своих опасениях...



Кто ищет, тот всегда найдет



Стивен Хокинг предрек конец нашему мирозданию. Якобы он может наступить в любой момент, в силу того, что существует бозон Хиггса - или частица Бога, как ее еще называют. А дальнейшие эксперименты с высокими энергиями на мощных ускорителях лишь приблизят этот самый конец.



Напомню, бозон Хиггса - это элементарная частица. Физики всего мира мечтали обнаружить ее на протяжении нескольких десятилетий. Ведь именно ее - всего одной - не хватало для окончательного торжества Стандартной модели - теории, которая довольно складно объясняет устройство окружающего мира и его материи. Согласно этой теории именно частица Бога наделяет массой вещество во Вселенной - делает "весомыми" все другие частицы.



Для выявления бозона Хиггса был построен циклопический кольцевой ускоритель - Большой адронный коллайдер (БАК). Частицу Бога искали, сталкивая и разбивая вдребезги протоны, несущиеся почти со скоростью света друг на друга. Тем самым сотрясали так называемое поле Хиггса, квантами которого являются те самые бозоны Хиггса. И вытрясли их в конце концов. О сенсационном открытии ученые Европейской организации ядерных исследований (CERN) объявили 4 июля 2012 года. И пригласили самого Хиггса - Питера Хиггса, который еще в 1964 году предсказал существование бозона, названного потом его именем.



Занятно, но Стивен Хокинг не верил, что бозон Хиггса будет обнаружен - по крайней мере в экспериментах на БАКе. И даже поставил 100 долларов, что ничего не выйдет. Но проиграл. И вот теперь охотно использует бозон-небылицу в своих теоретических фантазиях.

Стивен Хокинг в тоннеле БАКа, в успех экспериментов на котором он не сильно верил

Из ложного вакуума - в истинный



Об опасности частицы Бога для Вселенной Хокинг предупредил в главе, написанной для книги "Starmus", посвященной 50-летию полета первого человека в космос. Она - сборник лекций, подготовленных известными учеными.



Хокинг и некоторые другие физики, в том числе и из CERN, разделяющие его взгляды на мироздание, полагают: поле Хиггса, а стало быть, и вакуум, который оно наполняет, придавая массу всему сущему, может находиться в разных состояниях. Подобно тому, как вещество может быть жидким, твердым или газообразным.



Сейчас у поля Хиггса низкий, но не нулевой энергетический уровень. Оно словно бы расстилается по равнине, которую физики называют "ложным вакуумом". В нем ныне и находится наша Вселенная. Переход на более высокий уровень грозит коллапсом, поскольку изменится весь баланс сил.



Хокинг однако считает куда более вероятным переход на более низкий энергетический уровень - в некую энергетическую впадину с минимальной энергией. Не исключено, что и с нулевой. Вот там - "Истинный вакуум". Словом, полный конец.



Провал может быть вызван какой-нибудь флуктуацией в "Ложном вакууме", сильным энергетически воздействием, например, опасными экспериментами. В результате чего возникнет нестабильный бозон Хиггса. Он проделает квантовый тоннель, в который и засосет нашу Вселенную. Наш "ложный вакуум" при этом распадется.



Вот, как пассаж Хокинга выглядит в оригинале: "The Higgs potential has the worrisome feature that it might become metastable at energies above 100 [billion] gigaelectronvolts (GeV). … This could mean that the universe could undergo catastrophic vacuum decay, with a bubble of the true vacuum expanding at the speed of light. This could happen at any time and we wouldn't see it coming".

В вольном переводе слова физика звучат примерно так: "У бозон Хиггса есть черта, вызывающая опасение. Он может стать крайне нестабильным при энергиях порядка 100 миллиардов гигаэлектронвольт (ГэВ) … Если такое произойдет, то во Вселенной начнется распад вакуума. И появится пузырь "Истинного вакуума", который будет раздуваться со скоростью света. Подобное может случиться в любое время - мы даже не заметим."

Фантазер, однако.



Еще раз: появление нестабильного бозона Хиггса, по мнению Хокинга, способно нарушить то равновесие, которое возникло в процессе образования Вселенной и пока сохраняется.

Хокинг грозит тем, что из "Ложного вакуума" мы провалимся в "Истинный"

КСТАТИ



Пока не засосало



Еще до того, как бозон Хиггса был обнаружен, сами эксперименты на БАКе, страшили. Некоторые физики - весьма авторитетные - пугали: в процессе столкновения протонов появится крошечная "черная дыра". Она начнет увеличиваться, засасывая окружающее вещество. И в итоге, засосет не только коллайдер, а потом и нашу Землю, но и всю Солнечную систему. Вместе с Солнцем.



Однако обошлось. Может быть, и с вакуумом пронесет?



А В ЭТО ВРЕМЯ



Частица Бога горазда на неприятности



Прежде, когда было непонятно, существует ли бозон Хиггса, наделяющий массой другие частицы, будущее Вселенной не было определено. А теперь стало точно известно: она закончит свое существование. Даже, если не провалится в пропасть "Истинного вакуума".



Вселенная лопнет. Подобный конец нынешнего мироздания предрекают расчеты, выполнить которые получилось после того, как ученые определились с массой бозона Хиггса. Она, по результатам экспериментов, составила 126 гигаэлектронвольт. Именно это значение теоретики подставили в свои формулы, описывающие расширение Вселенной.



Сценарий конца света, основанный на знании того, что бозон Хиггса существует, обрисовал американский физик-теоретик Джозеф Ликкен (Joseph Lykken) из лаборатории имени Энрико Ферми (Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Illinois).



Из расчетов Ликкена выходит, что Вселенная нестабильна. И может погибнуть в результате некого случайного события. А таким событием может стать "пузырек" образовавшейся новой Вселенной, который начнет стремительно раздуваться, уничтожая нынешний мир. Произойдет это, однако, очень не скоро.



- Вычисления говорят нам о том, что через несколько десятков миллиардов лет, начиная от сегодняшнего момента, во Вселенной произойдет непоправимая катастрофа, - предрек ученый. И подчеркнул: если бы масса бозона Хиггса отличалась от определенной всего на несколько процентов, Вселенная не была бы обречена.



Итак, с учетом того, что к 2014 году от рождества Христова возраст Вселенной насчитывал 13, 7 миллиардов лет, можно определить возраст ее кончины. Плюсуем 10 миллиардов, отпущенных Ликкеном, и получаем 23,7 миллиардов лет. К этому времени нашей Земли уже не будет. Через 4,5 миллиардов лет от нынешнего момента ее поглотит раздувшееся Солнце. Как при этом сложится судьба разума, предположить трудно. Хочется, правда, верить, что люди переселятся в другую звездную систему.



СПРАВКА



Из проклятых - в божественные



Название "частица Бога" (God Particle) для бозона Хиггса приписывают Нобелевскому лауреату Леону Ледерману. Якобы его автором он стал в 1993 году, когда выпустил книгу "Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков же вопрос? (The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?). Но оказывается, сам Ледерман на самом деле назвал бозон Хиггса "проклятой частицей" (goddamn particle), имея в виду безуспешные ее поиски. И заголовок его книги был соответствующим: "The goddamn Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?" Редактору издательства такой заголовок не понравился. Он убрал "Damn", оставив только "God". Ледерману понравилось. Так бозон Хиггса перестал быть проклятым, а сделался God Particle - частицей Бога. Или даже, в некоторых толкованиях, Бог-частицей.

Источник : https://www.kp.ru/daily/26279/3157422/

