В затонувшем египетском городе обнаружили корзины с фруктами — что в них особенного?

Обнаружение затонувшего города Гераклион в 2000 году — одно из самых главных археологических открытий современности. Этот город был основан в VIII веке до нашей эры и оставался главным древнеегипетским портом на Средиземном море вплоть до возникновения Александрии. На территории этого огромного поселения жили как египтяне, так и греки, причем очень дружно.

Однако во II веке до нашей эры город сильно пострадал от землетрясения и цунами, в результате которых в итоге был полностью затоплен. Спустя тысячу лет затерянный город был обнаружен французом Франком Годдио (Franck Goddio), который вместе со своей командой до сих пор ведет раскопки под водой. За несколько десятилетий они смогли найти корабли, сокровища, 5-метровые статуи и много других артефактов. И даже при этом они раскопали только примерно 3% города, так что работы у них еще много. Недавно археологи нашли в Гераклионе плетеные корзины с остатками фруктов и бронзовые предметы. Но чем же они так заинтересовали ученых?



В городе Гераклион находили огромные статуи, но сейчас речь не об этом

Секреты города Гераклиона

Об очередном открытии подводных ученых рассказало издание The Guardian. На этот раз Франк Годдио и его коллеги смогли найти внутри затонувшего города корзины с остатками фруктов.

В частности, речь идет о плодах масличной пальмы и виноградных косточках. Скорее всего, они так хорошо сохранились потому, что находились в закрытой комнате, расположенной под землей. Находка особенно сильно удивила исследователей потому, что до этих предметов никто не дотрагивался на протяжении более 2 000 лет. Они уверены, что комната была закрыта задолго до возникновения губительного потопа. И на закрытие явно были веские причины.



На первый взгляд даже сложно понять, что это корзина. Просто со временем она была расплющена

Ученым уже известно, что плоды африканской пальмы были священными для жителей Древнего Египта. Скорее всего, они использовались в ходе проведения погребальной церемонии внутри подземной комнаты. В это еще больше верится если учесть, что недалеко от этой комнаты ранее был найден большой курган — холм, возвышающийся над могилами. Его размеры составляют около 60 метров в длину и 8 метров в ширину, а внутри были найдены дорогие погребальные подношения. Например, археологи нашли много статуэток Осириса, древнеегипетского бога плодородия.





В правом верхнем углу можно заметить древнюю вазу



В комнате с корзинами ученые смогли найти следы сожжения. По словам Франка Годдио, в этом месте когда-то давно произошло что-то странное. Скорее всего, там был проведен ритуал, который сопровождавшийся огненным представлением. После этого помещение было запечатано на сотни лет, но археологи пока не могут найти хотя бы немного правдоподобное объяснение. Но они строго намерены найти ответ на свой вопрос, в ходе изучения находящихся неподалеку сокровищ. Ведь помимо статуэток, они смогли найти останки деревянного дивана для банкетов, большие вазы и даже золотой амулет «изысканного качества».

Исследование Гераклиона

Стоит отметить, что Франк Годдио возглавляет Европейский институт подводной археологии, который тесно сотрудничает с министерством туризма и древностей Египта. После изучения артефакты будут отправлены и в будущем выставлены для обозрения обычными людьми. Археологам уже давно ясно, что Гераклион был очень большим городом Древнего Египта и в будущем им явно предстоит сделать много интересных открытий. Но на это может потребоваться много времени, потому что город находится под водой и археологам нужно совершать длительные погружения, что отнимает много сил. Да и денег на это явно уходит больше, чем на исследования на суше.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2282521311540938888/

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