Как анархисты после революции объявили всех девушек страны собственностью народа

Идея «общих жен» пришла в Россию сразу после революции. Некоторые «революционные элементы» решили, что раз уж царский режим сброшен, то немедленно должен быть упразднен и институт брака, а все молодые девушки должны стать достоянием народа.

Именно на этой волне в Москве издается «Декрет об обобществлении российских девиц и женщин». В этом декрете содержалось всего 19 параграфов. Основной посыл был таким: отныне все девушки и женщины от 17 до 32 лет объявляются достоянием и собственностью народа.

Этот декрет был немедленно расклеен по столбам и заборам Москвы и вызвал невиданный интерес среди мужского населения. Причем на данном декрете был прописан и адрес, по которому можно было сразу же и «воспользоваться» общественным достоянием – Московская свободная ассоциация анархистов.

Авторство данного декрета было приписано предприимчивому владельцу мануфактурной лавки Мартыну Хватову. Кстати, доподлинно неизвестно, являлся ли Хватов анархистом или просто решил заработать на них.

Но в любом случае Хватов честно предоставлял в своем «Дворце любви коммунаров», как он сам называл свой дом в Сокольниках, «общественных» женщин за умеренную плату всем желающим. По сути это был обычный «дом терпимости», куда мог прийти любой, у кого есть деньги.

Недостатка в «общественных» женщинах Хватов не испытывал. После революции в стране создалась такая ситуация, при которой многим девушкам просто некуда было идти, кроме как «на панель».

Но всему приходит конец. Хватова арестовали и в июне 1918 года судили. Решение суда вызвало шок – Хватов был оправдан. Но за незаконное предпринимательство у него конфисковали его «Дворец любви» и все «заработанные им» деньги. На решение суда повлияло заступничество Александры Колонтай – члена ЦК РКП(б) и ярой приверженцей идеи «свободных отношений».

Хватова отпустили, но на следующий день он был убит анархистами в собственной лавке. Но дело Хватова нашло своих единомышленников. В феврале 1918 года в Саратове выходит «Декрет о социализации женщин» и тоже от имени анархистов, от некоего Михаила Уварова.

А во Владимире объявили о национализации всех девушек от 18 лет и обязали их всех зарегистрироваться в «Бюро свoбoднoй любви». От повинности освобождались только женщины, у которых было 5 и более детей.

Кстати, во время гражданской войны белогвардейцы пугали крестьян тем, что в колхозах все женщины будут общими. Вот такая была жизнь в смутное время.

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А вы знали об этом?

В криминальном мире бывали случаи, когда лидер наводил порядок, сдерживая насилие.Таким примером был одесский криминальный авторитет Виктор Куливар по кличке «Карабас», предпочитавший решать все конфликты мирным путем. Только после его смерти Одессу захлестнула волны кровавых разборок и убийств. Куливару даже предложили стать «вором в законе», однако авторитет отказался. По его словам, высший воровской титул накладывал на него определенные обязательства, которые он не мог выполнить. У него была семья, а «законник» не должен был жениться, плюс сам Куливар постоянно крутился среди публичных деятелей и был на виду.

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